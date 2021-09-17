Председатель райсуда на Виннитчине подозревается в получении 120 тыс. грн взятки, - НАБУ. ФОТОрепортаж
17 сентября 2021 НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю суда одного из районных судов Винницкой области в получении взятки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Как установило следствие, служитель Фемиды выразил пожелание предоставить ему 120 тыс. грн (4620 долл. США) взятки. В обмен на средства он обещал принять решение в интересах физического лица о признании права на земельную долю (пай)", - говорится в сообщении.
В рамках расследованиях НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований Нацполиции в Винницкой провели обыски и изъяли часть предмета взятки и денежные средства в сумме более 50 тыс. долларов.
Подозрение подписано Генеральным прокурором. Действия судьи квалифицированы по ч.3 ст. 368 УК Украины.
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