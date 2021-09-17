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Температурный режим, отсутствие шумового загрязнения и чистота: в Киеве инспекторы будут контролировать стандарты перевозок в общественном транспорте. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 сентября, в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.

"Глазами этих инспекторов город фиксировать соблюдение на маршрутах вполне конкретных вещей: температурный режим в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое", - отметил  Усов.

По его словам, для фиксации нарушений инспекторы будут "вооружены" постоянно включенными боди-камерами.

Заместитель председателя КГГА рассказал, что лично пообщался с инспекторами перед выходом на рейды и призвал их не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с маршруточных мафией.

"Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже в полном составе уволили. Если надо будет - уволим и следующий ", - подчеркнул Константин Усов.

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Напомним, для реального контроля температурного режима в салонах автобусов КСП приобрела специальные термометры. Они получили сертификаты калибровки "Укрметртестстандарт".

Температурный режим, отсутствие шумового загрязнения и чистота: в Киеве инспекторы будут контролировать стандарты перевозок в общественном транспорте 01
Температурный режим, отсутствие шумового загрязнения и чистота: в Киеве инспекторы будут контролировать стандарты перевозок в общественном транспорте 02
Температурный режим, отсутствие шумового загрязнения и чистота: в Киеве инспекторы будут контролировать стандарты перевозок в общественном транспорте 03

КГГА (2981) перевозки (519) транспорт (1757)


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Топ комментарии
+2
Чому температурний контроль ввели зараз, а не тоді коли була спека?
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17.09.2021 10:04
+2
Ну терь заживём.

Кстате, нащщёт шума: ачо с метром делать будем? Самая убитая маршрутка так не тарахтит
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17.09.2021 10:08
+1
жена каждый день ездит на 220-м маршруте, летом задохнуться можно,зимой замёрзнуть,а в дождь льёт с потолка....зато цены на проезд поднимают.
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17.09.2021 10:05
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Чому температурний контроль ввели зараз, а не тоді коли була спека?
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17.09.2021 10:04 Ответить
Бо тоді усі маршрути залишились би без транспорту. А так їм дали пів року на усунення недоліків. А на початку літа почнеться треш та угар
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17.09.2021 10:12 Ответить
У нас на деяких маршрутах ходять великі автобуси( є і тролейбуси) з кондиціонерами. В спеку заходиш туди і лєпота.
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17.09.2021 10:29 Ответить
жена каждый день ездит на 220-м маршруте, летом задохнуться можно,зимой замёрзнуть,а в дождь льёт с потолка....зато цены на проезд поднимают.
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17.09.2021 10:05 Ответить
Не нравится маршрутка за 8 грн., пусть ездит коммунальным транспортом с пересадками 3а 16 - 24 грн.

В троллейбусах-трамваях кондиционеры ведь. Да и по времени дольше можно наслаждаться поездкой.
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17.09.2021 10:18 Ответить
я так понимаю что тебе и на телеге в дождь нравится.
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17.09.2021 10:29 Ответить
Нет, не нравится то, что за услугу берут деньги и не выполняют ее должным образом.
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17.09.2021 10:46 Ответить
8 грн - яка відсталість.
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17.09.2021 10:51 Ответить
Ну терь заживём.

Кстате, нащщёт шума: ачо с метром делать будем? Самая убитая маршрутка так не тарахтит
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17.09.2021 10:08 Ответить
через месяц будут искать новых перевозчиков на маршруты... о, забыли добавить - и кассовые аппараты всех обязать поставить!...
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17.09.2021 10:08 Ответить
По опыту Европы - кассовые аппарпты это неплохо. Особенно тем, что дисциплину придется ужесточить.
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17.09.2021 10:13 Ответить
кассовые можно и нужно... после того, как "смотрящих" и требующих мзду посадить водилами маршруток... сделать предельно прозрачными конкурсы на распределение маршрутов и наказуемыми реально сговоры, а в итоге - поднять цены на проезд, потому что мало кто захочет работать на таких условиях... развивать коммунальный транспорт (не исключено, что дотационный, но адресно)...
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17.09.2021 10:35 Ответить
А відстань між сидіннями будуть контролювати?
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17.09.2021 10:10 Ответить
Шумове забруднення - Доведеться повністю закрити метро
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17.09.2021 10:48 Ответить
Мається на увазі гидотна блатна "музичка".
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17.09.2021 11:13 Ответить
Новая толпа бездельников...
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17.09.2021 11:08 Ответить
Туда набрать только что переехавших афганцев, которые не знают языка. И кроме бодикамеры на боку должен висеть большой тесак.

Если в салоне зимой будет холодно, а водила жлобится включить печку

в "Богдане", тесак идёт в дело. Отрубленные головы водил - на специальном коммунальном стенде "За права клиента".
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17.09.2021 11:12 Ответить
Ну... в некоторые маршрутки им для начала нужно просто зайти...
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17.09.2021 11:34 Ответить
Супер. Жаль лето пропустили, когда не понятно почему, автобусы и троллейбусы с кондиционерами их нифига не включали .
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17.09.2021 12:02 Ответить
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17.09.2021 14:12 Ответить
Їде маршрутка, як велика собача будка,
На дорозі всіх підрізає,
Бо шансон в салоні рубає:
Владімєрський централ!
Владімєрський централ!
Владімєрський централ!
Владімєрський центра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-трал!
Руку піднімаю, тіпа зупиняю,
І в салон, як Джекі Чан, через вікно залітаю,
На когось падаю, на когось кашляю,
І дві гривні для воділи із кишені дістаю.
Трохи матюкаю, трохи підскакую,
А сусіди всі мене із різних боків "I love you",
На коліна встаю, трошки подихаю,
І до виходу пролізти між ногами пробую.
Їде маршрутка, як велика собача будка,
На дорозі всіх підрізає,
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17.09.2021 14:15 Ответить
Зачем эти клоуны нужны? их что мало? автобусы нужны с кондюками, что они там мерять собрались? Что мешает аппараты в автобусы поставить как в Польше? Жадность?...да.
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17.09.2021 16:46 Ответить
Еще одна доильная контора, которая вряд ли чем то будет заниматься. Будут только перевозчиков кошмарить и бабло стричь.
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18.09.2021 21:06 Ответить
 
 