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Новости Фото ДТП
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Полицейский в Одессе поехал на красный свет, что привело к смертельному ДТП. ФОТО

В субботу, 18 сентября, в Одессе работник полиции, по предварительным данным, поехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Одесской области

Отмечается, что столкновение произошло между автомобилями KIA и Mazda в субботу. Водитель KIA 1955 года погиб.

"ЧП произошло сегодня, 18 сентября, около шести часов утра на улице Семена Палия. По предварительной информации, автомобилем Mazda управлял 25-летний работник полиции вне службы, который проехал на красный свет светофора. Его доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки, где проверят на наличие алкоголя в крови", - отмечается в сообщении.

Правоохранители сообщили, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

После сбора материалы будут переданы в Государственный бюро расследований.

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Полицейский в Одессе поехал на красный свет, что привело к смертельному ДТП 01

ДТП (7673) Одесса (7879)


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Топ комментарии
+4
цього посадять він же не з слуг урода ...
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18.09.2021 16:58
+3
Вне службы граждане друг от друга ничем не отличаются- пора это всем запомнить!
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18.09.2021 16:58
+3
ЗЕлені попадають у власний капкан , шкода що страждають невинні люди! Колись Врадіїївка почала дорогу до Майдану 2013го ...
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18.09.2021 17:11
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т.е. пока не понятно был ли трезв копчик (скорее всего теперь уже бывший)
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18.09.2021 16:51 Ответить
скорее всего телефонный ************...если был выпивши то вряд ли бы на красный дернул, только сильно пьяный...а сильно пьяный было бы видно сразу...но еще больше похоже что покойный поехал на желтый, а мент уже на красный после желтого
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18.09.2021 17:34 Ответить
А им можно на красный? А то преследовать, запугивать, покрывать преступников оказалось, что можно
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18.09.2021 16:52 Ответить
Вроде можно, если включена мигалка и сирена, как и скорой
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18.09.2021 17:32 Ответить
По предварительной информации, автомобилем Mazda управлял 25-летний работник полиции вне службы...
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18.09.2021 18:07 Ответить
цього посадять він же не з слуг урода ...
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18.09.2021 16:58 Ответить
Раніше саджали тільки за фото порошенка.
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18.09.2021 17:38 Ответить
сотрудник полиции...в 25 лет на Мазде...поверь его даже от работы не отстранят..
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18.09.2021 20:15 Ответить
побачимо, пішаків завжди жертвують , якщо ні то не пішак ...
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18.09.2021 20:22 Ответить
Да не городи ерунду.
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18.09.2021 21:26 Ответить
Вне службы граждане друг от друга ничем не отличаются- пора это всем запомнить!
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18.09.2021 16:58 Ответить
Да ты шо?? А чего же тогда ментов ..судейских и прокурорских если что то сажают в специальные "красные" зоны..а не в обычные...которые для всех других граждан???
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18.09.2021 17:09 Ответить
Я з тобою корів не пас, бидло- тикай своїм друзям по підворітні.
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18.09.2021 18:10 Ответить
Монастирскій -на вихід з пресухою. Чому те що можна п"яним ЗЕленим - то нє пазволєно їхнім мінтам?
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18.09.2021 17:09 Ответить
ЗЕлені попадають у власний капкан , шкода що страждають невинні люди! Колись Врадіїївка почала дорогу до Майдану 2013го ...
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18.09.2021 17:11 Ответить
было бы неплохо,если бы ментяра сдох в больничке.
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18.09.2021 17:28 Ответить
Мабуть він не з «слуг народу», якщо відразу виявили, що він був за кермом???
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18.09.2021 17:46 Ответить
Забувся, що не на службовому авто їде.
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18.09.2021 18:01 Ответить
очередной правохоронитель...
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18.09.2021 18:08 Ответить
Как уже задрали эти мусора с двойными стандартами.
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18.09.2021 18:40 Ответить
Ничего себе "поехал", вмял бочину на треть ширины салона. Не "поехал" а низко пролетал, внебрачный сынок Зайцевой.
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18.09.2021 18:48 Ответить
Понятно, что вне службы. Нет проблесковых маячков и росписи на машине. Полицейский отдыхал....
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18.09.2021 19:33 Ответить
 
 