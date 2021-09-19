"Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота!", - противники ЛГБТ-марша собираются в парке им.Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 сентября, в Киеве запланировано проведение Марша равенства - мирного шествия в поддержку прав ЛГБТ +. В связи с этим противники мероприятия собираются в столичном парке им. Шевченко. Они проводят свою акцию - "За Европу развития, а не грантов".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Акция отстаивания семейных ценностей и выражения несогласия и протеста против публичной пропаганды извращенного образа жизни (путем проведения "гей-парада") будет проводиться с 9.00 19 сентября во парке Шевченко", - отмечают организаторы антимарша.

Среди их требований:

1. Не принимать законопроект 5488, как угрожающий реализации базовых прав граждан на свободу слова, мысли и вероисповедания;

2. Исключить из регулятивных правовых актов в сфере образования и текстов учебников нормы и положения о половом воспитании на основе ЛГБТ-идеологии;

3. Запретить пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых "маршей равенства", "прайдов", "гей-парадов", "фестивалей квир-культуры" и тому подобное.

По данным нашего корреспондента, к привлечению порядка на данной акции привлечены сотрудники полиции и Нацгвардии.

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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук