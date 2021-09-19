"Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота!", - противники ЛГБТ-марша собираются в парке им.Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 сентября, в Киеве запланировано проведение Марша равенства - мирного шествия в поддержку прав ЛГБТ +. В связи с этим противники мероприятия собираются в столичном парке им. Шевченко. Они проводят свою акцию - "За Европу развития, а не грантов".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Акция отстаивания семейных ценностей и выражения несогласия и протеста против публичной пропаганды извращенного образа жизни (путем проведения "гей-парада") будет проводиться с 9.00 19 сентября во парке Шевченко", - отмечают организаторы антимарша.
Среди их требований:
1. Не принимать законопроект 5488, как угрожающий реализации базовых прав граждан на свободу слова, мысли и вероисповедания;
2. Исключить из регулятивных правовых актов в сфере образования и текстов учебников нормы и положения о половом воспитании на основе ЛГБТ-идеологии;
3. Запретить пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых "маршей равенства", "прайдов", "гей-парадов", "фестивалей квир-культуры" и тому подобное.
По данным нашего корреспондента, к привлечению порядка на данной акции привлечены сотрудники полиции и Нацгвардии.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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Ваша ж особиста думка щодо браку близька до ідеології нацизму. До речі, нацисти вважали ЛГБТ браком. Як і психічно хворих. Як і цілі нації.
В цивілізованому світі, звичайно.
І якщо Вася, приміром, вважає когось хворим, то це особисті проблеми Васі.
Щодо ліжка: якщо б не заглядали, то особисто вам, приміром, було б однаково, що в ньому роблять люди, які вийшли на мітинг) Коли виходять за свої права жінки, чи інваліди, чи маршрутчики - вам же ок? Тільки ЛГБТ чогось хвилюють.
Или для любых других митингов?
Мне кажется если ЛГБТ разрешить браки и вписывание обоих в св-ства о рождении детей от суррогатной матери или донора спермы, то по кр. мере в нашей стране они успокоятся и будут проводить меньше акций. В нашей стране геи уже отличаются тем что устраивают не парад в карнавальных костюмах, а одеваются как обычно, чтобы показать что они такие же люди, как все, а не "клоунское оно в помаде и на каблуках" как кацапские СМИ утверждают.
Вообще-то нет, поднимите фото с прошлого прайда - "мужики" в карнавальных костюмах в центре Киева, с косметикой и блестящими нарядами.
Даже там где им дали квоты в правительстве, они не останавливаются, и продолжают борьбу, но уже за права зоофилов, педофилов и ЛГБТ-образование. Потому что это не правозащитники, это политическое движение, которое не останавливается на достигнутом, пока не получит тоталитарный контроль и абсолютные привилегии.
Поэтому, мы обязаны провести референдум по типу венгерского, пока они не получили достаточной поддержки в верхах и низах для необратимости процесса разложения общества.
Чимось мені комуніздів нагадують.
"совет святого Павла в послании к Тимофею (2:12), в котором святой говорит: "А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии". Этот отрывок часто используется в качестве основания для запрета женщинам служить священниками.
Далее идут вызывающие беспокойство строки, оправдывающие геноцид, из Первой книги Царств (15:3): "Теперь иди и порази Амалика [и Иерима] и истреби все, что у него [не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него]; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла".
Третьим идет призыв Моисея убивать ведьм в книге Исход (22:18): "Ворожеи не оставляй в живых".
Еще один страшный стих, попавший в список, - из псалма 137, который прославляет страшную месть: "Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень".
испытание Богом Авраама в Бытии, в котором Аврааму предложено принести в жертву своего сына Исаака; поддержка женского послушания в Послании к Ефесянам (5:22): "Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу"; и такой же совет святого Петра слугам в Первом послании Петра (2:18): "Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым".
1. Совет святого Павла, разрешать ли женщине учить мужчину в церкви: "А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии" (Первое послание к Тимофею, 2:12).
2. В этом стихе Самуил, один из старейшин Израиля, отдает приказ о геноциде соседнего народа: "Теперь иди и порази Амалика [и Иерима] и истреби все, что у него [не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него]; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла" (Первая книга Царств, 15:3).
3. Наказ Моисея: "Ворожеи не оставляй в живых" (Исход, 22:18).
4. Последние строки псалма 137, который был превращен в диско-хит группой Boney M, часто не произносятся во время богослужений: "Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень" (псалом 137).
5. Еще одна история, от которой стынет кровь, из книги Судей Израилевых. В ней израильтянин, осажденный в доме разгневанной толпой, отправляет свою наложницу успокоить людей: "Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над нею всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина пред появлением зари, и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой: и вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: вставай, пойдем. Но ответа не было [потому что она умерла]. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место" (книга Судей Израилевых, 19:25-28).
6. Святой Павел осуждает гомосексуализм в открывающей Послание к Римлянам главе: "Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение" (Послание к Римлянам, 1:27).
7. В этой истории из книги Судей Израилевых израильский вождь Иеффай дает обет Богу, который он должен выполнить: "И дал Иеффай обет Господу и сказал: "Если Ты предашь Аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от Аммонитян что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение". И пришел Иеффай к Аммонитянам - сразиться с ними, и предал их Господь в руки его; и поразил их поражением весьма великим, от Ароера до Минифа двадцать городов, и до Авель-Керамима, и смирились Аммонитяне пред сынами Израилевыми.
И пришел Иеффай в Массифу в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами: она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: "Ах, дочь моя! Ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего! Я отверз [о тебе] уста мои пред Господом и не могу отречься" (книга Судей Израилевых, 11:30-34).
8. Бог обращается к Аврааму и приказывает принести в жертву его сына: "Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе" (Бытие, 22:2).
9. "Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу" (Послание к Ефесянам, 5:22).
10. "Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым" (Первое послание Петра, 2:18).
И сказала кроха
Пися в писю хорошо\
А пися в попу плохо!!!
Это особенность конкретно жителей бывшего СССР. Как вы понимаете, чуть ли не у каждого в этой стране, есть какая то связь с лагерями и тюрьмами. Сложно найти человека у которого кто то в роду в них не сидел.
А в тюрьме у мужчин, для этих целей используют самую низшую и презираемую касту заключённых. Вероятно это видение накладывается и на образ геев на свободе. Поскольку буквально вьелось в кровь, за несколько поколений.
Почему ничего против женщин не имеют - хрен ведает. Плохо знаком с этими аспектами их тюремной жизни. Возможно для женщин в тюрьме это не на столько позорно как для мужчин.
Шото я запутался...
Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
Ну я могу себе представить, чему могут научить ребёнка в однополой семье, где один родитель - успешный айтишник, а второй - ещё более успешный врач…
И в тот же момент вокруг нас тысячи примеров «правильных семей», где традиционные мама и папа, традиционно настругав жменю детей, традиционно жрут с утра до вечера традиционную водку, а потом традиционный папа метелит традиционную маму. А дети на это традиционно смотрят годами. Нет желания заглянуть в детскую душу? Чему сын или дочь научились?
Каждой парє гомосексуаліство по рєбоьнку
Чмирив зеленського і вважав за останню курву, я міг проголосувати тільки за те шоб його закопали живим у землю.
А ти пишайся своїми гомосексуальними досягненнями, ви ж скоро захопити всю планету
Нормальні люди гомосексуалістів вважають за ментально хворих людей, а ти чомусь ні.
І хто після цього гомік.
Так ніхто тебе не змушував захищати содомитів, так що не волай зі свого стійла.
Ну я могу себе представить, чему могут научить ребёнка в однополой семье, где один родитель - успешный айтишник, а второй - ещё более успешный врач…
И в тот же момент вокруг нас тысячи примеров «правильных семей», где традиционные мама и папа, традиционно настругав жменю детей, традиционно жрут с утра до вечера традиционную водку, а потом традиционный папа метелит традиционную маму.
В наступний раз думай що пишеш голубок.
https://tverezo.info/post/144090
Зрозуміло я тобі написав убога свиня ?
ребёнок, мама, бабушка.
- Доброе утро. Тебе понравилось?
- Очень понравилось.
- Тогда пошли поинтересуемся впечатлениями у наших мужчин.
- Агов, стоп! Я не зрозумів, хто з ким сексом трахається?
- Здурів, чи що? У нас груповуха...
- Та нахрін таку груповуху! Я вчетверте смоктати хій не збираюся!..
Таки гидота
І звісно, ніякої пропаганди цього виродства не має бути, як і не має його бути у законодавстві. Якщо є люди із природнім збоченням - хай це буде підтверджено медично (вони ж розповідають, як це науково обгрунтовано якимися медиками), але навіть тоді українське суспільство не стане до них більш толерантним, бо довідка-то у них буде, але навіщо? Щоб що?
Ну і звісно, чим більше прайдів, лобіювання цього психічного збочення в інфопросторі, тим гірше для них же. Поки вони займаються своїми справами, нікого не чіпаючи, їх ніхто теж не чіпає й не помічає, але чим більше цієї показної девіації, тим більше у них буде проблем. Що, звісно, ставить під сумнів не тільки їх статеву орієнтацію, а й розумові здібності...