Погибшего в результате российского обстрела в зоне ООС воина 57-й ОМПБр Демьяна Данылива похоронили на Львовщине. ФОТОрепортаж

В селе Рудники Николаевского района Львовской области состоялось прощание с военнослужащим Демьяном Даныливым, погибшим на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу заместителя председателя Стрыйского районного совета Михаила Галущака.

"В Рудниках простились с защитником Украины и всех нас - Демьяном Даныливым", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С погибшим на Донбассе бойцом 503-го ОБМП Артуром Голубом простились на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Также смотрите: С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Алексеем Куленко простились на Кировоградщине. ФОТО

Напомним, 13 сентября в результате российского обстрела в Новоайдарском районе Луганской области погиб уроженец Львовщины Демьян Данылив.