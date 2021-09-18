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Буковинец на Volkswagen обстрелял Daewoo из пневматического пистолета после спора с водителем, - полиция Черновцов. ФОТОрепортаж

Полицейские Черновцов задержали хулигана, который стрелял из пневматического пистолета по автомобилю, в котором находились двое взрослых и трое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Отмечается, что сообщение о стрельбе поступило по спецлинии "102" 17 сентября около 20 часов. По словам заявителя, во время движения на автомобиле Daewoo Lanos по одной из улиц Черновцов, водитель легковушки Volkswagen несколько раз выстрелил в его транспортное средство и уехал в неизвестном направлении.

После общения с заявителем и свидетелями правоохранители установили, что на перекрестке у пострадавшего возник спор с водителем автомобиля Volkswagen Bora. Водитель иномарки начал преследовать Daewoo Lanos и во время движения стрелял по транспортному средству из предмета, похожего на пистолет.

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"В автомобиле заявителя в то время находилось трое взрослых и трое детей 8, 14 и 15 лет. Поравнявшись с автомобилем пострадавших, злоумышленник выстрелил в сторону окон пассажирских дверей и скрылся с места происшествия. В результате выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа. В результате стрельбы никто из людей не пострадал", - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции установили транспортное средство правонарушителя, маршрут его движения и местонахождение, а позже - задержали злоумышленника, 22-летнего буковинца. Задержание прошло в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. У него правоохранители изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм и автомобиль.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с квалифицирующими признаками части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Буковинец на Volkswagen обстрелял Daewoo из пневматического пистолета после спора с водителем, - полиция Черновцов 01
Буковинец на Volkswagen обстрелял Daewoo из пневматического пистолета после спора с водителем, - полиция Черновцов 02
Буковинец на Volkswagen обстрелял Daewoo из пневматического пистолета после спора с водителем, - полиция Черновцов 03

Автор: 

Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) стрельба (3251) Черновцы (676)


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Топ комментарии
+8
Началось.....а это пока только пневматика......
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18.09.2021 18:35
+6
Та навпаки, якщо б він мав вогнепальну, трічі б подумав...
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18.09.2021 18:42
+6
Там нечем думать...
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18.09.2021 18:52
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Началось.....а это пока только пневматика......
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18.09.2021 18:35 Ответить
Та навпаки, якщо б він мав вогнепальну, трічі б подумав...
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18.09.2021 18:42 Ответить
Там нечем думать...
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18.09.2021 18:52 Ответить
Кто "подумав"? У нас 73 процента голосоваших - имбецилы с рождения, токо огнестрелов повыдавать осталось..
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18.09.2021 20:39 Ответить
шо ж вы имбецилов плодите?

сходите к доктору
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18.09.2021 23:43 Ответить
напевно бляхер...вони зараз дуже гарячі...
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18.09.2021 18:38 Ответить
Ты это в бреду пишешь. Статистика говорит что самое быковатое сидят в Жигулях. Я недавно учудил слегка, извинился и никаких вопросов. А на драндулетах и ездят озлобленные существа. Стрелять конечно нельзя, но иногда хочется, слов они не понимают
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18.09.2021 18:51 Ответить
фольксваген - драндулет?))
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19.09.2021 08:13 Ответить
Где ты это прочел? Я этого не писал хотя себе такого не хочу. Возмутил очередной наезд на евроблчхеров. Они оказались умнее и купили не наше гамно с автосалонов а вполне нормальные авто так автосироты и воняют на них. Зависть низкое чувство
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19.09.2021 11:39 Ответить
...По словам заявителя, во время движения на автомобиле Daewoo Lanos по одной из улиц Черновцов, водитель легковушки Volkswagen несколько раз выстрелил в его транспортное средство и уехал в неизвестном направлении. Источник:
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19.09.2021 14:47 Ответить
Даєві не повезло.
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18.09.2021 18:39 Ответить
Дятел
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18.09.2021 18:43 Ответить
Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился....
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18.09.2021 18:43 Ответить
Скоро из рогаток начнут друг в друга стрелять...дебилизация населения прогрессирует...
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18.09.2021 18:46 Ответить
Придурок. Револьвер Флобера краще. Звісно, якщо дімедролити.
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18.09.2021 18:47 Ответить
А прикинь, якщо б за кермом део був якийсь журналіст і з перепугу за свою сім'ю у відповідь стрельнув би з вогнепала)))
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18.09.2021 19:01 Ответить
З травмата.
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18.09.2021 19:04 Ответить
Соррі, з травмата). Але з такої відстані пукалки наносять майже однакові ушкодження
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18.09.2021 19:07 Ответить
травмат і вогнепал не наносять однакові ушкодження.
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18.09.2021 22:23 Ответить
еге ж, от класно, що у нас в країні, коли по тобі і твоїй сім'ї стріляють, захищатись заборонено, правда? можна тільки як страус заховатись. не дай боже людям зброю "роздати"..
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18.09.2021 22:17 Ответить
Ничего удивительного, так как процент долб...ов на дорогах зашкаливает как никогда.
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18.09.2021 18:47 Ответить
В каком-то фильме пулемет Максим возили. Правильно, жаль это только в кино
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18.09.2021 18:54 Ответить
фильм Брат называется))
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19.09.2021 08:15 Ответить
куево шо не нарвался на жёсткую ответку ...И похоже опять цыганва - это их стиль пуховая жилетка поверх розовой футболки..
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18.09.2021 18:53 Ответить
Убегают те кто заслужили пендюлей. Мне несколько раз доводилось гонять таких борзых. Сам никогда не прячусь, если моя вина улаживают конфликт
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18.09.2021 18:57 Ответить
дорога не место для разборок .

а тем более гонятся за ланусом по городу с тремя детьми в салоне окуено в масть и особенно "разумно" потом расстрелять детей и их родителей... - поступок просто тупого беспредельщика.
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18.09.2021 20:01 Ответить
Прикрываться женщинами и детьми, где-то это уже было. Позвольте узнать ,а как наказывать автобыдло?. А вы не бывали в такой ситуации? Что там произошло я не знаю,но убегают преступники

Оправдывать этого горячего парня нельзя, но и страдать за страдальца считаю глупым
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18.09.2021 20:19 Ответить
Со стороны молодого долбо#ба наивно было думать, что стрельнув ,разбив стёкла, и трусливо убежать , и ничего за это не будет))))
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18.09.2021 18:56 Ответить
Нормальные не убегают с перекрестков.
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18.09.2021 19:02 Ответить
а нормальные шмаляют по авто полному людьми? Где не тонированы окна и видно шо там дети?
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18.09.2021 20:01 Ответить
Один придурок обиделся на другого придурка. Насрать на обеих
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18.09.2021 20:31 Ответить
Ты моцк включать не пробовал? То дебилоидное шмаляло по ПРАВОЙ стороне автомобиля! Со всеми занятыми местами! Он водилу хотел наказать?
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18.09.2021 20:45 Ответить
Я понимаю что чукча писатель, пусть он ещё напишет как гомнодрандулет оказался на левой полосе. Или социально близких не осуждаю?
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18.09.2021 21:42 Ответить
А на фото глянуть не судьба? А на перестройку в левый ряд перед поворотом налево не слыхал? И соцстатус явление достаточно временное, и лифты социальные в низ работают гораздо охотнее и чаще. Так что не гонорись незнамо чем. Поизучай историю жизни Березовского - как жил, кем был и как закончил
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18.09.2021 23:02 Ответить
Быдло это не материальное положение а врождённые и как правило унаследованные качества. Ты слышал выражение разбогптевшее быдло? Так это про многих новых у власти. А свои фантазии про поворот налево оставь себе . Он убегал и уже этим не вызывает к меня сочувствия.

Сейчас сочувствуют как правило голодранцам такие же люмпены. Бедность не порок но большое свинство

Почему вы бедные- а потому что дурные, а почему дурные, та потому что бедные
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19.09.2021 08:09 Ответить
Ошибка природы
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18.09.2021 19:27 Ответить
пневматический избиратель Зели - народ суровый
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18.09.2021 20:02 Ответить
Такому дебилу, ничего не стоит пальнуть и из огнестрела...
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18.09.2021 20:05 Ответить
Смотря в кого. Цветочки мы уже раздавали. Когда закон не работает или защищает только власть, люди берут на себя эту заботу.
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18.09.2021 20:25 Ответить
На деревянных мечах не дрались? Не дай бог рогатки нашли, это ж вообще пипец будет.
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18.09.2021 20:27 Ответить
Вчера тут гомнюки радовались смерти соотечественницы в Испании, п сегодня по прохвосту страдают. Так что приход зелени вполне логичен.
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18.09.2021 20:29 Ответить
Так на сайті одні прахоботи..))
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18.09.2021 23:09 Ответить
Таке як "буковинець" вже не Українець??
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18.09.2021 23:08 Ответить
Цензар лічыць што не.
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19.09.2021 00:33 Ответить
 
 