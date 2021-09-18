Буковинец на Volkswagen обстрелял Daewoo из пневматического пистолета после спора с водителем, - полиция Черновцов. ФОТОрепортаж

Полицейские Черновцов задержали хулигана, который стрелял из пневматического пистолета по автомобилю, в котором находились двое взрослых и трое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Отмечается, что сообщение о стрельбе поступило по спецлинии "102" 17 сентября около 20 часов. По словам заявителя, во время движения на автомобиле Daewoo Lanos по одной из улиц Черновцов, водитель легковушки Volkswagen несколько раз выстрелил в его транспортное средство и уехал в неизвестном направлении.

После общения с заявителем и свидетелями правоохранители установили, что на перекрестке у пострадавшего возник спор с водителем автомобиля Volkswagen Bora. Водитель иномарки начал преследовать Daewoo Lanos и во время движения стрелял по транспортному средству из предмета, похожего на пистолет.

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"В автомобиле заявителя в то время находилось трое взрослых и трое детей 8, 14 и 15 лет. Поравнявшись с автомобилем пострадавших, злоумышленник выстрелил в сторону окон пассажирских дверей и скрылся с места происшествия. В результате выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа. В результате стрельбы никто из людей не пострадал", - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции установили транспортное средство правонарушителя, маршрут его движения и местонахождение, а позже - задержали злоумышленника, 22-летнего буковинца. Задержание прошло в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. У него правоохранители изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм и автомобиль.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с квалифицирующими признаками части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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