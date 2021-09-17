Правоохранители проверяют информацию о массовом "минировании" заправок и супермаркетов на Луганщине. ФОТОрепортаж

Полиция проверяет информацию о массовом минировании автозаправочных станций и супермаркетов на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Луганщины Татьяна Погукай.

"Сегодня, 17 сентября, в 11.42 в полицию поступила анонимная информация о заминировании объектов промышленности, автозаправочных станций и супермаркетов с определенными требованиями.



Немедленно развернута работа ситуационного центра, который возглавляет начальник ГУНП. Личный состав ГУНП, Северодонецкой и Старобельской полиции поднят по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с работниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты", - говорится в сообщении.

Сейчас часть объектов уже отработана, опасные предметы не обнаружены. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

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