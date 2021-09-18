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Украинские спортсмены завоевали три золота чемпионата мира по гребле. ФОТОрепортаж

Людмила Лузан в паре с Анастасией Четвериковой завоевала золото в каноэ-двойке. Еще две медали высшей пробы получили мужчины - в каноэ-четверках и байдарках-четверках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета Украины.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Копенгагене. Первое золото для сборной Украины завоевали на дистанции 500 м в каноэ-двойке Людмила Лузан и Анастасия Четверикова.

Еще две медали высшей пробы достались:

  • каноэ-четверка, 500 м, Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк, Тарас Мищук.
  • байдарка-четверка, 500 м, Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семыкин.

Также Людмила Лузан завоевала серебро в каноэ-одиночке на 500 м.

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Украинские спортсмены завоевали три золота чемпионата мира по гребле 01
Украинские спортсмены завоевали три золота чемпионата мира по гребле 02
Украинские спортсмены завоевали три золота чемпионата мира по гребле 03

Автор: 

НОК (102) победа (591) спорт (2429)


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Топ комментарии
+8
Слава Украине !
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18.09.2021 22:08
+8
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18.09.2021 22:45
+7
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18.09.2021 22:09
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Слава Украине !
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18.09.2021 22:08 Ответить
Молодцi!

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19.09.2021 08:51 Ответить
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18.09.2021 22:09 Ответить
Красавчики.Взять четыре золота в традиционно англосаксонском виде спорта дорогого стоит.И о многом говорит
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18.09.2021 22:10 Ответить
англосанксонський, ви впевнені)))? І ні про що не говорить. Після ОІ цей ЧМ так - тренування
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18.09.2021 22:27 Ответить
Чувак всем известно,що команды Оксфорда и Кембриджа постоянно рубятся в этом виде спорта со дня основания этих универов.Так же как в конном спорте и фехтовании
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18.09.2021 22:35 Ответить
команды Оксфорда и Кембриджа постоянно рубятся в академической гребле... женское каноэ появилось в спорте вообще недавно. а тем более на чемпионатах мира.
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18.09.2021 22:40 Ответить
Не съезжай с темы.Модификации никто не отменял.Всё это вёсельный спорт воспетый Джеремом в романе" Двое в лодке не считая собаки".Бриты уже тогда гоняли.Традиции"Морской владычицы"

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18.09.2021 22:54 Ответить
Здрісті! Виключно 8-ки.
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19.09.2021 08:38 Ответить
Хороший спорт : ******! Ещё бы нашим четыре золота завоевать по другому спорту, без приставки 'гр"!
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18.09.2021 22:22 Ответить
гм, академка і байдарка з каноє це різні види
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18.09.2021 22:41 Ответить
Міняйте ТЕРМІНОВО назву! Три золота й срібло.
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18.09.2021 22:41 Ответить
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18.09.2021 22:45 Ответить
перемога. поздравляем.

а если там на фото на задмем плане лодка их рф, то зрада-зрада и ганьба.
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19.09.2021 06:31 Ответить
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!!ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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19.09.2021 09:48 Ответить
 
 