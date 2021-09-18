Трех граждан Украины задержали в Польше за сбыт похищенных автомобилей. ФОТОрепортаж
В Любуском воеводстве задержали трех граждан Украины, которых обвиняют в сбыте похищенных в Германии микроавтобусов.
Об этом сообщил представитель Любуского полиции Марцин Малюды, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
Полиция из города Зелена-Гура на западе Польши задержала трех граждан Украины, подозреваемых в сбыте похищенных автомобилей. Тайники с похищенными транспортными средствами обнаружили в одном из населенных пунктов в Жаганском уезде. Мужчин арестовали.
Задержанным на три месяца гражданам Украины от 24 до 33 лет. Один из них уже попадался на подобных преступлениях. Всем предъявлено обвинение в сбыте похищенного, за что им грозит до пяти лет лишения свободы.
В тайниках преступники хранили микроавтобусы марки Mercedes Sprinter, которые были похищены в Германии.
Мужчин задержали в небольшом населенном пункте, где они разбирали на части похищенные транспортные средства. По словам полиции, по меньшей мере три из пяти обнаруженных транспортных средств похитили в Германии и их разыскивала полиция ФРГ.
У обнаруженных автомобилей были удалены номера VIN, благодаря которому можно их идентифицировать. Кроме того, полицейские изъяли глушитель GPS, который включался при разборке автомобилей, а также мобильные телефоны, принадлежавшие задержанным мужчинам.
Дополнительно полиция проверяет, не являются ли задержанные мужчины также похитителями этих авто.
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