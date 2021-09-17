Мужчина жестоко убил кота в Черновицкой области, сняв это на видео: Зоозащитники требуют привлечь его к ответственности. ФОТОрепортаж
В Черновицкой области мужчина снял видео, на котором с особой жесткостью избивает кота. К сожалению, животному не удалось выжить.
Об этом в Facebook сообщает общественная организация UAnimals, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередное преступление против животных, от которого стынет кровь в жилах, всколыхнуло украинскую общественность. Житель села Керстенцы в Черновицкой области с особой жестокостью намеренно убил кота путем избиения головой о землю. Жуткое видео мы увидели в социальных сетях и решили сразу же реагировать. Вместе с юристом UAnimals мы подготовили и направили заявление в отделение полиции №2 г. Хотин ГУНП в Черновицкой области", - говорится в сообщении.
UAnimals требуют внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, а именно жестокого обращения с животным (рыжим котом), что привело к его смерти, состав которого предусмотрен ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, и начать досудебное расследование.
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Аднака в данном случае выступаю на иё стороне - на фото тварюка та ещё.
А кто их писал ? Под чью диктовку ? За какие коврижки ?
Карме всё равно, считается кот животным или вещью.
От Кармы ещё никто не уходил - у этого дяди многообещающее будущее.
Это всё побасёнки на случай, когда очень хочется, чтоб кое-кому прилетела ответка, но прекрасно знаешь, что этого не будет.
И умирал 2 или 3 суток в луже собственной мочи - осмысливал прожитое.
Его намерения были благими. Лично он никого не убивал.
Весь гнев кармы падает на растрельщиков
Приехал другой мудак..насыпал им отравы...И сам уехал домой...все начали сдыхать в муках вой стоны... дети плачут рядом ..собачки умирают ... короче поздыхали... и куча котов тоже штук 5 или 6 ...Этот поц что развел псарню тоже чуть не плачет...
Вконце концов пошел выкопал яму и всех закопал...
Тут у клініці усипили, бо не було шансів на одужання.
Жорстокість до тварин є предтечею жорстокості до людей. Це дегенератизм, розклад особистості. З самого дитинства таке проявляється. Дорослим треба дуже уважно слідкувати за дитиною, щоб садизм не робив дитині задоволення
Затем женщина прислала его своему товарищу. А тот решил выложить видеозапись в социальные сети.
У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, на которых хранились видеозаписи. Следователи открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными.
Если вину мужчины докажут, он может провести за решеткой до восьми лет.
ребята, кто поближе- найдите\переговорите с тварью, не ехать\искать же.....
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/16/n_16545524.shtml Житель Калуги убил соседа из-за котенка
Хоть герой сюжета и кацап, но я пожал быему руку!!! И кацапа на тот свет отправил, и сам сел, и котенка спас. Правильный русский