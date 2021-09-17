РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4934 посетителя онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
12 768 27

Человек-невидимка, "Деолигархизация" в разгаре, Путин в изоляции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Человек-невидимка, Деолигархизация в разгаре, Путин в изоляции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Человек-невидимка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие не установило, был ли "слуга народа" Трухин за рулем автомобиля во время ДТП, - и.о. директора ГБР Сухачев

Человек-невидимка, Деолигархизация в разгаре, Путин в изоляции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Чудеса на трассе

Человек-невидимка, Деолигархизация в разгаре, Путин в изоляции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

"Деолигархизация" в самом разгаре

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач. ФОТОрепортаж

Человек-невидимка, Деолигархизация в разгаре, Путин в изоляции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Спецзадание

Человек-невидимка, Деолигархизация в разгаре, Путин в изоляции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Новый челлендж

Человек-невидимка, Деолигархизация в разгаре, Путин в изоляции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Диалог с МВФ

Человек-невидимка, Деолигархизация в разгаре, Путин в изоляции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Зе!налоги

Человек-невидимка, Деолигархизация в разгаре, Путин в изоляции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Избиратель из ОРДЛО

Человек-невидимка, Деолигархизация в разгаре, Путин в изоляции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Инициатор перехода на латиницу

Человек-невидимка, Деолигархизация в разгаре, Путин в изоляции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Путин в изоляции

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) путин владимир (31252) фотожаба (14378) Арахамия Давид (989) Трухин Александр (145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
показать весь комментарий
17.09.2021 23:46
+29
показать весь комментарий
17.09.2021 23:33
+29
показать весь комментарий
17.09.2021 23:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нет, конечно: правильная изоляцию путлера - в деревянном ящике, прикопанном на два метра под землю.
показать весь комментарий
17.09.2021 23:20 Ответить
»Как жалок 🤢🤡шут , на троне короля,как глуп 73%🐏🐐народ , который , то позволил «…
показать весь комментарий
17.09.2021 23:27 Ответить
Дякуйте Всесвіт, що змінилась влада, інакше за другий термін попередника вже 99% населення сиділи би на субсидіях, а олігарх став би ще багатшим
показать весь комментарий
17.09.2021 23:54 Ответить
А зараз забагатіли. Що ж Ви на челенж не виходите- СтопСубсидія? Мамка заругает?
показать весь комментарий
18.09.2021 00:02 Ответить
розумійте як хочете, але олігарху вигідний бідний нарід, якому можна платити копійки на своїх підприємствах. Тому 73% українців може мудріші ніж ви думаєте
показать весь комментарий
18.09.2021 00:10 Ответить
К сожалению, 73% ще тупiшi, чем мы думали)))
показать весь комментарий
18.09.2021 00:27 Ответить
може не вони тупіші, а дехто інший... )
показать весь комментарий
18.09.2021 00:34 Ответить
Не может)))
показать весь комментарий
18.09.2021 00:35 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 04:11 Ответить
Смєтуни скінчились!

Так і не розпочавись. Мабуть намазувати платіжки на податки їх влаштовує більше, ніж піввареника!
показать весь комментарий
18.09.2021 08:57 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 04:07 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2021 23:33 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2021 23:35 Ответить
Чи дупа )
показать весь комментарий
17.09.2021 23:40 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 11:10 Ответить
Щоб тобі діти фото онуків з такими артефактами кидали.
показать весь комментарий
18.09.2021 17:24 Ответить
Краще тисячі слів - цілування Арахамії і коломойського по дьоснах

показать весь комментарий
17.09.2021 23:38 Ответить
Сначала отчёт, потом жалобы, потом деньги просить.
показать весь комментарий
18.09.2021 11:41 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2021 23:39 Ответить
Походу лысый у них самый умный раз не попёрся покеровать державой.
показать весь комментарий
18.09.2021 11:38 Ответить
Perhod' na Latinitsu.
показать весь комментарий
18.09.2021 17:26 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2021 23:40 Ответить
люды добри, цэ ж щур
показать весь комментарий
18.09.2021 01:38 Ответить
Картинка суппер!
показать весь комментарий
18.09.2021 11:39 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2021 23:46 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 09:00 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2021 07:45 Ответить
 
 