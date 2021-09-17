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Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой встретился со спортсменами украинской сборной - чемпионами и призерами ХVI летних Паралимпийских игр - 2020 в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент отметил, что в национальную сборную Украины на Паралимпийских играх в Токио вошли спортсмены практически из каждого региона. Они получили 98 наград, больше всего - 20 медалей - завоевали днепропетровцы, на втором месте - спортсмены из Донецкой области, которые завоевали 15 наград.

"За каждой медалью стоят тренеры, лидеры, врачи, помощники и еще много других важных людей. Поэтому нашу сборную реально представляли спортсмены из 24 областей Украины и Автономной Республики Крым", - добавил Зеленский.

Глава государства также отметил, что половина спортсменов нынешней сборной Украины впервые была на Паралимпиаде. Но преодолев волнение и страх, 18 атлетов-дебютантов получили почти 30 медалей. А взаимная поддержка среди украинских паралимпийцев помогла раскрыть потенциал, и каждый второй спортсмен завоевал медаль.

Читайте: Зеленский поздравил паралимпийцев: Украина снова показала высокий результат! Спасибо каждому! Гордимся!

Зеленский высказал мнение, что термин "люди с ограниченными возможностями" не совсем подходит паралимпийцам.

"За всю историю вы завоевали почти 600 медалей по плаванию, бегу, стрельбе и еще десятков видов спорта. Ваши возможности - не ограничены. У вас - сверхвозможности. Вам удается то, на что не всегда способны все остальные. У паралимпийцев Украины всегда высокое место в общекомандном зачете. Шестое. Пятое. Третье. Можно сказать, что здесь и благодаря вам - Украина в G7", - отметил президент.

"Ваша душа - это ваша сила. Вы рекордсмены. И супермены. У вас нет недостатков. У вас есть суперспособность. Вы не видите только препятствий. И видите цель. Вы не слышите злобу критиков, а слушаете голос вашего сердца. Вы не стоите на месте, вы двигаетесь только вперед. Вы показали: когда украинцы начинают что-то 24 августа - это будет большим успехом", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский присвоил паралимпийцу Крипаку звание "Герой Украины".

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Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность 01
Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность 02
Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность 03
Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность 04
Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность 05
Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность 06
Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность 07
Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность 08
Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность 09
Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность 10

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Паралимпиада (269) спорт (2427)


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Топ комментарии
+10
Зникни зелена потвора ,не псуй людям свято !!)))
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17.09.2021 13:50
+7
Он даже разговаривает как школота...
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17.09.2021 13:49
+7
а як щодо журавля???
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17.09.2021 14:01
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Он даже разговаривает как школота...
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17.09.2021 13:49 Ответить
криворизький бидлан по життю
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17.09.2021 13:59 Ответить
Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы -
супермены, у которых нет недостатков, а есть
суперспособность, а я - ваш приговор
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17.09.2021 13:50 Ответить
Членограйство,о це суперздібність !!!)))
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17.09.2021 13:52 Ответить
Не случайно криптонит зеленого цвета
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17.09.2021 13:58 Ответить
Зникни зелена потвора ,не псуй людям свято !!)))
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17.09.2021 13:50 Ответить
Нарушение инструкции о том, с кем фотографироваться нельзя!

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17.09.2021 13:51 Ответить
Як там з масками? Бубочка ковід вже поборов?
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17.09.2021 13:54 Ответить
Это да, но это они. Ну а ты - идиот.
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17.09.2021 13:51 Ответить
Вовочка - это не уровень президента, им шана, но у тебя страна в руках, паренек до сих пор не осознал, что на него свалилось.
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17.09.2021 13:55 Ответить
"нет недостатков!!! "Подоляк написва йому цю херню?
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17.09.2021 13:56 Ответить
и оба зеленских супруги...и оба упруги ....и оба упруги и оба имеют заслуги
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17.09.2021 13:58 Ответить
они не супруги, они чита
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17.09.2021 14:14 Ответить
п*здобол ватний
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17.09.2021 13:58 Ответить
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17.09.2021 13:59 Ответить
Зачем напоминать этим людям об их физических недостатках? Нельзя было не затрагивать эту тему?
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17.09.2021 14:00 Ответить
Паралимпийские игры- это игры для людей сильных. Особенно Духом. Разве их можно не поддержать? Разве можно и в этом зеленского гнобить? Вы не правы.
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17.09.2021 14:48 Ответить
как же харит вотето влезание клована в любое позитивное событие для фоточек. И игнор там где он действительно должен что-то делать, но событие не радостное.
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17.09.2021 14:01 Ответить
а як щодо журавля???
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17.09.2021 14:01 Ответить
Весільний генерал Зєля.

@freeukrman

Війна з Московією яку Зеленський продовжує не помічати і не коментувати набирає все нових обертів.
Поправте хтось якщо я не правий, але сьогодні ВПЕРШЕ ЗА 5 РОКІВ Московія знову обстріляла місто Щастя. "
Просто припинити стріляти" в дії.
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17.09.2021 14:11 Ответить
Днепропетропавловцы молодцы - 1/5 всех медалей. Правда еще бы Зеля не лезла со своими пафосно-патетическими хрипосиками, ой, видосиками и сэлфосиками)
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17.09.2021 14:14 Ответить
Они да 100%!

Но ты ты чудо зелёное, тоже в каком-то смысле параолимпиец. Без мозга страной управляешь! Я уже не говорю о избирателях твоих! Только не получается...
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17.09.2021 14:40 Ответить
На паралимпийцев наш Нелох время нашел, а вот что-нить брякнуть про безнаказанные обстрелы орками на Донбассе, про убитых и раненных украинских воинов - за неделю ничего выдавить с себя не смог ...
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17.09.2021 15:45 Ответить
Суперухилянт повчає супергероїв! І не соромно зеленій жабі...
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05.09.2024 08:47 Ответить
 
 