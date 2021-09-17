Зеленский на встрече с паралимпийцами: Вы - супермены, у которых нет недостатков, а есть суперспособность. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой встретился со спортсменами украинской сборной - чемпионами и призерами ХVI летних Паралимпийских игр - 2020 в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент отметил, что в национальную сборную Украины на Паралимпийских играх в Токио вошли спортсмены практически из каждого региона. Они получили 98 наград, больше всего - 20 медалей - завоевали днепропетровцы, на втором месте - спортсмены из Донецкой области, которые завоевали 15 наград.

"За каждой медалью стоят тренеры, лидеры, врачи, помощники и еще много других важных людей. Поэтому нашу сборную реально представляли спортсмены из 24 областей Украины и Автономной Республики Крым", - добавил Зеленский.

Глава государства также отметил, что половина спортсменов нынешней сборной Украины впервые была на Паралимпиаде. Но преодолев волнение и страх, 18 атлетов-дебютантов получили почти 30 медалей. А взаимная поддержка среди украинских паралимпийцев помогла раскрыть потенциал, и каждый второй спортсмен завоевал медаль.

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Зеленский высказал мнение, что термин "люди с ограниченными возможностями" не совсем подходит паралимпийцам.

"За всю историю вы завоевали почти 600 медалей по плаванию, бегу, стрельбе и еще десятков видов спорта. Ваши возможности - не ограничены. У вас - сверхвозможности. Вам удается то, на что не всегда способны все остальные. У паралимпийцев Украины всегда высокое место в общекомандном зачете. Шестое. Пятое. Третье. Можно сказать, что здесь и благодаря вам - Украина в G7", - отметил президент.

"Ваша душа - это ваша сила. Вы рекордсмены. И супермены. У вас нет недостатков. У вас есть суперспособность. Вы не видите только препятствий. И видите цель. Вы не слышите злобу критиков, а слушаете голос вашего сердца. Вы не стоите на месте, вы двигаетесь только вперед. Вы показали: когда украинцы начинают что-то 24 августа - это будет большим успехом", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский присвоил паралимпийцу Крипаку звание "Герой Украины".

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