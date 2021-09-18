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Погибшего в результате российского обстрела в зоне ООС воина 57-й ОМПБр Демьяна Данылива похоронили на Львовщине. ФОТОрепортаж

В селе Рудники Николаевского района Львовской области состоялось прощание с военнослужащим Демьяном Даныливым, погибшим на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу заместителя председателя Стрыйского районного совета Михаила Галущака.

"В Рудниках простились с защитником Украины и всех нас - Демьяном Даныливым", - написал он.

Погибшего в результате российского обстрела в зоне ООС воина 57-й ОМПБр Демьяна Данылива похоронили на Львовщине 01
Фото: facebook.com

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Погибшего в результате российского обстрела в зоне ООС воина 57-й ОМПБр Демьяна Данылива похоронили на Львовщине 02
Фото: facebook.com
Погибшего в результате российского обстрела в зоне ООС воина 57-й ОМПБр Демьяна Данылива похоронили на Львовщине 03
Фото: facebook.com
Погибшего в результате российского обстрела в зоне ООС воина 57-й ОМПБр Демьяна Данылива похоронили на Львовщине 04
Фото: facebook.com
Погибшего в результате российского обстрела в зоне ООС воина 57-й ОМПБр Демьяна Данылива похоронили на Львовщине 05
Фото: facebook.com
Погибшего в результате российского обстрела в зоне ООС воина 57-й ОМПБр Демьяна Данылива похоронили на Львовщине 06
Фото: facebook.com

Также смотрите: С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Алексеем Куленко простились на Кировоградщине. ФОТО

Напомним, 13 сентября в результате российского обстрела в Новоайдарском районе Луганской области погиб уроженец Львовщины Демьян Данылив.

Автор: 

похороны (1528) потери (4381) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+23
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18.09.2021 19:08
+19
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18.09.2021 19:15
+15
Схиляю голову………
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18.09.2021 19:10
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18.09.2021 19:08 Ответить
Схиляю голову………
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18.09.2021 19:10 Ответить
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18.09.2021 19:15 Ответить
Жалко, жалко, жалко. Просто нет слов.
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18.09.2021 19:17 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Спочивай з миром, синку....

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18.09.2021 20:02 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА
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18.09.2021 22:00 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ

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18.09.2021 22:10 Ответить
Підлий ЗЕбох зі своїм "мирам_в_глазах" не вберіг бійця від загибелі, ЗЕтварина (шестьоркі з ОПи) могла б хоч офіційні співчуття висловлювати з приводу втрат.
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18.09.2021 23:00 Ответить
Боляче і сумно від втрат наших Героїв 😪😪😪
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18.09.2021 23:57 Ответить
 
 