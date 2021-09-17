РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9788 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
3 853 14

СБУ провела масштабные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи границы с Россией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ провела масштабные тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях. В мероприятиях было задействовано более 1,5 тыс. человек и более 100 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, тренировки проводили в условиях максимально приближенных к реальным. В ходе учений были усилены режим безопасности на военных, инфраструктурных и других стратегически важных объектах обоих регионов.

По легенде тренировок на территорию Черниговской и Сумской областей проникла условная диверсионно-разведывательная группа. Они планировали нанести государству значительный экономический ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах Украины.

Во исполнение своей задачи "злоумышленники" пытались совершить "диверсии" на нескольких оборонных и промышленных объектах.

Для разоблачения и обезвреживания условной ДРГ участники учений провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.

СБУ провела масштабные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи границы с Россией 01

В заключительной фазе тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации "диверсантов" в районе пограничного пункта пропуска. Во время задержания "злоумышленники" оказали вооруженное сопротивление.

В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

СБУ провела масштабные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи границы с Россией 02

Главной целью учений стало повышение уровня безопасности в приграничных регионах Украины. Кроме того, участники тренировок отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для эффективного противодействия возможным террористическим и диверсионным угрозам.

После завершения мероприятий их организаторы проанализировали уровень выполнения поставленных задач. Также были определены направления дальнейшего совершенствования порядка действий для предотвращения и нейтрализации угроз государственной безопасности Украины.

СБУ провела масштабные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи границы с Россией 03
СБУ провела масштабные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи границы с Россией 04
СБУ провела масштабные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи границы с Россией 05
СБУ провела масштабные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи границы с Россией 06
СБУ провела масштабные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи границы с Россией 07
Фото: сайт СБУ

Сумская область (3115) военные учения (3457) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Альфачей неплохо приодели, хотя ещё есть над чем работать, да и бронетехника у них скромновата для операций в военное время. Кстати там тех недоделанных сбушников в Сумах, которые напали на горепограничников уже повыгоняли на мороз или припрятали от глаз долой, чтобы пересидеть и снова бдеть?
показать весь комментарий
17.09.2021 14:55
+3
в год по 100 учений... на выходе - только дрожь экономики... разогнать их давно пора...
показать весь комментарий
17.09.2021 14:56
+1
Никому из погронцов СБУшники в этот раз физиономии не набили? Автоматы не позабирали?
показать весь комментарий
17.09.2021 14:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лесные ботофермы накрывали.
показать весь комментарий
17.09.2021 14:48 Ответить
Никому из погронцов СБУшники в этот раз физиономии не набили? Автоматы не позабирали?
показать весь комментарий
17.09.2021 14:54 Ответить
Нет, ни один срочник ростом 1,5 метра, от банды бухих наркоманов из эсбу под 2 метра ростом и весом от 100 кг. не пострадал. Всех наркоманов и алкоголиков из фээсбу посадили руководить учениями, поэтому нападений со стороны эсбушников, на рабов-срочников, больницы, школы, садики и стратегические обёъкты от эсбушных бухарей и наркоманов не пострадали, полиция и другие органы надежно охранали эти объекты от недореформированных недоумков, способный только создавать схроны и их выявлять, или пускать торпеды и из задерживать.
показать весь комментарий
18.09.2021 08:35 Ответить
Альфачей неплохо приодели, хотя ещё есть над чем работать, да и бронетехника у них скромновата для операций в военное время. Кстати там тех недоделанных сбушников в Сумах, которые напали на горепограничников уже повыгоняли на мороз или припрятали от глаз долой, чтобы пересидеть и снова бдеть?
показать весь комментарий
17.09.2021 14:55 Ответить
Я бы таких кадров не увольнял, пусть отработают, это нужно иметь навыки, чтобы напасть на вооруженных людей и забрать у них оружие.
показать весь комментарий
17.09.2021 17:15 Ответить
Навик називається я начальник -ти дурак, давай сюди автомат.
показать весь комментарий
18.09.2021 00:32 Ответить
Так таких кадров вагоны в нарко и алкодиспансерах, и они активно убивают людей сидя за рулями иномарок в бухом состоянии. Так, что в перед с новой предвыборной программой.
показать весь комментарий
18.09.2021 08:40 Ответить
Нет, участвовало в бухалове целых два отдела эсбу, а козлами отпущения сделали - только 2-х.
показать весь комментарий
18.09.2021 08:37 Ответить
в год по 100 учений... на выходе - только дрожь экономики... разогнать их давно пора...
показать весь комментарий
17.09.2021 14:56 Ответить
а хто візьме на себе відлов по базарних колибах і хостелах? бо аж кишать...
показать весь комментарий
17.09.2021 15:10 Ответить
Диверсантами могут оказаться волонтеры, привезшие одеяла, сигареты и прочие полезные вещи для погранцов в критический для страны момент, нужно научиться быстро и качественно обезвредить этих врагов...
показать весь комментарий
17.09.2021 18:52 Ответить
Цирк на дроті , який ми всі оплачуємо .
показать весь комментарий
17.09.2021 23:03 Ответить
СБУ занимается строго контрабандой всего чего только можна. Начиная с сигарет. Какие там терористы или ещё чтото? Главное нелегальные деньги. Я бы эту структуру вообще убрал. Бесполезные дармоеды
показать весь комментарий
22.02.2022 18:10 Ответить
СБУ эту хуже бандитов. Они занимаются всем от вывозом или возом контрабанды, до заказных убийств
показать весь комментарий
22.02.2022 18:11 Ответить
 
 