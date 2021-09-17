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СБУ "накрыла" в Днепре ботоферму из 5 тыс. ботов, работавшую по заказу РФ на срыв нацпрограммы вакцинации в Украине. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ предотвратили новые попытки информационно-подрывной деятельности против Украины. В Днепре ликвидирована ботоферма, которая работала по заказу кураторов из РФ. Мощность "фермы" - более 5000 ботов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По замыслу кураторов, массовое распространение фейковой информации среди украинских интернет-пользователей было направлено на дискредитацию украинской власти и срыв национальной программы вакцинации.

По материалам следствия, координатором и администратором обнаруженной ботофермы была жительница Днепра. Российские заказчики обеспечили ее всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, его настройки осуществляли дистанционно.

Женщина разместила программно-аппаратный комплекс в специально арендованной для этого квартире. С его помощью администрировала более 5000 учетных записей в сети "Фейсбук", которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные.

СБУ накрыла в Днепре ботоферму из 5 тыс. ботов, работавшую по заказу РФ на срыв нацпрограммы вакцинации в Украине 01

От заказчиков она регулярно получала информационные "вбросы", которые нужно было "разгонять" через соцсети. Кроме того, женщина должна была  активно создавать новые псевдо профили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Армия" в 50 тысяч ботов: СБУ накрыла на Харьковщине ботоферму, распространявшую заказные материалы из РФ. ФОТОрепортаж

Оплату за свои услуги администратор получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

СБУ накрыла в Днепре ботоферму из 5 тыс. ботов, работавшую по заказу РФ на срыв нацпрограммы вакцинации в Украине 02

В рамках уголовного производства следователями СБУ проводится досудебное расследование. Доказательства причастности отдельных лиц к противоправной деятельности изъяты, в частности компьютерное оборудование и сотни sim-карт мобильного оператора.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Управлением СБУ в Днепропетровской области под кураторством Департамента кибербезопасности СБУ во процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

СБУ накрыла в Днепре ботоферму из 5 тыс. ботов, работавшую по заказу РФ на срыв нацпрограммы вакцинации в Украине 03
Фото: сайт СБУ

Днепр (4417) СБУ (19890) боты (68)


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Топ комментарии
+14
антивакцинаторы-любители . не всегда стойки в своих убеждениях . для этого их и подпитывают ботами . типа не сцы . ты не один такой упирайся до упора
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17.09.2021 13:20
+12
Каждый день 5 тысяч ботов, 50 тысяч ботов... Фото столика с ноутбуком, и роутера перемещающегося из одной новости в другую.
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17.09.2021 13:21
+12
бедноватая, прямо нищинская какая-то ферма ))) табуретка и стульчик ))) экономят на ботах сволочи )))))
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17.09.2021 13:28
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Хто із антивакцинаторів ісчіз?
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17.09.2021 13:15 Ответить
Шевченко і Іваненко
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17.09.2021 13:18 Ответить
какой еще Шевченко???
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17.09.2021 13:25 Ответить
Андрюха з Маріуполя і він прямо казав що болт клав на це.
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17.09.2021 13:26 Ответить
може він уже в рейс пішов?
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17.09.2021 13:29 Ответить
Казав що це буде його останній рейс.
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17.09.2021 13:36 Ответить
Нет. Он стал Нешевченко.

Иногда заходит.
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17.09.2021 13:38 Ответить
Ботоферму накрыли в Днепре, а Андрюха из Мариуполя.

"У городі бузина, а в Києві дядько".
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17.09.2021 13:40 Ответить
А я з Північного полюса. Пиши, що хочеш. І він пише, що хоче.
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18.09.2021 06:42 Ответить
і що, вони всі казали, що вони боти з Дніпра?
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20.09.2021 10:31 Ответить
Татьяна Лайф
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17.09.2021 14:19 Ответить
На фига РФ нанимать ботов в Украине если можно использовать своих что много надежнее и безопаснее? Благодаря ВПН вообще не проблема кому угодно *украинцем? стать.
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17.09.2021 13:17 Ответить
антивакцинаторы-любители . не всегда стойки в своих убеждениях . для этого их и подпитывают ботами . типа не сцы . ты не один такой упирайся до упора
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17.09.2021 13:20 Ответить
просто там сегодня не много ниже уже была статья про задержание очередной украинской интернет ячейки в лице отдельных граждан из интернет-группы сепарского направления по заказу из РФ.
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17.09.2021 13:22 Ответить
Бред...
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17.09.2021 13:19 Ответить
Кто не силен в IT могу привести уровень "перемоги" киберполии. Это как раньше менты обезвреживали бабушек торгующих семечками и сигаретами поштучно.
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17.09.2021 13:59 Ответить
Согласен, накрыли видать такого уже "айтишника" с большой буквы, что если бы он вышел на улицу с надписью на футболке - "Я БОТ" менты бы мимо него прошли!! Это он точно сам к ним пришел!!!
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17.09.2021 15:53 Ответить
Ну примеры "выбросов" дайте.

Чтобы можно было доказательно говорить с дикарями
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17.09.2021 13:21 Ответить
Каждый день 5 тысяч ботов, 50 тысяч ботов... Фото столика с ноутбуком, и роутера перемещающегося из одной новости в другую.
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17.09.2021 13:21 Ответить
А в твоем понимании это должен быть 10000 м2 офис, с кондиционерами, освещением и 5-тью тысячами столов с компьютерами?
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17.09.2021 14:21 Ответить
Ну хотя бы на стол ей должно было денег хватить
С табуретки работать явно неудобно
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17.09.2021 15:43 Ответить
Ро́бот, или бот (мн. ч. боты), а также интернет-бот и тому подобное (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. bot, сокращение от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA чеш. robot) - специальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 программа , выполняющая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F автоматически и/или по заданному https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 расписанию какие-либо действия через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81 интерфейсы , предназначенные для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8 людей .

Нафига им стол?
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17.09.2021 17:12 Ответить
Жінка розмістила програмно-апаратний комплекс у спеціально орендованій для цього квартирі. Джерело:
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17.09.2021 17:23 Ответить
Ви всьо врьоті - заявили ще знайдені боти.
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17.09.2021 13:24 Ответить
Брєд,люди просто робили фейкові акаунти і продавали їх.Це не одинокий випадок, багато молоді так заробляє. Але подали як над важку спецоперацію бравого СБУ проти підлого ворога))Тобто замість роботь головне зробити видимість роботи))
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17.09.2021 13:24 Ответить
С формальной точки зрения, именно точки зрения законности, тетка - соучастник преступления в составе организованной группы, что сильно удлиняет ей срок. Так что те люди, которые подрабатывают, выставля фейковые аккаунты на продажу кому попало, потом не должны удивляться, почему им шьют всё подряд, начиная от статьи 190-й , и заканчивая 111-й.
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17.09.2021 14:05 Ответить
Тобто ,якщо сєпари їдять рошенку ,аюо дивляться 95 квартал, то Зеленський і Порох також співучасники?
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17.09.2021 23:14 Ответить
Не, только наоборот, те, кто едят рошенку, соучастники барыги, и их всех надо в тюрьму за преступления Пороха. Ну а тех, кто смотрит 95-й квартал, через пару лет - тоже всех туда же. А твоя аналогия неточна.
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18.09.2021 03:56 Ответить
бедноватая, прямо нищинская какая-то ферма ))) табуретка и стульчик ))) экономят на ботах сволочи )))))
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17.09.2021 13:28 Ответить
Я ось на порошенковій фермі сиджу. Канахфет - ящиками стоїть. Всі Рошен. І торти привозять, для тих хто залишаеться після роботи попрацювати, поботити.
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17.09.2021 13:47 Ответить
Не жартуйте так )) я тут одному нещодавно написав що я порохобот і за кожне повідомлення написане у відповідь на моє 100 грн отримую , так він всі свої коменти видалив ))) падло таке , не дав мені заробити )) дивіться щоб у Вас торти не відібрали )))
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17.09.2021 19:47 Ответить
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18.09.2021 06:45 Ответить
Жінка розмістила програмно-апаратний комплекс у спеціально орендованій для цього квартирі. Джерело:
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17.09.2021 17:24 Ответить
я це також прочитав... але примушувати бота (ботів) працювати навкарячки - це знущання )))

скільки б годин Ви витримали сидячи на стільчику трохи нижчому за табуретку, яка служить робочим столом?

тобто дуже не зручно...
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17.09.2021 17:41 Ответить
Ну, з ноута можна і з ліжка працювати, але СБУшнику не дуже комільфо зніматися з ноутом в чужому ліжку, там можуть якісь іграшки від жночої нудьги в кадр попасти, а потім колеги підколами дістануть.
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17.09.2021 17:58 Ответить
так... можно і в ліжку і на підвіконні і ще....десь ))) але ж то в своє задоволення і як кому зручно...

(до речі ліжка і не видно))) тобто один стілець і табуретка??? один стілець і одна табуретка..
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17.09.2021 18:04 Ответить
Може там в цей час на ліжку якраз допит з пристрастю проходив... кульмінацію...
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17.09.2021 18:11 Ответить
може))))... (багата уява )))...)
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17.09.2021 18:52 Ответить
Ну теперь кривая вакцинации попрет вверх....ничто не помешает...😀
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17.09.2021 13:30 Ответить
Їм самим не смішно? Шкільний театр якийсь.
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17.09.2021 14:56 Ответить
нахера цапам "срыв вакцинации" если зеленские-ермаки и так прекрасно справились
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17.09.2021 13:30 Ответить
коцапам завидно - у них у самих украинские ботофермы вакцинацию срывают

Причём точно так же
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17.09.2021 13:34 Ответить
Аквариуса не видели? Знатный антиковидун
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17.09.2021 13:32 Ответить
Так это же заграничный москаль, это не бот, это просто упоротый чел.
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17.09.2021 13:59 Ответить
Он где-то и Индийском океане сюда по-собачьи плывет Нюрнберг-2 над вакцинаторами организовывать. Манечка у него такая. Хотя он и материалы Нюрнберга-1 хреновастенько знает.
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17.09.2021 17:20 Ответить
Хоспадя, чо нашу власть то дискредитировать? Сами успешно справляются
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17.09.2021 13:32 Ответить
Повісити суку.
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17.09.2021 13:33 Ответить
Обменять на летчицу.
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17.09.2021 13:41 Ответить
хрень какая...это новость для дебилов,чтоб быстрее бежали колоться...
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17.09.2021 13:35 Ответить
всё, шапочку из фольги можно снимать?
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17.09.2021 13:37 Ответить
А шо, в Макшанії інтернет відключили? І шо дасть така "боротьба" з вакцинаціею Макшанії? Прсто якесь дуболомство.
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17.09.2021 13:40 Ответить
Чёт маловато людей на ветке. Всех остальных сбу в днепре накрыла?
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17.09.2021 13:40 Ответить
Всех остальных забанили и деактивировали.

Остались только "правильные".
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17.09.2021 13:43 Ответить
Если так, то меня должны были в первых рядах деактивировать. Банили уже несколько раз. Тут что-то другое!
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17.09.2021 13:47 Ответить
Значит ты - правильный, но буйный.
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17.09.2021 13:49 Ответить
Надеюсь местная сумашедшая антиваксерша Alisa Ivanenko тоже в списке или просто в бане
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17.09.2021 13:40 Ответить
СБУ продолжает имитировать деятельность.
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17.09.2021 13:41 Ответить
Лейтенант Баканов, младшой. Боротьба з ворогом.
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17.09.2021 13:43 Ответить
Странно, почему сбу её накрыло?
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17.09.2021 13:49 Ответить
Может они ее покрыли всем отделом?
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17.09.2021 14:24 Ответить
А там есть шо срывать?
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17.09.2021 13:57 Ответить
Зачем им это???
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17.09.2021 14:33 Ответить
Кацапам? Все просто.

Ферма тут, на місці щоб:
1) відпрацювати свої мережеві та соціальні технології
2) вивчати нашого пересічного люмпена: які слова/фрази/підняті питання заходять, які ні, на яких можна підняти галас, які байдужі

3) збирати базу лайкаючих/підписників по окремих питаннях, яких потім уже таваріщ майор за монітором буде розкручувати для агентурної мережі
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17.09.2021 16:39 Ответить
Ого! я такого не знав.
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17.09.2021 21:03 Ответить
СБУ накрила ботоферму... тряпочкою. Завтра - мільйон ширнутих.
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17.09.2021 14:44 Ответить
Прямо падёж петяботов.
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17.09.2021 15:34 Ответить
Працівники СБУ викрали та вивезли в ліс підприємця, катували та змусили віддати 7 біткоїнів
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17.09.2021 15:46 Ответить
А каким законом запрещено агитировать против экспериментального, непроверенного годами исследований препарата, который может быть опасным для жизни и здоровья?
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17.09.2021 16:36 Ответить
Для тих хто просто "проти", є лише одне питання: запропонуйте альтернативу. Є така?
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17.09.2021 16:41 Ответить
Скоріше всього - піднімати імунітет. А вакцинаторам не розповідати маячню, що "занадто сильний імунітет вбиває", а розкладати все по поличках, що до чого.
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18.09.2021 06:52 Ответить
Маячня повна. Щепитися і так ніхто не хоче, навіщо витрачати московії такі ресурси.
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17.09.2021 16:41 Ответить
Щоб показати свою бурну діяльність після провалу з "кацапгнерівцями".
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18.09.2021 06:54 Ответить
сбу само ботоферму замутило и потом рапортует об успешном ее закрытии, молодцы
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17.09.2021 17:47 Ответить
Антиваксерів треба деактивовувати на всіх форумах. Це реальне лихо, яке невідомо звідки сере, вони ж всі під проксі: Австралії, Канади, Америки, Німеччини. Нормальна та адекватна людина ніколи не буде переконувати людей та нав'язувати всім свою хибну думку, те що роблять антиваксери та антикоівідники - це злочин.
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17.09.2021 23:42 Ответить
Дай Бог, щоб перші не вимерли від ковіду, а другі - від наслідків вакцинування. Дуже всім цього бажаю.
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18.09.2021 06:49 Ответить
 
 