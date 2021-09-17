Работа шахт и заводов приостановлена. Жителей ОРДЛО на автобусах массово принудительно отправляют в Ростовскую область для голосования, - Лисянский. ФОТО

Из ОРДЛО в Ростовскую область прибыли первые автобусы с жителями оккупированных территорий Донбасса. Для этого была организована целая система, которая курируется из "республиканских избирательных центров". На избирательных участках РФ жителей оккупированного Донбасса пропускают голосовать в первую очередь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы".

17 сентября, рано утром из ОРДЛО в Ростовскую область прибыли первые автобусы, доставившие жителей оккупированных территорий с российскими паспортами для участия в выборах в Госдуму РФ. Весь путь занял менее трех часов.

Лисянский рассказывает, что группы "избирателей" организованы по 30 человек. Старший группы скидывает данные в городской "избирательный штаб", городской избирательный штаб уже передает информацию в "республиканский". Информация передается о явке жителей ОРДЛО на участки, за кого сделали выбор, и какая разница с ранее переданными списками об участии (т.е. план и факт). Для принятия участия в голосовании жителям ОРДЛО необходимо при себе иметь т.н. паспорт НВФ "ДНР" и паспорт РФ. А проголосовать приехавшие смогут только по федеральному списку, т.е. за кандидатов в депутаты по мажоритарным округам они голосовать не будут.

"Работы шахт и заводов приостановлены, в центре городов ОРДЛО подгоняют автобусы, людей принудительно вывозят на голосование в Ростовскую область. Все силы брошены, чтобы показать картинку для российских СМИ, якобы люди добровольно едут на выборы", – говорит Лисянский.

"ВПГ" удалось выяснить адреса территориальных избирательных комиссий Ростовской области, куда свозят жителей ОРДЛО. Так, в Матвеево-Курганском районе - 11 участков, г. Таганрог - 9 участков, г. Гуково - 5 участков, Неклиновском районе - 5 участков, г. Донецк (Ростовской области) - 4 участка, Куйбышевском районе - 3 участка, Родионово-Несветаевском районе - 3 участка, Каменск-Шахтинском - 2 участка, Новошахтинске - 2 участка, Красносулинском районе - 2 участка.

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При этом есть данные о территориальном распределении – куда повезут жителей оккупированного Донбасса. Например, жители г. Краснодон ОРЛО едут голосовать в г. Донецк (Ростовская область), жители г. Свердловск ОРДЛО едут голосовать в Гуково (Ростовская Область), жители г. Антрацит ОРЛО едут голосовать в г. Новошахтинск (Ростовская область).

Также есть данные о людях, которые проезжают через КПП. Так жители ОРДО, которые едут на голосование через КПП "Успенка" будут голосовать в Матвеево-Курганском районе, те, которые едут на голосование через КПП "Мариновка" будут голосовать в Куйбышевском районе. Если следуют через КПП "Новоазовск" - будут голосовать в Неклиновском районе и г. Таганрог (Ростовская область).

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"Можно увидеть, что это масштабная подвозка, которая реализуема только под прямым руководством российских кураторов. По сути, таким способом отрабатывается технология, когда жителей любых приграничных стран с Россией, можно таким образом завозить на выборы. Количественное расширение населения "русского мира" – вот главная идеология нынешнего Кремля", – резюмировал Лисянский.