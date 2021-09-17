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Новости Фото Репрессии в Беларуси
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Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра "Весна" прошла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На пешеходном мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни в Киеве "Центр гражданских свобод" провел акцию "Свободу Весне".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

25 лет белорусский правозащитный центр "Весна" защищает права человека и помогает людям, а сейчас правозащитники сами нуждаются в поддержке.

За последний год десятки членов "Весны" были задержаны в Беларуси. Семеро правозащитников до сих пор остаются за решеткой - это Алесь Беляцкий, Марфа Рабкова, Валентин Стефанович, Леонид Судаленко, Татьяна Ласиця, Андрей Чепюк и Владимир Лабкович.

Организаторы акции обратились к украинским СМИ с просьбой больше уделять внимания Беларуси и включаться в процесс солидарности.

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Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 01
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 02
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 03
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 04
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 05
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 06
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 07
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 08
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 09
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 10
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 11
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 12
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 13
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 14
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 15
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 16
Акция солидарности с правозащитниками белорусского центра Весна прошла в Киеве 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Беларусь (7890) Киев (25513) Лукашенко Александр (3612) правозащитники (678) репрессии (2767)


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