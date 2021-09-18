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Трех граждан Украины задержали в Польше за сбыт похищенных автомобилей. ФОТОрепортаж

В Любуском воеводстве задержали трех граждан Украины, которых обвиняют в сбыте похищенных в Германии микроавтобусов.

Об этом сообщил представитель Любуского полиции Марцин Малюды, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Полиция из города Зелена-Гура на западе Польши задержала трех граждан Украины, подозреваемых в сбыте похищенных автомобилей. Тайники с похищенными транспортными средствами обнаружили в одном из населенных пунктов в Жаганском уезде. Мужчин арестовали.

Задержанным на три месяца гражданам Украины от 24 до 33 лет. Один из них уже попадался на подобных преступлениях. Всем предъявлено обвинение в сбыте похищенного, за что им грозит до пяти лет лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трех граждан Украины, входящих в банду автоугонщиков, задержали в Польше. ФОТОрепортаж

В тайниках преступники хранили микроавтобусы марки Mercedes Sprinter, которые были похищены в Германии.

Мужчин задержали в небольшом населенном пункте, где они разбирали на части похищенные транспортные средства. По словам полиции, по меньшей мере три из пяти обнаруженных транспортных средств похитили в Германии и их разыскивала полиция ФРГ.

У обнаруженных автомобилей были удалены номера VIN, благодаря которому можно их идентифицировать. Кроме того, полицейские изъяли глушитель GPS, который включался при разборке автомобилей, а также мобильные телефоны, принадлежавшие задержанным мужчинам.

Дополнительно полиция проверяет, не являются ли задержанные мужчины также похитителями этих авто.

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Трех граждан Украины задержали в Польше за сбыт похищенных автомобилей 01
Трех граждан Украины задержали в Польше за сбыт похищенных автомобилей 02
Трех граждан Украины задержали в Польше за сбыт похищенных автомобилей 03
Трех граждан Украины задержали в Польше за сбыт похищенных автомобилей 04

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Трех граждан Украины задержали в Польше за сбыт похищенных автомобилей 05
Трех граждан Украины задержали в Польше за сбыт похищенных автомобилей 06
Трех граждан Украины задержали в Польше за сбыт похищенных автомобилей 07
Трех граждан Украины задержали в Польше за сбыт похищенных автомобилей 08
Трех граждан Украины задержали в Польше за сбыт похищенных автомобилей 09

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Трех граждан Украины задержали в Польше за сбыт похищенных автомобилей 10
Трех граждан Украины задержали в Польше за сбыт похищенных автомобилей 11

Автор: 

задержание (6675) Польша (8409) правоохранительные органы (2970) угон (294)


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Топ комментарии
+6
Швидше з Домбасу.
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18.09.2021 22:00
+6
твари. ведут себя, как кацапы.
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18.09.2021 22:00
+4
Саме так. Спілкуватись з кацом, як плювати на себе в дзеркало. До речі, биків і серед нас вистачає, ох як забагато. Особливо водіїв. Таке відчуття, що десь відкрився факультет по навчанню довбой..ства і там конкурс на місце постійно зростає.
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18.09.2021 22:11
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І там вже відмітились.
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18.09.2021 21:49 Ответить
Пускай хорошо проверят ,по любому из рассии.
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18.09.2021 21:58 Ответить
Швидше з Домбасу.
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18.09.2021 22:00 Ответить
1000000 % бо в трєніках і на "адидасе"
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18.09.2021 22:18 Ответить
Скоріше з Троєщини
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19.09.2021 06:36 Ответить
твари. ведут себя, как кацапы.
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18.09.2021 22:00 Ответить
Саме так. Спілкуватись з кацом, як плювати на себе в дзеркало. До речі, биків і серед нас вистачає, ох як забагато. Особливо водіїв. Таке відчуття, що десь відкрився факультет по навчанню довбой..ства і там конкурс на місце постійно зростає.
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18.09.2021 22:11 Ответить
І яких прав та реформ цим тваринам не вистачало ? Блях їм мало, нового по дорожче захотілось. А ще якісь падлюки з поліції і митниці вже документи зробили на крадене.
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18.09.2021 22:14 Ответить
Шантрапа безпородна. Позорники. Добру рекламу роблять Україні.
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18.09.2021 22:15 Ответить
Автомобильные угонщики начали орудовать в Европе еще с времен Сссра дохляка.особенно в Италии и Германии...,причем были в этом ратном деле такие авторитеты,что угоняли тачки что даже сами владельцы говорили...,я поставил крутое противоугонное устройство,но тачки все равно скомуниздили наверна рюсские Кулибины...
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18.09.2021 22:18 Ответить
і де тепер крутим маршрутчикам запчастини брати до спринтерів? знов на газельку пересідать чи шо? ))
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18.09.2021 23:44 Ответить
Злодії -інтелектуали.Скільки їм дадуть?В Україні злодії навкруги.В Раді-зі стажем,фахові,в Судах,каральних структурах...Да і населення їх наздоганяє.Нам до ЄС -як до Київа-рачки.
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18.09.2021 23:46 Ответить
Це 100% даунбасята !
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18.09.2021 23:49 Ответить
Читай уважніше- українці
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19.09.2021 06:38 Ответить
а що Донбас не Україна? і Крим може не Україна?
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19.09.2021 13:17 Ответить
в сім"ї,не без урода...
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19.09.2021 00:14 Ответить
Well i was buying & selling things from Russian tourists in Polska. There were racketeers, clofeline girls, guys who collected from the car traffickers, other things that I do not know. It was sweet early 90s. The common thing was stealing from Germany, selling in Poland. Everyone was OK. Owners, Insurance Co's, it is OK.
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19.09.2021 01:13 Ответить
на цій ниві головні спеціалісти родом з Львівщини. Там ціла індустрія викрадень налагоджена. Але бувають ексцеси. в 90 одна бригада львівян в кількості 8 чоловік поїхала на промисел в рейх. Уганяли, перебивали і продавали. В одної авторитетної грузинки вкрали Ауді і перепродали. Вбили сімох і тіла спалили в бусі, один лише чудом утік. в 90 в них уже були самопальні ноутбуки, які паралізували будь-яку систему протиугону.
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19.09.2021 06:07 Ответить
Да,за воровство нужно рубить руку. Вот тогда-то и краж бы не было!
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19.09.2021 11:59 Ответить
 
 