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Председатель райсуда на Виннитчине подозревается в получении 120 тыс. грн взятки, - НАБУ. ФОТОрепортаж

17 сентября 2021 НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю суда одного из районных судов Винницкой области в получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Председатель райсуда на Виннитчине подозревается в получении 120 тыс. грн взятки, - НАБУ 01

"Как установило следствие, служитель Фемиды выразил пожелание предоставить ему 120 тыс. грн (4620 долл. США) взятки. В обмен на средства он обещал принять решение в интересах физического лица о признании права на земельную долю (пай)", - говорится в сообщении.

Председатель райсуда на Виннитчине подозревается в получении 120 тыс. грн взятки, - НАБУ 02

В рамках расследованиях НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований Нацполиции в Винницкой провели обыски и изъяли часть предмета взятки и денежные средства в сумме более 50 тыс. долларов.

Председатель райсуда на Виннитчине подозревается в получении 120 тыс. грн взятки, - НАБУ 03

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Председатель райсуда на Виннитчине подозревается в получении 120 тыс. грн взятки, - НАБУ 04

Подозрение подписано Генеральным прокурором. Действия судьи квалифицированы по ч.3 ст. 368 УК Украины.

Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6158) Винницкая область (1033) судья (2646)


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Топ комментарии
+2
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить ещё лучше!
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17.09.2021 20:00
+1
грвен???!!! ЛОХ
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17.09.2021 20:14
+1
в демпинге и подозревают)
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17.09.2021 20:57
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Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить ещё лучше!
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17.09.2021 20:00 Ответить
"Все нажитое непосильним трудом!" !!!))))
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17.09.2021 20:12 Ответить
Цікаво він,суддя ,теж проходив якусь комісію на доброчесність ??)))
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17.09.2021 20:13 Ответить
грвен???!!! ЛОХ
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17.09.2021 20:14 Ответить
в демпинге и подозревают)
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17.09.2021 20:57 Ответить
Та таких, дрібних корумпованих гнид в Україні, сотні тисяч !!!)))
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17.09.2021 20:15 Ответить
Це тільки один з тих кого вже не можна приховувати, а скільки є таких що Їх не бачать.
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17.09.2021 20:16 Ответить
Судью на взятке? Не может быть!
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17.09.2021 20:20 Ответить
Как там судья Чаус? Живой ещё?
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17.09.2021 21:06 Ответить
тупая бычара сильська взяла меньше месячной зарплаты...???- не поверю....(((((((((
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18.09.2021 03:02 Ответить
 
 