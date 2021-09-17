Работа шахт и заводов приостановлена. Жителей ОРДЛО на автобусах массово принудительно отправляют в Ростовскую область для голосования, - Лисянский. ФОТО
Из ОРДЛО в Ростовскую область прибыли первые автобусы с жителями оккупированных территорий Донбасса. Для этого была организована целая система, которая курируется из "республиканских избирательных центров". На избирательных участках РФ жителей оккупированного Донбасса пропускают голосовать в первую очередь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы".
17 сентября, рано утром из ОРДЛО в Ростовскую область прибыли первые автобусы, доставившие жителей оккупированных территорий с российскими паспортами для участия в выборах в Госдуму РФ. Весь путь занял менее трех часов.
Лисянский рассказывает, что группы "избирателей" организованы по 30 человек. Старший группы скидывает данные в городской "избирательный штаб", городской избирательный штаб уже передает информацию в "республиканский". Информация передается о явке жителей ОРДЛО на участки, за кого сделали выбор, и какая разница с ранее переданными списками об участии (т.е. план и факт). Для принятия участия в голосовании жителям ОРДЛО необходимо при себе иметь т.н. паспорт НВФ "ДНР" и паспорт РФ. А проголосовать приехавшие смогут только по федеральному списку, т.е. за кандидатов в депутаты по мажоритарным округам они голосовать не будут.
"Работы шахт и заводов приостановлены, в центре городов ОРДЛО подгоняют автобусы, людей принудительно вывозят на голосование в Ростовскую область. Все силы брошены, чтобы показать картинку для российских СМИ, якобы люди добровольно едут на выборы", – говорит Лисянский.
"ВПГ" удалось выяснить адреса территориальных избирательных комиссий Ростовской области, куда свозят жителей ОРДЛО. Так, в Матвеево-Курганском районе - 11 участков, г. Таганрог - 9 участков, г. Гуково - 5 участков, Неклиновском районе - 5 участков, г. Донецк (Ростовской области) - 4 участка, Куйбышевском районе - 3 участка, Родионово-Несветаевском районе - 3 участка, Каменск-Шахтинском - 2 участка, Новошахтинске - 2 участка, Красносулинском районе - 2 участка.
При этом есть данные о территориальном распределении – куда повезут жителей оккупированного Донбасса. Например, жители г. Краснодон ОРЛО едут голосовать в г. Донецк (Ростовская область), жители г. Свердловск ОРДЛО едут голосовать в Гуково (Ростовская Область), жители г. Антрацит ОРЛО едут голосовать в г. Новошахтинск (Ростовская область).
Также есть данные о людях, которые проезжают через КПП. Так жители ОРДО, которые едут на голосование через КПП "Успенка" будут голосовать в Матвеево-Курганском районе, те, которые едут на голосование через КПП "Мариновка" будут голосовать в Куйбышевском районе. Если следуют через КПП "Новоазовск" - будут голосовать в Неклиновском районе и г. Таганрог (Ростовская область).
"Можно увидеть, что это масштабная подвозка, которая реализуема только под прямым руководством российских кураторов. По сути, таким способом отрабатывается технология, когда жителей любых приграничных стран с Россией, можно таким образом завозить на выборы. Количественное расширение населения "русского мира" – вот главная идеология нынешнего Кремля", – резюмировал Лисянский.
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Жителей ОРДЛО на автобусах массово принудительно отправляют в Ростовскую область для голосования..."
Головне щоб їх назад не привезли!
А если добавить Донбасс и Крым, то все 90.
Придётся пояснить.
90% это даже не большинство. Это и есть народ.
А недовольные всегда будут.
что это даст - 500 тыс голосов на всю 140 млн. расею? = 0, 5% !
задумываются ли когда либо хозяева над тем что стоит уважать или любить своих свиней...
ведь именно свиней, перед тем как зарезать, они возят на прививки, кормят и ублажают и , даже немного жалеют... с лицемерной ухмылкой, и то ... в душе, если она у них есть
Луганська беруть рассєянські паспорти
https://focus.ua/uk/politics/492906-zachem-zhiteli-luganska-berut-rossiyskie-pasporta
Які документи і для чого оформляють луганчани і чи будуть голосувати на виборах в ЕрЕфiї.
Вересень розпочався з опитування в батьківському чаті, у кого з дітей є рассєянські документи.
І повним одкровенням виявилося, що в половини учнів нашого класу вже є такий комплект: хтось мав громадянство ЕрЕфiї, хтось - паспорт, а хтось - навіть СНІОР і медичне страхування на дитину.
Паспорти є? А якщо знайду?
Власне, мати тобі рассєянський паспорт - справа суто особиста. Ніякого ажіотажу і бійок довкола цієї теми в Луганську немає. Хтось із знайомих, не приховуючи, говорить про те, що буде останньою людиною, яка оформить собі місцевий паспорт, а хтось вже отримав паспорт ЕрЕфiї. Мій автомеханік пояснив свій мотив дивно: вражений агітаційним роликом у Youtube, де показували нібито звірства українських військових. На ранок пішов подавати документи, хоча особисто йому Україна нічого не зробила і жив він при колишній владі цілком нормально. Звичайно, таких емоційних мотивів для оформлення паспорта рассєї вистачає, але частіше за все луганчани керуються здоровим глуздом: за рассєянським паспортом простіше виїхати на рассєю і не потрібно заповнювати міграційну карту.
Крім того, рассєянський паспорт слугує певною гарантією продовження контракту для "держслужбовців" та працівників бюджетних організацій. І знову дивно: тебе безпосередньо нібито ніхто в спину не штовхає, але за один тиждень ніби ненароком тричі спитають про наявність рассєйськага паспорта. Так, для звітності. Якщо паспорта немає, нічого не говорять, але ж у всіх виникає думка: значить, неспроста цікавляться.
Я особисто двічі на день спостерігаю задовго до сьомої ранку під паспортним столом чергу людей, які претендують на паспорт з двоголовою куркою. І розходиться народ вже після закриття, що теж свідчить про попит на паспорти.
І відсторонено сприймати тему паспорта ЕрЕфiї після всього побаченого і почутого вже не виходить. Усі активні громадяни "республіки" залучені в процес паспортизації. У якийсь момент починаєш відчувати себе білою вороною без паспорта, але з претензією на якесь краще життя. При мені на таке ж опитування з деканату місцева студентка пенсійного віку весело відповіла: "Усі паспорти є - й український, і місцевий, і рассєйський". В її випадку мотиви теж зрозумілі: пенсіонери вважають, що з офіційним приходом рассєї всім пенсіонерам призначать велику рассєянську пенсію. Велику - це як на мас-квє або на Півночі. Інакше вони не згодні.
Але при будь-якому розкладі та мотивах усі зберігають українські паспорти, дорожать ними, втрату вважають повною катастрофою. Український паспорт належить до найбільш вагомих документів. Його не носять із собою - бережуть. І дитину оформляють з особливим значенням - як придане, для особливого випадку і для можливості виїзду за кордон та іншого життя.
Не забудьте про СНІОР(СНИЛС)
До теми рассєянських пенсій та інших соціальних благ належить отримання СНІОР(СНИЛС по- рассєянськи) - це страховий номер індивідуального особового рахунку громадянина ЕрЕфiї. СНІОР необхідний для упорядкування індивідуальних відомостей про працівника і суми, які перераховує роботодавець на індивідуальний пенсійний рахунок працівника для майбутньої пенсії. Це схоже на ідентифікаційний код в Україні, але скоріше це як карта соціального страхування - саме за нею відстежують всі виплати в пенсійний фонд. Але розібратися в таких тонкощах документообігу здатні далеко не всі. Найчастіше люди сприймають необхідність СНІОР черговим бажанням рассєї для перерахунку своїх майбутніх громадян. Не зовсім зрозуміло, чому про необхідність оформлення СНІОР сказали не відразу під час оформлення паспортів і ніби навздогін, що створило ажіотаж і нові черги.
Двічі на день спостерігаю задовго до сьомої ранку під паспортним столом чергу людей, які претендують на рассєянський паспорт. І розходиться народ уже після закриття
У місцевих замовних рекламних роликах все якось зрозуміло: це як черговий крок до рассєї.
На ділі ж усі розуміють, що це чергова підніжка, що вимагає часу і сил, а крім того, - черг, ксерокопій, фотографій і твого часу. Але я поки не зустріла нікого, хто відчув би на собі всі блага місцевих рассєянських документів. Швидше це галочка в своєму особистому прейскуранті справ: виконано, можна рухатися далі та на випадок перевірок почуватися спокійно.
Голосування до держдуми
Як це не дивно, але останні кілька місяців весь галас довкола паспортів ЕрЕфiї стікається в одну вузьку воронку - виборів до рассєйської держдури 19 вересня. У "республіці" це трактується як прямий і впевнений крок до рассєї. В агітаційну кампанію залучені місцеві політики і медійні особистості. Колишній політичний в'язень, а нині помічник "міністра внутрішніх справ" Віталій Кисельов пояснює своє бажання голосувати просто: так він помститься Україні за всіх убитих і покалічених. Зрозуміло, що кожен із нас якось постраждав у цій війні. Але акт помсти через голосування до рассєянської держдури - це, звичайно, з розряду досить незвичайної помсти. Кисельов говорить про те, що він і його друзі чекають рассєйських виборів як свята.
Більшість людей не такі оптимістичні. Ролики про необхідність голосування багато хто сприймає як агітацію, спосіб збільшити виборчу активність
Більшість людей не такі оптимістичні. Ролики про необхідність голосування багато хто сприймає як агітацію, спосіб збільшити виборчу активність на рассєї за рахунок нових громадян. Для голосування необхідні рассєянський паспорт і СНІОР. І якщо вірити місцевим новинам, з першого дня в дистанційних пунктах для голосування зазначаються черги для реєстрації та отримання консультації. З моїх знайомих ніхто не планує голосувати. Принаймні робити це добровільно й у свій особистий час. Усі останні сім років гостро відчувається місцева пасивність - стан, коли ти давно зрозумів, що ніяк і ні на що вплинути не зможеш і при будь-якому розкладі залишишся пішаком у чужій шахівниці.
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда.