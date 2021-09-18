На границе с Польшей и Венгрией задержано 14 нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
За сутки пограничники Мукачевского и Львовского отрядов предотвратили незаконное пересечения границы гражданами Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Сенегала, Сирии, Йемена и Марокко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Четырех нелегальных мигрантов задержали пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда. О появлении неизвестных в приграничном регионе военнослужащих проинформировал местный житель. Впоследствии пограничники задержали четырех иностранцев. Никаких документов задержанные не имели. Трое из них сообщили, что являются гражданами Афганистана, еще один назвался гражданином Бангладеш. Сейчас эта информация проверяется", - говорится в сообщении.
В ГПСУ продолжили: "К тому же, в с. Мужиево Береговского района оперативники совместно нарядом от отдела "Лужники" и сотрудниками патрульной полиции остановили "БМВ", которым украинец перевозил группу из четырех граждан Афганистана для их переправки через государственную границу.
Кроме того, межведомственная группа из оперативников, военнослужащих отдела "Дьяково", сотрудников Национальной и миграционной полиции, при реализации оперативной информации, в н.п. Виноградов, в гостинице, обнаружила двух граждан Сирии, одного гражданина Йемена и еще одного - Марокко. Вместе с ними находился проводник - наш земляк. Иностранцы незаконно находились в Украине и намеревались незаконно попасть в страны ЕС".
"А пограничники отдела "Смильница" Львовского отряда, также в ходе реализации оперативной информации, совместно с полицейскими, остановили автомобиль "Хюндай". Автомобилем управлял гражданин Египта (который имеет вид на жительство в Украине) перевозил двух иностранцев без документов, они назвались гражданами Гвинеи и Сенегала.
В отношении всех задержанных составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". О пособниках - проинформировали Нацполицию о возможных признаки правонарушения по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Следственные действия продолжаются", - резюмируется в сообщении.
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Первоисточник ,на который журналист ссылается, заучит так : «спільно з нарядом від відділу «Лужанка» !!!!!
ЛУЖАНКА !!!!! Сколько раз Вас исправлять ?
кто сделал жтот перевод «совместно нарядом от отдела "Лужники" и сотрудниками патрульной полиции Источник:
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Первое упоминание о селе датируются в 1492 г. В XIV-XVIII веках селом владели различные феодалы (Булчуи, Лоньои, Липовци, Уйхеи, Торновци, Мотхузаи, Перени и Телеки). В 1566 село подверглось опустошительному набегу крымских татар.
В 1946 году указом ПВС УССР село Астель переименовано в Лужанкуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-1 [1] .
В 1991 году селу возвращено историческое названиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-2 [2] .
потому КПП С ВЕНГРИЕЙ называется ЛУЖАНКА официально
было жто во времена Даниила Галицкого отсюда и п название Лужанка.
а минеральная вода ЛУЖАНСКАЯ качается из скважин в Солочине свалявского района . Воды там почти не осталось , бо владелец качает ее из браконьерских и официальных скважин . Потому он привозит из соседних источников Поляна с другим минеральным составом воду в цистернах и помешивает ее в Лужанскую
Местные органы он оплачивает из налички с браконьерских скважин , как и генпрокуратуру в Киеве - потому экоинспееция его не трогает
Лужанка - это единственная река https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2 Угольско-Широколужанского заповедного массива , куда на нерест заходит «краснокнижный» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C лосось дунайский (Hucho hucho).