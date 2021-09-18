Погибшего в результате российского обстрела в зоне ООС воина 57-й ОМПБр Демьяна Данылива похоронили на Львовщине. ФОТОрепортаж
В селе Рудники Николаевского района Львовской области состоялось прощание с военнослужащим Демьяном Даныливым, погибшим на востоке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу заместителя председателя Стрыйского районного совета Михаила Галущака.
"В Рудниках простились с защитником Украины и всех нас - Демьяном Даныливым", - написал он.
Напомним, 13 сентября в результате российского обстрела в Новоайдарском районе Луганской области погиб уроженец Львовщины Демьян Данылив.
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