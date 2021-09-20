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Кит, скелет которого нашли возле станции "Академик Вернадский", умер 1350 лет назад, - НАНЦ. ФОТОрепортаж

Кит, останки которого нашли украинские полярники на острове Расмуссен возле станции "Академик Вернадский", жил 1350 лет назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

"Наконец-то ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани, Польша. Благодаря этому исследованию был определен возраст останков кита: он составляет 1350 (плюс/минус 30 лет). Только представьте: это означает, что он умер в седьмом веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира", - отмечается в сообщении.

Удалось также выяснить, что морское млекопитающее относится к виду синих китов. Установлено, что длина кита была не менее 26 метров. Он принадлежал к южному (антарктическому) подвиду - это самый большой подвид среди синих китов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом. ФОТО

В НАНЦ заявили, что это открытие имеет чрезвычайное значение, поскольку всего в музеях мира имеется лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду. В результате китобойного промысла до 1960-х синий кит был практически полностью истреблен. С 1963 года вид находится под охраной, но из-за незаконного (в частности, советского и японского) промысла восстановление популяции не происходило. К середине 1980-х, по данным международной китобойной комиссии, в мире оставалось не более 200-1400 особей.

Сейчас, несмотря на все природоохранные мероприятия, антарктический синий кит все равно остается очень редким - его численность составляет 1,6-3 тыс. особей, сообщили в НАНЦ, добавив, что для восстановления популяции нужно еще как минимум 200 лет, конечно, при условии, что не возникнут другие угрозы.

По данным пресс-службы, дальнейшие исследования останков кита будут включать генетический анализ, что позволит найти новые сведения об эволюции синих китов и демографии их древних, ныне уничтоженных стад.

Также смотрите: Научно-исследовательский ледокол, который покупает Украина, отправится в Антарктиду осенью. ИНФОГРАФИКА

Кит, скелет которого нашли возле станции Академик Вернадский, умер 1350 лет назад, - НАНЦ 01
Кит, скелет которого нашли возле станции Академик Вернадский, умер 1350 лет назад, - НАНЦ 02
Кит, скелет которого нашли возле станции Академик Вернадский, умер 1350 лет назад, - НАНЦ 03

Автор: 

Антарктида (106) животные (931) наука (697)


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Топ комментарии
+26
А що ти хочеш від кацапа? Знайома - працівник турфірми недавно розказала: "Прилітають з Росії кацапи в Прагу на тур Представники фірми їх зустріли привезли в готель допомогли заселиться в заброньовані номери Кацапка вийшла на балкон подивилася навкруги і невдоволено заявляє:

- А пачему нас так далеко ат моря паселили?! Мы что - должны через весь горад акваланги и другое снаряжение тащить?

Ну - у представника фірми спочатку "чєлюсть отпала" , потім давай пояснювать що в Чехії моря нема! В результаті фірма скаргу отримала, суть якої зводилася до того, що вони клієнтів "абманули - в любом туре далжно быть МОРЕ!!!" ...
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20.09.2021 04:39
+12
І Грета Тумблер матюкатися не буде...
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20.09.2021 01:20
+12
В Лапптестане поищи! Там гамна много!
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20.09.2021 07:15
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Умер 1350 лет назад

...

Тоді все норм. Поліцію можна не викликати
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20.09.2021 00:48 Ответить
І "Грінпіс" не шумітиме .
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20.09.2021 00:56 Ответить
І Грета Тумблер матюкатися не буде...
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20.09.2021 01:20 Ответить
Грета "Туборг".
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20.09.2021 08:48 Ответить
от куда кит в киеве там нет океана
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20.09.2021 01:07 Ответить
А это не станция метро Вы про экспедицию на южный полюс Антарктиду слышали
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20.09.2021 01:15 Ответить
А що ти хочеш від кацапа? Знайома - працівник турфірми недавно розказала: "Прилітають з Росії кацапи в Прагу на тур Представники фірми їх зустріли привезли в готель допомогли заселиться в заброньовані номери Кацапка вийшла на балкон подивилася навкруги і невдоволено заявляє:

- А пачему нас так далеко ат моря паселили?! Мы что - должны через весь горад акваланги и другое снаряжение тащить?

Ну - у представника фірми спочатку "чєлюсть отпала" , потім давай пояснювать що в Чехії моря нема! В результаті фірма скаргу отримала, суть якої зводилася до того, що вони клієнтів "абманули - в любом туре далжно быть МОРЕ!!!" ...
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20.09.2021 04:39 Ответить
"в любом туре далжно быть МОРЕ!!!"
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20.09.2021 09:35 Ответить
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20.09.2021 09:56 Ответить
Знакомая не в «Кривом зеркале работает»?
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20.09.2021 10:00 Ответить
Тобі дать адресу турфірми і її особисті дані викласти?
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20.09.2021 11:19 Ответить
та к и писали бы что не станция метро а северный полюс
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21.09.2021 11:55 Ответить
Аміго...ти серйозно?😂
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20.09.2021 08:12 Ответить
написано метро академика вернадского в киеве откудова кит в киеве в днепр не заплыть..))
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21.09.2021 11:56 Ответить
У Юры было недавно написано, что трассу до Благовещенска с Николаева начали делать. Очепятка, сэр
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24.09.2021 09:54 Ответить
Читайте Біблію, там єдине пояснення

Всесвітній потоп, часи Ноя. Інакше його якісь невідомі вікінги притягли з Чорного моря для ритуальних потреб, це вам вже наші науКівці пояснять. А хтось дохторську захистить та буде пенсіон отримувати.

Радіовуглецевий метод нічим калібрувать, це вилами по воді писано, хоч порядок співпадає з біблійним, це точно не "мільйони років"
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20.09.2021 09:18 Ответить
Так все повзнавайте, що можливо: самець чи самиця, сам помер ? скільки йому було років ? І, звичайно, які зміни сталися за цей час у цього виду.
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20.09.2021 02:46 Ответить
Кит перед смертью потел ?
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20.09.2021 04:36 Ответить
... непонятно, но из заголовка труп уже был "синий"
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20.09.2021 05:27 Ответить
.... у него, рядом смарт лежал с "Діей"?
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20.09.2021 05:25 Ответить
Не. Походу паспорт с датой рождения))
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20.09.2021 11:04 Ответить
Открытие , которое прославит Украину на весь мир. Надо ещё найти гамно пингвина.
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20.09.2021 07:03 Ответить
В Лапптестане поищи! Там гамна много!
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20.09.2021 07:15 Ответить
Зачем он умер?
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20.09.2021 07:39 Ответить
Судя по фотке, за ледяным торосом.
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20.09.2021 08:42 Ответить
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20.09.2021 08:48 Ответить
Он был не вацинированный
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20.09.2021 09:02 Ответить
Я думал он это... в Москве на станции метро "Академик Вернадский".
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20.09.2021 08:08 Ответить
он утонул
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20.09.2021 08:15 Ответить
он устал
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20.09.2021 08:46 Ответить
Фоторобот кита из детской книжки.
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20.09.2021 08:43 Ответить
А ЧЕГО ОНИ КИТОВ КОТОРЫЕ ПЛАСТИК ПЕРЕВАРИВАЮТ НЕ КЛОНИРУЮТ !?
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20.09.2021 09:00 Ответить
Я сначала подумал, шо в Киеве есть станция метро "Академик Вернадский"...
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20.09.2021 09:35 Ответить
Уже не думай...
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20.09.2021 10:28 Ответить
когда-то, кто так же скажет и о человечестве - "этот вид животных подох от придуманной ими же пандемии"......
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20.09.2021 11:05 Ответить
Вот спасибо англичанам за их "Фарадей", ато был бы у Украины "Академик Вернадський" попытки создать наверное были бы, но на них уходила бы огромная куча бабла с нулевым результатом.... А так раз и все, у Украины есть научная станция в антарктиде, и бабла не с3,14здишь, сумма сделки один английский фунт. Можем делать научные открытия)) Что тут скажешь? Только "Боже! Храни Королеву!!!"
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20.09.2021 17:11 Ответить
да.. Кит умер - открытие.

Черня это все
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21.09.2021 13:13 Ответить
Кит, останки которого нашли украинские полярники на острове Расмуссен возле станции "Академик Вернадский", жил 1350 лет назад. Источник:

Нащі жгуть )

Приємно таке читати
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20.09.2021 21:43 Ответить
Тоже мне "научное открытие " -нашли кости синего кита. В Якутии каждый год кости находят- как не мамонта, так саблезубого медведя и еще чего -нибудь похожего. Вот если бы написали, что Путин сдох или повесился, или повесили, или сунули черенок лопаты в задницу -вот тогда я бы порадовался.
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21.09.2021 09:01 Ответить
 
 