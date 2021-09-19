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Новости Фото Взяточники
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Офицер Госпогранслужбы получил от подчиненного взятку на сумму около $1000 за беспрепятственное прохождение службы. ФОТО

Сотрудники СБУ и военной прокуратуры в зоне проведения ООС разоблачили взяточника - офицера Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

19 сентября в непосредственной близости от линии разграничения задержан военнослужащий Донецкого пограничного отряда, который получил взятку в виде тактической одежды (общей стоимостью около 1000 долларов США) от своего подчиненного за беспрепятственное прохождение службы.

Взяточник задержан, а в помещении пограничников проводится обыск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое офицеров полиции задержаны на взятке на Луганщине, - ГБР. ФОТО

Офицер Госпогранслужбы получил от подчиненного взятку на сумму около $1000 за беспрепятственное прохождение службы 01
Офицер Госпогранслужбы получил от подчиненного взятку на сумму около $1000 за беспрепятственное прохождение службы 02

Автор: 

взятка (6158) Госпогранслужба (6425) СБУ (19893) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
+4
Форменим одягом повинна забезпечити Держава, яка цього не робить...

Чому немає фото предмету злочину? Служба позоритись не хоче? Бояться що народ засміє?

Чую що Підставу дешеву організували хлопцю. Пхав носа не туди куди потрібно! Мішав схемам?

Тут набу і дбр допитали б цього 'злочинця'... Можливо цікаву інформацію підкине...
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19.09.2021 20:29
+2
Так бедно старики и пенсионеры еще не жили за 30 лет . Молчание величайший грех . Почти все , кто имел совесть и волю уехали на заработки. Надо вставать срочно СНОСИТЬ ЭТУ ЛЖИВУЮ власть. ЭТО ОБОРОТНИ. Они вроде как загипнотизировали всех оставшихся . Я в Днепре. Тут мрак .Филатова подкупили и коррумпировали большими откатами с Киева, на реконструкцию Ц. Парка и метро. и он как и Корбан - король города молчит. Страна загибается, люди мрут пачками. Днепр чемпион по самоубийствам и криминальным убийствам. От ковида мрут уже 2 месяца с Киевом на первом месте. Практически вс е предприятия среднего бизнеса стали последние пол-года. Просто конец света. Я не преувеличиваю. а они втирают для заграничных хозяев разнвми фестивалями , конкурсами, Днями города ит.д. Вставайте, кто остался, я тоже за Зеленсконго голосовал и стихи писал. Я член клуба поэтов Украины. Меня дурака тоже обдурили . Но Стране капец . Никого не осталось для Майдана.Надо молниеносно сносить эту власть . безжалосно, они не ведают что творят .Не ведают.
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19.09.2021 20:39
+1
А что такое - препятственное прохождение службы?
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19.09.2021 20:12
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А что такое - препятственное прохождение службы?
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19.09.2021 20:12 Ответить
Видимо намерено создаются препятствия для принуждения к даче взятки.Только вот не пойму почему таких ,,принудителей,,не отправляют на нулевку.Там его принудят убивать врага или погибнет от небоевых ранений.
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19.09.2021 20:33 Ответить
За то чтобы попасть на ноль и платят, там доплата повыше 2-й и 3-й линии. Вне зоны ООС недобор, берут всех.
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19.09.2021 22:15 Ответить
Видимо не давал форму, а без формы какой военнослужащий. У нас все возможно, мог бы купить китайского происхождения за 100 грн.
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19.09.2021 21:06 Ответить
Стоп 1000 доларів чи бу одяг?
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19.09.2021 20:26 Ответить
Форменим одягом повинна забезпечити Держава, яка цього не робить...

Чому немає фото предмету злочину? Служба позоритись не хоче? Бояться що народ засміє?

Чую що Підставу дешеву організували хлопцю. Пхав носа не туди куди потрібно! Мішав схемам?

Тут набу і дбр допитали б цього 'злочинця'... Можливо цікаву інформацію підкине...
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19.09.2021 20:29 Ответить
Это типа Гитлер каже...товаристч Сралин... ваш сраный Ссср я завалю за 3 месяца....,что в принципе и произошло....
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19.09.2021 20:33 Ответить
советское бюыдлдо сдается в пленн 27 июня 1941 года .Минск...белорусь...
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19.09.2021 20:35 Ответить
Так бедно старики и пенсионеры еще не жили за 30 лет . Молчание величайший грех . Почти все , кто имел совесть и волю уехали на заработки. Надо вставать срочно СНОСИТЬ ЭТУ ЛЖИВУЮ власть. ЭТО ОБОРОТНИ. Они вроде как загипнотизировали всех оставшихся . Я в Днепре. Тут мрак .Филатова подкупили и коррумпировали большими откатами с Киева, на реконструкцию Ц. Парка и метро. и он как и Корбан - король города молчит. Страна загибается, люди мрут пачками. Днепр чемпион по самоубийствам и криминальным убийствам. От ковида мрут уже 2 месяца с Киевом на первом месте. Практически вс е предприятия среднего бизнеса стали последние пол-года. Просто конец света. Я не преувеличиваю. а они втирают для заграничных хозяев разнвми фестивалями , конкурсами, Днями города ит.д. Вставайте, кто остался, я тоже за Зеленсконго голосовал и стихи писал. Я член клуба поэтов Украины. Меня дурака тоже обдурили . Но Стране капец . Никого не осталось для Майдана.Надо молниеносно сносить эту власть . безжалосно, они не ведают что творят .Не ведают.
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19.09.2021 20:39 Ответить
Фуфлометы Мавзолея...Ольга ********* вчера скакзала...мы просрали ВСЕ... Наталья Витренко казала БОЛЬШЕ...РАБссия сама виновата что обосралась на Далбассе...
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19.09.2021 20:42 Ответить
Завтра в братский немецктй Берлин прилетает Путлер всея сраная РАБссия...открывать Северный ПОТОП -2
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19.09.2021 20:46 Ответить
Да у них с времён учёбы приучают к взяткам.
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20.09.2021 00:04 Ответить
.... ну, насчёт "кучи нулей" в заголовке, так это всего 1 тыс. ..., а существует гипотеза, что для "беспрепятственной службе народу" почти все 450 тунеядца в золоченых шкатулках с бантиками получают и по 100000 $ и по 1000000$. Ну и где "гниды с хоботком из нержавейки" больнее кусают?
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20.09.2021 05:57 Ответить
вот такие то дела на границе с офицерами прикордонныкамы,ну скажите куда этим мразям у кормушек ещё повышать их зарплаты? у них там эти зарплаты ежедневно! дай ему больше, так такие животные и родину продадут вместе с украденными документами для фсб на своих всех сослуживцев.... хотя нет гарантии что там другой такой корупционер любитель лёгкого заработка так же продажная тварь и на него документы собрал для рашки.....капец что везде творится..... не будет жостко караться задержанные и посадки длительные .они так и будут рисковать и играть взятничество как в (русскую рулетку) авось пронесёт, а нет так бабла на скирдую и отсижу годок или уволят с работы и что? зато запасы зелени достаточно натрамбованы в тюках....((
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20.09.2021 09:14 Ответить
 
 