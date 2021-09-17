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В поле подсолнечника на Днепропетровщине полиция обнаружила плантацию конопли на 28 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине полицейские обнаружили насаждения конопли стоимостью около 28 млн гривен. 7000 наркосодержащих кустов росли на поле в Криничанском районе среди насаждений подсолнечника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Согласно данным полиции, обзор земельного участка провели сотрудники управления борьбы с наркопреступностью в Днепропетровской области, полицейские отделения полиции № 6 Каменского РУП совместно со специалистами отдела аэроподдержки УМАЗ Департамента патрульной полиции. Правоохранители установили, что поле арендованное частной агрофирмой для ведения сельскохозяйственных работ. Как оказалось, среди растений подсолнечника была высажена конопля. Образцы растений направили на проведение экспертизы, остальные - уничтожили.

Руководитель агрофирмы установлен, сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к посадке и культивирования наркосодержащих растений.

В поле подсолнечника на Днепропетровщине полиция обнаружила плантацию конопли на 28 млн грн 01

По результатам экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

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В поле подсолнечника на Днепропетровщине полиция обнаружила плантацию конопли на 28 млн грн 02
Фото: сайт полиции

конопля (133) каннабис (24) Днепропетровская область (3943)


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Топ комментарии
+12
'добра' і весела конопелька це для бездуховних гейропейців.

Православним треба бухати і за ножі хапатись.
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17.09.2021 11:14
+10
генетики будущего научатся выращивать коноплю в форме кукурузы и подсолнечника, и тогда хрен вам, менты поганые!
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17.09.2021 11:06
+10
Корешки сожгут...а вершки ментам пойдут...😀
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17.09.2021 11:18
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Правила форума Совет форумчан
какой замусоренный семенной фонд подсолнечника... и так тяжело бороться с дурьянами)))
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17.09.2021 11:06 Ответить
На том поле главная культура ж не подсолнухи А то шо спалили это результат того шо в цене не сошлись...
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17.09.2021 11:11 Ответить
генетики будущего научатся выращивать коноплю в форме кукурузы и подсолнечника, и тогда хрен вам, менты поганые!
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17.09.2021 11:06 Ответить
у меня знакомая обнаружила плантацию под Киевом,позвонила ментам,так те ещё ехать не хотели.
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17.09.2021 11:08 Ответить
... так те ещё ехать не хотели.

Это она легко отделалась. А ведь могли бы и с обыском к ней нагрянуть, и дело какое-нибудь на нее открыть
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17.09.2021 11:53 Ответить
В моїх мисливських угіддях, негідники, ідіть злодіїв ловіть, а не бур'ян збирайте.
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17.09.2021 11:12 Ответить
'добра' і весела конопелька це для бездуховних гейропейців.

Православним треба бухати і за ножі хапатись.
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17.09.2021 11:14 Ответить
Оценка 28 млн думаю завышена. Скорее всего определяют тупо по весу собранного, а выдирают кусты, непонятно зачем с корнями. Конопля, вроде как однолетнее растение и вырывание с корнями, ничем иным как повышением показателей не объясняется
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17.09.2021 11:14 Ответить
Корешки сожгут...а вершки ментам пойдут...😀
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17.09.2021 11:18 Ответить
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17.09.2021 11:45 Ответить
А алкоголь тем временем разрешен... Объясните в чём логика?
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17.09.2021 11:20 Ответить


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17.09.2021 11:20 Ответить
Оставьте агрария в покое...
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17.09.2021 11:24 Ответить
судя по ценам на олию скоро будет наоборот.
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17.09.2021 11:27 Ответить
неправильно сформулировано заглавие :

на участке с коноплей обнаружен подсолнух ...
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17.09.2021 11:31 Ответить
Цікаво що плантації маковиння не обнаружують так само як і аптеки що збувають ящиками пігулки від кашлю з певною назвою.
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17.09.2021 11:45 Ответить
А где там плантация? Судя по кучке, это наноплантация , а цена указана в Зимбабвийских долларах
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17.09.2021 12:07 Ответить
Если ехать по дороге НО1 со стороны Кировограда, на границе с Черкасской областью с дороги тоже видны посадки конопли.
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17.09.2021 12:13 Ответить
Вместо воров, грабителей - дергаем коноплю.
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17.09.2021 12:16 Ответить
Ой, і ці чекали, коли виросте, шоб раптом виявити.
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17.09.2021 12:26 Ответить
в ценах на наркотики самый завалящий мусор разбирается лучше наркоманов. чтобы не продешевить
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17.09.2021 12:39 Ответить
А ЧТО ТАМ СО ВЗРЫВОМ ЛЮДЕЙ В ДНЕПРЕ !!!???
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17.09.2021 13:48 Ответить
Нелюди ,разве так можно!
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17.09.2021 16:17 Ответить
Да легализуйте уже ... И пилиция будет заниматься ловлей бандитов а не страдать хернёй..
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17.09.2021 17:35 Ответить
тож дичка шо не бачите
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17.09.2021 20:49 Ответить
Да. З прошлого года. Там было поле промышленной конопли. Менты типа работают.
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18.09.2021 12:27 Ответить
Єто промышленная конопля. Для наркоманов безтолковая. Настоящая - низкорослая.
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18.09.2021 12:26 Ответить
Ого які ці кущі великі.
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18.09.2021 19:22 Ответить
Страна дебилов, где пропагандируют гомосексуализм и проводят марши, и запрещают курить траву.
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19.09.2021 10:54 Ответить
хоть бы посмотрели что ето дикий бурьян пожелтевший а не товарная конопля. Хотя всем пофиг. Мусора себе раскрытие преступления запишут и премии и повышение званий заработают. Да еще с хозяина поля денег срубят.
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19.09.2021 11:10 Ответить
 
 