Температурный режим, отсутствие шумового загрязнения и чистота: в Киеве инспекторы будут контролировать стандарты перевозок в общественном транспорте. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 сентября, в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.

"Глазами этих инспекторов город фиксировать соблюдение на маршрутах вполне конкретных вещей: температурный режим в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое", - отметил Усов.

По его словам, для фиксации нарушений инспекторы будут "вооружены" постоянно включенными боди-камерами.

Заместитель председателя КГГА рассказал, что лично пообщался с инспекторами перед выходом на рейды и призвал их не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с маршруточных мафией.

"Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже в полном составе уволили. Если надо будет - уволим и следующий ", - подчеркнул Константин Усов.

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Напомним, для реального контроля температурного режима в салонах автобусов КСП приобрела специальные термометры. Они получили сертификаты калибровки "Укрметртестстандарт".





