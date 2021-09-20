Кит, скелет которого нашли возле станции "Академик Вернадский", умер 1350 лет назад, - НАНЦ. ФОТОрепортаж

Кит, останки которого нашли украинские полярники на острове Расмуссен возле станции "Академик Вернадский", жил 1350 лет назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

"Наконец-то ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани, Польша. Благодаря этому исследованию был определен возраст останков кита: он составляет 1350 (плюс/минус 30 лет). Только представьте: это означает, что он умер в седьмом веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира", - отмечается в сообщении.

Удалось также выяснить, что морское млекопитающее относится к виду синих китов. Установлено, что длина кита была не менее 26 метров. Он принадлежал к южному (антарктическому) подвиду - это самый большой подвид среди синих китов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом. ФОТО

В НАНЦ заявили, что это открытие имеет чрезвычайное значение, поскольку всего в музеях мира имеется лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду. В результате китобойного промысла до 1960-х синий кит был практически полностью истреблен. С 1963 года вид находится под охраной, но из-за незаконного (в частности, советского и японского) промысла восстановление популяции не происходило. К середине 1980-х, по данным международной китобойной комиссии, в мире оставалось не более 200-1400 особей.

Сейчас, несмотря на все природоохранные мероприятия, антарктический синий кит все равно остается очень редким - его численность составляет 1,6-3 тыс. особей, сообщили в НАНЦ, добавив, что для восстановления популяции нужно еще как минимум 200 лет, конечно, при условии, что не возникнут другие угрозы.

По данным пресс-службы, дальнейшие исследования останков кита будут включать генетический анализ, что позволит найти новые сведения об эволюции синих китов и демографии их древних, ныне уничтоженных стад.

Также смотрите: Научно-исследовательский ледокол, который покупает Украина, отправится в Антарктиду осенью. ИНФОГРАФИКА





