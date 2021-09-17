В поле подсолнечника на Днепропетровщине полиция обнаружила плантацию конопли на 28 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине полицейские обнаружили насаждения конопли стоимостью около 28 млн гривен. 7000 наркосодержащих кустов росли на поле в Криничанском районе среди насаждений подсолнечника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Согласно данным полиции, обзор земельного участка провели сотрудники управления борьбы с наркопреступностью в Днепропетровской области, полицейские отделения полиции № 6 Каменского РУП совместно со специалистами отдела аэроподдержки УМАЗ Департамента патрульной полиции. Правоохранители установили, что поле арендованное частной агрофирмой для ведения сельскохозяйственных работ. Как оказалось, среди растений подсолнечника была высажена конопля. Образцы растений направили на проведение экспертизы, остальные - уничтожили.

Руководитель агрофирмы установлен, сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к посадке и культивирования наркосодержащих растений.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

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Фото: сайт полиции