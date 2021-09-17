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Работа шахт и заводов приостановлена. Жителей ОРДЛО на автобусах массово принудительно отправляют в Ростовскую область для голосования, - Лисянский. ФОТО

Из ОРДЛО в Ростовскую область прибыли первые автобусы с жителями оккупированных территорий Донбасса. Для этого была организована целая система, которая курируется из "республиканских избирательных центров". На избирательных участках РФ жителей оккупированного Донбасса пропускают голосовать в первую очередь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы".

17 сентября, рано утром из ОРДЛО в Ростовскую область прибыли первые автобусы, доставившие жителей оккупированных территорий с российскими паспортами для участия в выборах в Госдуму РФ. Весь путь занял менее трех часов.

Лисянский рассказывает, что группы "избирателей" организованы по 30 человек. Старший группы скидывает данные в городской "избирательный штаб", городской избирательный штаб уже передает информацию в "республиканский". Информация передается о явке жителей ОРДЛО на участки, за кого сделали выбор, и какая разница с ранее переданными списками об участии (т.е. план и факт). Для принятия участия в голосовании жителям ОРДЛО необходимо при себе иметь т.н. паспорт НВФ "ДНР" и паспорт РФ. А проголосовать приехавшие смогут только по федеральному списку, т.е. за кандидатов в депутаты по мажоритарным округам они голосовать не будут.

"Работы шахт и заводов приостановлены, в центре городов ОРДЛО подгоняют автобусы, людей принудительно вывозят на голосование в Ростовскую область. Все силы брошены, чтобы показать картинку для российских СМИ, якобы люди добровольно едут на выборы", – говорит Лисянский.

"ВПГ" удалось выяснить адреса территориальных избирательных комиссий Ростовской области, куда свозят жителей ОРДЛО. Так, в Матвеево-Курганском районе - 11 участков, г. Таганрог - 9 участков, г. Гуково - 5 участков, Неклиновском районе - 5 участков, г. Донецк (Ростовской области) - 4 участка, Куйбышевском районе - 3 участка, Родионово-Несветаевском районе - 3 участка, Каменск-Шахтинском - 2 участка, Новошахтинске - 2 участка, Красносулинском районе - 2 участка.

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Работа шахт и заводов приостановлена. Жителей ОРДЛО на автобусах массово принудительно отправляют в Ростовскую область для голосования, - Лисянский 01
Работа шахт и заводов приостановлена. Жителей ОРДЛО на автобусах массово принудительно отправляют в Ростовскую область для голосования, - Лисянский 02
Работа шахт и заводов приостановлена. Жителей ОРДЛО на автобусах массово принудительно отправляют в Ростовскую область для голосования, - Лисянский 03

При этом есть данные о территориальном распределении – куда повезут жителей оккупированного Донбасса. Например, жители г. Краснодон ОРЛО едут голосовать в г. Донецк (Ростовская область), жители г. Свердловск ОРДЛО едут голосовать в Гуково (Ростовская Область), жители г. Антрацит ОРЛО едут голосовать в г. Новошахтинск (Ростовская область).

Также есть данные о людях, которые проезжают через КПП. Так жители ОРДО, которые едут на голосование через КПП "Успенка" будут голосовать в Матвеево-Курганском районе, те, которые едут на голосование через КПП "Мариновка" будут голосовать в Куйбышевском районе. Если следуют через КПП "Новоазовск" - будут голосовать в Неклиновском районе и г. Таганрог (Ростовская область).

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"Можно увидеть, что это масштабная подвозка, которая реализуема только под прямым руководством российских кураторов. По сути, таким способом отрабатывается технология, когда жителей любых приграничных стран с Россией, можно таким образом завозить на выборы. Количественное расширение населения "русского мира" – вот главная идеология нынешнего Кремля", – резюмировал Лисянский.

Автор: 

выборы (24728) Госдума (1261) Донбасс (26956) Лисянский Павел (96) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+40
"...
Жителей ОРДЛО на автобусах массово принудительно отправляют в Ростовскую область для голосования..."

Головне щоб їх назад не привезли!
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17.09.2021 15:20
+27
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17.09.2021 15:26
+25
А кто не проголосует как надо-на подвал. Стадо овец. Хотя может им это и нравится. Кацапская генетика,которой заражён Донбасс ещё со времён Голодомора.
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17.09.2021 15:21
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"...
Жителей ОРДЛО на автобусах массово принудительно отправляют в Ростовскую область для голосования..."

Головне щоб їх назад не привезли!
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17.09.2021 15:20 Ответить
Ще й підсрачників надавали , з носаря кирзаком.
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17.09.2021 15:26 Ответить
А кто не проголосует как надо-на подвал. Стадо овец. Хотя может им это и нравится. Кацапская генетика,которой заражён Донбасс ещё со времён Голодомора.
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17.09.2021 15:21 Ответить
У нас этой генетикой заражены 73%.

А если добавить Донбасс и Крым, то все 90.
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17.09.2021 15:24 Ответить
Тут мне Стацкая лайкнула...

Придётся пояснить.

90% это даже не большинство. Это и есть народ.

А недовольные всегда будут.
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17.09.2021 15:27 Ответить
почему не 125%?
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17.09.2021 15:30 Ответить
То он поскромничал)
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17.09.2021 15:53 Ответить
Очень интересно наблюдать,когда поклонник перекрашенного рыго-медведчуковца жалуется на недостаток патриотизма) И ,да:генетикой не заражаются-она по наследству)Это примерно,как у подельника Медведчука и соратника Яныка сынок на весь мир выражал свою любовь к Рашке.Ну,знаешь,"яблоко от яблоньки" и все такое...
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17.09.2021 15:51 Ответить
Ну чого зразу з Голодомору? Навіть Махно ті сцаклі злизував з ''ордіна лєніна''.
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17.09.2021 15:29 Ответить
Как тебе такой взгляд на Голодомор?

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17.09.2021 16:09 Ответить
От нехай той ''Хамуд'' жрать не дає своїм родичам , дітям і тим кого трахає. А шо , удобно , бабло тратиш тільки на себе любимого , а на рахунок інших можна і вибрану ним власть мальоха порушать. Удобно , *******.
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17.09.2021 16:36 Ответить
Отчего бы и не покататься на халяву. Осень тёплая, дополнительный бонус, приятное времяпровождение в виде посещения магазинов.
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17.09.2021 15:26 Ответить
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17.09.2021 15:26 Ответить
да видно в ***** з голосами зовсім погано , не хочуть кріпаки за барина голосувати ...
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17.09.2021 15:26 Ответить
па ведь в ОРДЛО всего 700-800 тыс населения из них 30% дети и лежачие старики. часть уехали в Украину за пеyзиями - и сколько остается - мизер.

что это даст - 500 тыс голосов на всю 140 млн. расею? = 0, 5% !
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17.09.2021 16:34 Ответить
може ти забув про каруселі ? скільки разів може проголосувати сепарня яка ні де не обліковується , а скільки ще можно вкинути ?
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18.09.2021 10:16 Ответить
расеяне наверное такие сейчас - "Глядите!, хахлов привезли галасавать! Вот же дармаеды- и сколько волков не корми все равно в лес смотрят. Предали свою Хохляндию - предадут и нас"
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17.09.2021 15:32 Ответить
Ну и зачем нам эта перепись идиотов??
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17.09.2021 15:39 Ответить
для них це справжнє щастя! пабивать любімай расіі, випіть, прагаласавать, вот ано счастьє то!
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17.09.2021 15:40 Ответить
Що значить"принудитєльно"?.Вони паспорти РФ добровільно отримували.
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17.09.2021 15:42 Ответить
Давно пора называть вещи своими именами. Паспорта брали добровольно и довольно массово. И выборы здесь не главное. Все те кто имеет паспорт РФ для РФ граждане страны той. И теперь РФ имеет полное право вводить свои войска для якобы защиты своих граждан. Это же ясно было с самого начала зачем выдают паспорта. Те кто там остались именно этого и хотели тоже сами. Пора нам решать что делать. А для начала лишать украинского гражданства тех кто получил паспорт. А пенсам пересчитывать пенсию туда согласно тех правил что приняты давно. Там кстати кое кто репу зачешет крепко--особо те у кого так себе пенсия.
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17.09.2021 17:28 Ответить
Какие-то гандоны едет проголосовать за каких-то гандонов, на х оно нам
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17.09.2021 15:43 Ответить
ну а потом в Украину по украинскому паспорту за пенсией. Шикарно устроились. Аж три паспорта.
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17.09.2021 15:44 Ответить
Здесь хорошо там, где нас нет. Здесь, где нас нет, творятся героические дела и живут удивительные люди. Здесь, где нас нет, растут невиданные урожаи и один за другого идет на смерть. Здесь, где нас нет, женщины любят один раз и летчики неимоверны. Как удался фестиваль, где нас не было. Как хороши рецепты блюд, которых мы не видели. Как точны станки, на которых мы не работаем. Как много делают для нас разные учреждения. А мы все не там. А мы в это время где-то не там находимся. Или они где-то не там нас ищут? (с) Михаил Жванецкий
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17.09.2021 15:48 Ответить
это те, кто "наши люди" и после поедут в Украину за пенсиями?
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17.09.2021 15:51 Ответить
Що риги звозили їх в Київ на антимайдан як отару, що тепер у рашку як отару...
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17.09.2021 15:53 Ответить
Пора припиняти виплату пенсій і соціалки. Нехай їм платить росія. Перекрити КПВП немає чого їм тут робити. А від своєї землі ми не відмовляємося і не відмовляємося від тих, хто зробив вибір - Україну.
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17.09.2021 16:02 Ответить
судьба у них быть скотиной
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17.09.2021 16:02 Ответить
так скотина ділиться на корисну скотину, наприклад ВРХ, яка дає молоко і м'ясо і просто скотину, як мешканців тих територій. Це вони дали нам зека і війну. Це вони дали нам клани самих великих ворюг і захоплення заводів і фабрик по всій Україні.
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17.09.2021 16:41 Ответить
Хоть бы не начали взрываться автобусы...
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17.09.2021 16:05 Ответить
прокацапленная вата отказывается восьмой год верить в то, что кровожадные вертухаи из кремля, хозяева, которым они кланяются- готовят из них в ДыРе и в Крыму - свиней, чтобы пустить на убой, когда придёт время !

задумываются ли когда либо хозяева над тем что стоит уважать или любить своих свиней...

ведь именно свиней, перед тем как зарезать, они возят на прививки, кормят и ублажают и , даже немного жалеют... с лицемерной ухмылкой, и то ... в душе, если она у них есть
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17.09.2021 16:13 Ответить
Скот. Просто скот
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17.09.2021 16:18 Ответить
а селёдки,селёдки-то на выдаче будут,аль как ?
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17.09.2021 16:25 Ответить
Раби!
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17.09.2021 16:30 Ответить
Малороси, які себе рекламували на весь світ "кормільцами", якось реально виявились поліцаями і ніщебродами.
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17.09.2021 16:50 Ответить
Гордый народ Бамбаса используют как лимоны.Подвезли выжали и выкинули.Можно конечно покрепче аллегорию,но думаю лимоны тоже сойдёт
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17.09.2021 16:53 Ответить
Эй, холопы, как "папа" ростов поживает? Как барина здорвье? Почем метр или килограмм совести7
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17.09.2021 17:01 Ответить
Рюсский мир жив только благодаря узбекам таджикам и прочим киргизам туркменам и прочим казахам понаехавшим на Мацковию... Началась новая Эпоха Чингизидов владевших РАБссией более 300 лет...Буряты и Якуты и прочие Чукчи не в счет...,они коренные Чуваки Хана Батыя....
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17.09.2021 17:07 Ответить
Фишка тут в другом...все трындят что на РАБссии 150 млн. лоботрясов благодаря оккупации Ю.Осетии,Абхазии,Крыма,куска Дамбасса,Приднестровья...,открыл РАБссиянскую статистику о Пенсионерах...,обычный расчет количество пенсионеров в любой стране Мира приблизительно один к четырем,то есть на 40 миллионов населения,10 миллионов пенсионеров..на РАБссии сегодня 26 млн пенсов...умножаем на 4 и получаем реальное количество жителей Концлагеря Путлера...
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17.09.2021 17:19 Ответить
Справа не у виборах. Навіщо жителі
Луганська беруть рассєянські паспорти

https://focus.ua/uk/politics/492906-zachem-zhiteli-luganska-berut-rossiyskie-pasporta

Які документи і для чого оформляють луганчани і чи будуть голосувати на виборах в ЕрЕфiї.

Вересень розпочався з опитування в батьківському чаті, у кого з дітей є рассєянські документи.

І повним одкровенням виявилося, що в половини учнів нашого класу вже є такий комплект: хтось мав громадянство ЕрЕфiї, хтось - паспорт, а хтось - навіть СНІОР і медичне страхування на дитину.


Паспорти є? А якщо знайду?

Власне, мати тобі рассєянський паспорт - справа суто особиста. Ніякого ажіотажу і бійок довкола цієї теми в Луганську немає. Хтось із знайомих, не приховуючи, говорить про те, що буде останньою людиною, яка оформить собі місцевий паспорт, а хтось вже отримав паспорт ЕрЕфiї. Мій автомеханік пояснив свій мотив дивно: вражений агітаційним роликом у Youtube, де показували нібито звірства українських військових. На ранок пішов подавати документи, хоча особисто йому Україна нічого не зробила і жив він при колишній владі цілком нормально. Звичайно, таких емоційних мотивів для оформлення паспорта рассєї вистачає, але частіше за все луганчани керуються здоровим глуздом: за рассєянським паспортом простіше виїхати на рассєю і не потрібно заповнювати міграційну карту.

Крім того, рассєянський паспорт слугує певною гарантією продовження контракту для "держслужбовців" та працівників бюджетних організацій. І знову дивно: тебе безпосередньо нібито ніхто в спину не штовхає, але за один тиждень ніби ненароком тричі спитають про наявність рассєйськага паспорта. Так, для звітності. Якщо паспорта немає, нічого не говорять, але ж у всіх виникає думка: значить, неспроста цікавляться.

Я особисто двічі на день спостерігаю задовго до сьомої ранку під паспортним столом чергу людей, які претендують на паспорт з двоголовою куркою. І розходиться народ вже після закриття, що теж свідчить про попит на паспорти.

І відсторонено сприймати тему паспорта ЕрЕфiї після всього побаченого і почутого вже не виходить. Усі активні громадяни "республіки" залучені в процес паспортизації. У якийсь момент починаєш відчувати себе білою вороною без паспорта, але з претензією на якесь краще життя. При мені на таке ж опитування з деканату місцева студентка пенсійного віку весело відповіла: "Усі паспорти є - й український, і місцевий, і рассєйський". В її випадку мотиви теж зрозумілі: пенсіонери вважають, що з офіційним приходом рассєї всім пенсіонерам призначать велику рассєянську пенсію. Велику - це як на мас-квє або на Півночі. Інакше вони не згодні.

Але при будь-якому розкладі та мотивах усі зберігають українські паспорти, дорожать ними, втрату вважають повною катастрофою. Український паспорт належить до найбільш вагомих документів. Його не носять із собою - бережуть. І дитину оформляють з особливим значенням - як придане, для особливого випадку і для можливості виїзду за кордон та іншого життя.
Не забудьте про СНІОР(СНИЛС)

До теми рассєянських пенсій та інших соціальних благ належить отримання СНІОР(СНИЛС по- рассєянськи) - це страховий номер індивідуального особового рахунку громадянина ЕрЕфiї. СНІОР необхідний для упорядкування індивідуальних відомостей про працівника і суми, які перераховує роботодавець на індивідуальний пенсійний рахунок працівника для майбутньої пенсії. Це схоже на ідентифікаційний код в Україні, але скоріше це як карта соціального страхування - саме за нею відстежують всі виплати в пенсійний фонд. Але розібратися в таких тонкощах документообігу здатні далеко не всі. Найчастіше люди сприймають необхідність СНІОР черговим бажанням рассєї для перерахунку своїх майбутніх громадян. Не зовсім зрозуміло, чому про необхідність оформлення СНІОР сказали не відразу під час оформлення паспортів і ніби навздогін, що створило ажіотаж і нові черги.

Двічі на день спостерігаю задовго до сьомої ранку під паспортним столом чергу людей, які претендують на рассєянський паспорт. І розходиться народ уже після закриття

У місцевих замовних рекламних роликах все якось зрозуміло: це як черговий крок до рассєї.

На ділі ж усі розуміють, що це чергова підніжка, що вимагає часу і сил, а крім того, - черг, ксерокопій, фотографій і твого часу. Але я поки не зустріла нікого, хто відчув би на собі всі блага місцевих рассєянських документів. Швидше це галочка в своєму особистому прейскуранті справ: виконано, можна рухатися далі та на випадок перевірок почуватися спокійно.

Голосування до держдуми

Як це не дивно, але останні кілька місяців весь галас довкола паспортів ЕрЕфiї стікається в одну вузьку воронку - виборів до рассєйської держдури 19 вересня. У "республіці" це трактується як прямий і впевнений крок до рассєї. В агітаційну кампанію залучені місцеві політики і медійні особистості. Колишній політичний в'язень, а нині помічник "міністра внутрішніх справ" Віталій Кисельов пояснює своє бажання голосувати просто: так він помститься Україні за всіх убитих і покалічених. Зрозуміло, що кожен із нас якось постраждав у цій війні. Але акт помсти через голосування до рассєянської держдури - це, звичайно, з розряду досить незвичайної помсти. Кисельов говорить про те, що він і його друзі чекають рассєйських виборів як свята.

Більшість людей не такі оптимістичні. Ролики про необхідність голосування багато хто сприймає як агітацію, спосіб збільшити виборчу активність

Більшість людей не такі оптимістичні. Ролики про необхідність голосування багато хто сприймає як агітацію, спосіб збільшити виборчу активність на рассєї за рахунок нових громадян. Для голосування необхідні рассєянський паспорт і СНІОР. І якщо вірити місцевим новинам, з першого дня в дистанційних пунктах для голосування зазначаються черги для реєстрації та отримання консультації. З моїх знайомих ніхто не планує голосувати. Принаймні робити це добровільно й у свій особистий час. Усі останні сім років гостро відчувається місцева пасивність - стан, коли ти давно зрозумів, що ніяк і ні на що вплинути не зможеш і при будь-якому розкладі залишишся пішаком у чужій шахівниці.

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17.09.2021 18:20 Ответить
Правильно, зрадників України хоть розстрілюйте, нам їх не жалко.
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17.09.2021 19:24 Ответить
желудки на ножках
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18.09.2021 00:07 Ответить
Мальчик хочет в Ростов

Ты знаешь чики-чики-чики-чикита

Но не летят туда сегодня самолёты

И не едут даже поезда.
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18.09.2021 06:35 Ответить
цена предательства ))))) для голосовавших из ордло это бутылка воды, печенье, яблоко, сникерс, влажные салфетки и флажок России. ))))))))))))))))

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18.09.2021 11:08 Ответить
А где же конфеты Рошен в пайках поплчленцев днр и лнр, как верещал валадімір зеленских?

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18.09.2021 11:11 Ответить
та ему верещать шо верещук на зонте летать )))))
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18.09.2021 11:42 Ответить
Там еще криликий какой-то есть, так что можно и покрикличать. криклии, верещуки, одни психопаты
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18.09.2021 11:48 Ответить
"гордый и непокоронний народ Бимбасса" возят, как скотину в скотовозах, что при Йаныках что при подхйловцах..
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18.09.2021 15:27 Ответить
Дамбасятов то якунович возил, теперь другие хозяева и тоже возят как худобу)))
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18.09.2021 19:56 Ответить
 
 