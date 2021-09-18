Украинские спортсмены завоевали три золота чемпионата мира по гребле. ФОТОрепортаж
Людмила Лузан в паре с Анастасией Четвериковой завоевала золото в каноэ-двойке. Еще две медали высшей пробы получили мужчины - в каноэ-четверках и байдарках-четверках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета Украины.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Копенгагене. Первое золото для сборной Украины завоевали на дистанции 500 м в каноэ-двойке Людмила Лузан и Анастасия Четверикова.
Еще две медали высшей пробы достались:
- каноэ-четверка, 500 м, Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк, Тарас Мищук.
- байдарка-четверка, 500 м, Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семыкин.
Также Людмила Лузан завоевала серебро в каноэ-одиночке на 500 м.
Топ комментарии
+8 Мистер Икс #492862
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+8 Чайка Київ
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+7 Вася Шевченко #371210
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а если там на фото на задмем плане лодка их рф, то зрада-зрада и ганьба.