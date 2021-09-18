РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6095 посетителей онлайн
Новости Фото
2 192 27

На границе с Польшей и Венгрией задержано 14 нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

За сутки пограничники Мукачевского и Львовского отрядов предотвратили незаконное пересечения границы гражданами Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Сенегала, Сирии, Йемена и Марокко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Четырех нелегальных мигрантов задержали пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда. О появлении неизвестных в приграничном регионе военнослужащих проинформировал местный житель. Впоследствии пограничники задержали четырех иностранцев. Никаких документов задержанные не имели. Трое из них сообщили, что являются гражданами Афганистана, еще один назвался гражданином Бангладеш. Сейчас эта информация проверяется", - говорится в сообщении.

В ГПСУ продолжили: "К тому же, в с. Мужиево Береговского района оперативники совместно нарядом от отдела "Лужники" и сотрудниками патрульной полиции остановили "БМВ", которым украинец перевозил группу из четырех граждан Афганистана для их переправки через государственную границу.

Кроме того, межведомственная группа из оперативников, военнослужащих отдела "Дьяково", сотрудников Национальной и миграционной полиции, при реализации оперативной информации, в н.п. Виноградов, в гостинице, обнаружила двух граждан Сирии, одного гражданина Йемена и еще одного - Марокко. Вместе с ними находился проводник - наш земляк. Иностранцы незаконно находились в Украине и намеревались незаконно попасть в страны ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 36 нелегалов из Южной Азии и Закавказья поймали на Луганщине. За "транзит" в ЕС они заплатили от 12 до 15 тыс. долларов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"А пограничники отдела "Смильница" Львовского отряда, также в ходе реализации оперативной информации, совместно с полицейскими, остановили автомобиль "Хюндай". Автомобилем управлял гражданин Египта (который имеет вид на жительство в Украине) перевозил двух иностранцев без документов, они назвались гражданами Гвинеи и Сенегала.

В отношении всех задержанных составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". О пособниках - проинформировали Нацполицию о возможных признаки правонарушения по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Следственные действия продолжаются", - резюмируется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали 12 нелегальных мигрантов на Закарпатье. ФОТОрепортаж

На границе с Польшей и Венгрией задержано 14 нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба 01
На границе с Польшей и Венгрией задержано 14 нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба 02
На границе с Польшей и Венгрией задержано 14 нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба 03
На границе с Польшей и Венгрией задержано 14 нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба 04

Госпогранслужба (6421) нелегалы (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Редактор , Вы меня извините ,но выдержать этот КАЦАПСКИЙ ПЕРЕВОД ПРОСТО ТРУДНО

Первоисточник ,на который журналист ссылается, заучит так : «спільно з нарядом від відділу «Лужанка» !!!!!

ЛУЖАНКА !!!!! Сколько раз Вас исправлять ?
кто сделал жтот перевод «совместно нарядом от отдела "Лужники" и сотрудниками патрульной полиции Источник:

????????
показать весь комментарий
18.09.2021 11:41
+2
Так надо исправлять их постоянно


Лужанка - это единственная река https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2 Угольско-Широколужанского заповедного массива , куда на нерест заходит «краснокнижный» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C лосось дунайский (Hucho hucho).
показать весь комментарий
18.09.2021 11:55
+1
За грибами ходили, не иначе. Заблудились.
показать весь комментарий
18.09.2021 11:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За грибами ходили, не иначе. Заблудились.
показать весь комментарий
18.09.2021 11:39 Ответить
Редактор , Вы меня извините ,но выдержать этот КАЦАПСКИЙ ПЕРЕВОД ПРОСТО ТРУДНО

Первоисточник ,на который журналист ссылается, заучит так : «спільно з нарядом від відділу «Лужанка» !!!!!

ЛУЖАНКА !!!!! Сколько раз Вас исправлять ?
кто сделал жтот перевод «совместно нарядом от отдела "Лужники" и сотрудниками патрульной полиции Источник:

????????
показать весь комментарий
18.09.2021 11:41 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 11:47 Ответить
ЛУЖАНКА- теперь Астей (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Астей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA венг. Asztély) - село в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Великобыйганьской сельской общине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Береговского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины . Находится непосредственно возле государственной границы Украины с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F Венгрией .

Первое упоминание о селе датируются в 1492 г. В XIV-XVIII веках селом владели различные феодалы (Булчуи, Лоньои, Липовци, Уйхеи, Торновци, Мотхузаи, Перени и Телеки). В 1566 село подверглось опустошительному набегу крымских татар.

В 1946 году указом ПВС УССР село Астель переименовано в Лужанкуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-1 [1] .

В 1991 году селу возвращено историческое названиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-2 [2] .

потому КПП С ВЕНГРИЕЙ называется ЛУЖАНКА официально
показать весь комментарий
18.09.2021 11:58 Ответить
ПОЭТОМУ и минеральная вода ЛУЖАНСКАЯ пишется
показать весь комментарий
18.09.2021 12:01 Ответить
у них до сих пор "лужники"! совсем одно и то же...
показать весь комментарий
18.09.2021 14:45 Ответить
Вообще то « ЛУЖАНЕ» - в древние времена были заселены в Закарпатье для ведения хозяйства

было жто во времена Даниила Галицкого отсюда и п название Лужанка.
а минеральная вода ЛУЖАНСКАЯ качается из скважин в Солочине свалявского района . Воды там почти не осталось , бо владелец качает ее из браконьерских и официальных скважин . Потому он привозит из соседних источников Поляна с другим минеральным составом воду в цистернах и помешивает ее в Лужанскую

Местные органы он оплачивает из налички с браконьерских скважин , как и генпрокуратуру в Киеве - потому экоинспееция его не трогает
показать весь комментарий
18.09.2021 15:28 Ответить
скворечник поехал совсем нахер...
показать весь комментарий
18.09.2021 14:48 Ответить
Они постоянно так пишут
показать весь комментарий
18.09.2021 11:49 Ответить
Так надо исправлять их постоянно


Лужанка - это единственная река https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2 Угольско-Широколужанского заповедного массива , куда на нерест заходит «краснокнижный» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C лосось дунайский (Hucho hucho).
показать весь комментарий
18.09.2021 11:55 Ответить
Зачем !? Чтобы это теперь за наши налоги содержать ? Европа нам такой "друг" что нам надо как Беларусь, всю ту шваль понаехавшую силой в гейропу выталкивать.
показать весь комментарий
18.09.2021 11:44 Ответить
Отже пропонуєш Україні завозити кольорових до України і як твоя улюблена білорасєя силоміць виштовхувати до ЕС
показать весь комментарий
18.09.2021 12:55 Ответить
Походу кто-то пропускает из Белоруси, нелегалов, так же и не только нелегали могут прийти, отсюда и драка погранцов с сбушниками в Сумской обл. Не просто ттак произошла
показать весь комментарий
18.09.2021 12:34 Ответить
я б их 3.14здил как собак за незаконное вторжение в страну что б все чорножопые знали что так делать нельзя
показать весь комментарий
18.09.2021 12:45 Ответить
Опять зверушки! Да еще и внж в Украине. Может, пора начать контроль за мигрантами?
показать весь комментарий
18.09.2021 12:54 Ответить
ПРОЧИТАЛ БАБАЗЯНИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОСТИТЕ УЖАС...КТО К НАМ ПРЁТ.....ВЛАСТЬ ОПОМНИСЬ! НЕМЕДЛЕННО ПОДСРАКУ ВСЕМ И ЗА БАРЬЕР ТУДА ОТ КУДА ПРИШЛИ. НЕНАКАПЛИВАЙТЕ ЭТОТ БИОМУСОР НА ПЛОЩАДКАХ БУДЬТЕ МУЖИКАМИ....НЕ ЖУЙТЕ СОПЛИ....((
показать весь комментарий
18.09.2021 14:27 Ответить
Плять как не прочитаю то их просто пачками хватают на границы с Евросоюзом, а кого-то вообще интересует как они сюда то попадают?! Я очень рад что о наши доблестные погранцы охраняют неприкосновенность границ стран евросоюза, но может пора бы уже подумать о той бедной стране в которую они собственно и несут свою нелегкую службу? Или это у них бизнес такой. Взять бабла, привезти на границу а потом доблестно их повязать?
показать весь комментарий
18.09.2021 19:49 Ответить
Нахрена,і що тепер бідна Україна з ними робити буде,люди рвуться в богату Европу,хай собі їдуть,
показать весь комментарий
19.09.2021 10:03 Ответить
 
 