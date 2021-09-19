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Офицер Госпогранслужбы получил от подчиненного взятку на сумму около $1000 за беспрепятственное прохождение службы. ФОТО
Сотрудники СБУ и военной прокуратуры в зоне проведения ООС разоблачили взяточника - офицера Государственной пограничной службы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.
19 сентября в непосредственной близости от линии разграничения задержан военнослужащий Донецкого пограничного отряда, который получил взятку в виде тактической одежды (общей стоимостью около 1000 долларов США) от своего подчиненного за беспрепятственное прохождение службы.
Взяточник задержан, а в помещении пограничников проводится обыск.
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Чому немає фото предмету злочину? Служба позоритись не хоче? Бояться що народ засміє?
Чую що Підставу дешеву організували хлопцю. Пхав носа не туди куди потрібно! Мішав схемам?
Тут набу і дбр допитали б цього 'злочинця'... Можливо цікаву інформацію підкине...