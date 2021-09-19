Офицер Госпогранслужбы получил от подчиненного взятку на сумму около $1000 за беспрепятственное прохождение службы. ФОТО

Сотрудники СБУ и военной прокуратуры в зоне проведения ООС разоблачили взяточника - офицера Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

19 сентября в непосредственной близости от линии разграничения задержан военнослужащий Донецкого пограничного отряда, который получил взятку в виде тактической одежды (общей стоимостью около 1000 долларов США) от своего подчиненного за беспрепятственное прохождение службы.

Взяточник задержан, а в помещении пограничников проводится обыск.

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