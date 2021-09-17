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В квартире жилого дома в Кривом Роге произошел пожар, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 сентября в одном из жилых домов Кривого Рога прогремел взрыв. На место происшествия отправились спасатели, скорая и газовая служба. Позже в ГСЧС уточнили, что квартире произошел пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На месте было установлено, что пожар возник в жилой комнате квартиры, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

"Во время пожара пострадал владелец квартиры, мужчина 1969 года рождения, в результате пожара он получил, предварительно, отравления продуктами горения. От госпитализации отказался. Из соседней квартиры сотрудники Службы спасения с помощью аппарата защиты органов дыхания спасли мальчика 2011 года рождения (вывели по лестничной клетке на свежий воздух). Состояние ребенка удовлетворительное, в госпитализации не нуждается", - отмечают в ГСЧС.

Пожар был локализован в 10:28 и ликвидирован в 10:35.

В квартире жилого дома в Кривом Роге произошел пожар, - ГСЧС 01
В квартире жилого дома в Кривом Роге произошел пожар, - ГСЧС 02
В квартире жилого дома в Кривом Роге произошел пожар, - ГСЧС 03
В квартире жилого дома в Кривом Роге произошел пожар, - ГСЧС 04

Ранее местное издание "Первый городской" сообщало о произошедшем взрыве. 

17 сентября примерно в 10:15 на линию "101" поступило сообщение о взрыве в одном из жилых домов на улице Мухиной. Заявительница рассказала, что прогремел взрыв в доме, в котором она живет. По словам горожанки, на земле лежит дверная или оконная рама. На место происшествия срочно отправились сотрудники ГСЧС, кареты скорой помощи и специалисты Криворожской газовой службы.

Известно, что в помещении в это время находились трое детей и 52-летний мужчина. Всех их спасатели вывели на свежий воздух и передали медикам.

"Что именно взорвалось в квартире, пока не известно. На месте происшествия находятся глава райсовета и начальник Криворожского районного управления полиции", - подчеркивает издание.

В квартире жилого дома в Кривом Роге произошел пожар, - ГСЧС 05
В квартире жилого дома в Кривом Роге произошел пожар, - ГСЧС 06
В квартире жилого дома в Кривом Роге произошел пожар, - ГСЧС 07
В квартире жилого дома в Кривом Роге произошел пожар, - ГСЧС 08
В квартире жилого дома в Кривом Роге произошел пожар, - ГСЧС 09

Автор: 

взрыв (6737) Кривой Рог (1403) дома (288)


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а папанайсветлейшего, мамаРима... там все спокойно?
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17.09.2021 11:57 Ответить
предки найсветлейшего спичками баловались
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17.09.2021 12:39 Ответить
та мож оту бутафорскую газплиту хотели включить? шоб оте бутафотрские окорочка освежить? )))
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17.09.2021 13:11 Ответить
Кто то пукнул
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17.09.2021 11:59 Ответить
Мамаримма?
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17.09.2021 12:09 Ответить
В Крывом РагУ минус один ватный пердак. Рвануло.
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17.09.2021 12:15 Ответить
Клоуна-старшого хотіли підірвати ?
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17.09.2021 12:35 Ответить
 
 