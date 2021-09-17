В квартире жилого дома в Кривом Роге произошел пожар, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 сентября в одном из жилых домов Кривого Рога прогремел взрыв. На место происшествия отправились спасатели, скорая и газовая служба. Позже в ГСЧС уточнили, что квартире произошел пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На месте было установлено, что пожар возник в жилой комнате квартиры, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

"Во время пожара пострадал владелец квартиры, мужчина 1969 года рождения, в результате пожара он получил, предварительно, отравления продуктами горения. От госпитализации отказался. Из соседней квартиры сотрудники Службы спасения с помощью аппарата защиты органов дыхания спасли мальчика 2011 года рождения (вывели по лестничной клетке на свежий воздух). Состояние ребенка удовлетворительное, в госпитализации не нуждается", - отмечают в ГСЧС.

Пожар был локализован в 10:28 и ликвидирован в 10:35.









Ранее местное издание "Первый городской" сообщало о произошедшем взрыве.

17 сентября примерно в 10:15 на линию "101" поступило сообщение о взрыве в одном из жилых домов на улице Мухиной. Заявительница рассказала, что прогремел взрыв в доме, в котором она живет. По словам горожанки, на земле лежит дверная или оконная рама. На место происшествия срочно отправились сотрудники ГСЧС, кареты скорой помощи и специалисты Криворожской газовой службы.

Известно, что в помещении в это время находились трое детей и 52-летний мужчина. Всех их спасатели вывели на свежий воздух и передали медикам.

"Что именно взорвалось в квартире, пока не известно. На месте происшествия находятся глава райсовета и начальник Криворожского районного управления полиции", - подчеркивает издание.









