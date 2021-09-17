Температурный режим, отсутствие шумового загрязнения и чистота: в Киеве инспекторы будут контролировать стандарты перевозок в общественном транспорте. ФОТОрепортаж
Сегодня, 17 сентября, в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.
"Глазами этих инспекторов город фиксировать соблюдение на маршрутах вполне конкретных вещей: температурный режим в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое", - отметил Усов.
По его словам, для фиксации нарушений инспекторы будут "вооружены" постоянно включенными боди-камерами.
Заместитель председателя КГГА рассказал, что лично пообщался с инспекторами перед выходом на рейды и призвал их не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с маршруточных мафией.
"Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже в полном составе уволили. Если надо будет - уволим и следующий ", - подчеркнул Константин Усов.
Напомним, для реального контроля температурного режима в салонах автобусов КСП приобрела специальные термометры. Они получили сертификаты калибровки "Укрметртестстандарт".
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Владімєрський централ!
Владімєрський централ!
Владімєрський центра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-трал!
Руку піднімаю, тіпа зупиняю,
І в салон, як Джекі Чан, через вікно залітаю,
На когось падаю, на когось кашляю,
І дві гривні для воділи із кишені дістаю.
Трохи матюкаю, трохи підскакую,
А сусіди всі мене із різних боків "I love you",
На коліна встаю, трошки подихаю,
І до виходу пролізти між ногами пробую.
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