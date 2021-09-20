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6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров: в Украине стартуют учения Rapid Trident-2021. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 сентября, стартуют украинские-американские учения Rapid Trident-2021, в которых примут участие 6000 военнослужащих из 15 стран-партнеров. Они пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВС Украины.

"Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021 продлятся с 20 сентября по 1 октября 2021 года. Основная цель - подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данные учения - важный шаг Украины на пути в НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшить совместимость штабов Вооруженных Сил Украины, США и других членов НАТО и государств-партнеров.

"Участие в учениях примут 6 тыс. военнослужащих из пятнадцати стран-партнеров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что впервые в истории "Rapid Trident" будут проводиться тактические отработки многонационального батальона с боевой стрельбой. Также во время учений запланировано совместное десантирование украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

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Также сообщается, что за несколько часов до начала учений, была успешно завершена переброска одного из подразделений службы правопорядка Вооруженных Сил Украины воздушным способом на самолете Ил-76МД.

6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров: в Украине стартуют учения Rapid Trident-2021 01
6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров: в Украине стартуют учения Rapid Trident-2021 02
6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров: в Украине стартуют учения Rapid Trident-2021 03
6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров: в Украине стартуют учения Rapid Trident-2021 04
6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров: в Украине стартуют учения Rapid Trident-2021 05

Фото Ил-76 МД Алексея Тренина

оборона (5205) США (26637) военные учения (3457) Rapid Trident (12)


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Топ комментарии
+14
Гарних навчань, хлопці !
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20.09.2021 08:54
+9
Чому ж не поміг. Допоміг злити інфу по Вагнерівцям.
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20.09.2021 08:55
+7
Це започатковано Порошенком.

А зеленський нічим війську не поміг.
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20.09.2021 08:52
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Це започатковано Порошенком.

А зеленський нічим війську не поміг.
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20.09.2021 08:52 Ответить
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20.09.2021 08:55 Ответить
Чому ж не поміг. Допоміг злити інфу по Вагнерівцям.
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20.09.2021 08:55 Ответить
Та ще й відвів війська назад від лінії фронту.
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20.09.2021 09:13 Ответить
И вообще - ПОРОШЕНКО ПРЕЗИДЕНТ МИРА!!! (ничего не напоминает?)
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20.09.2021 12:44 Ответить
.. так уже есть **Величайший Лидер Современности**... маленькое такое зелёное ничтожество с соответствующей кликухой!! (ничего не напоминает?)
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20.09.2021 16:59 Ответить
Изучите вопрос изначально.

Rapid Trident, начали проводиться очень давно. Задолго до Пороха.
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20.09.2021 14:32 Ответить
Так. За Ющенка розпочались.
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20.09.2021 15:33 Ответить
А ще в селах, через які він проїзжав потім ще тиждень кури добре несуться та надої хороші
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20.09.2021 17:43 Ответить
Гарних навчань, хлопці !
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20.09.2021 08:54 Ответить
И почаще этих учений. У параши мало будет желания нападать в открытую при таких учениях.
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20.09.2021 09:00 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧАЩЕ ПРОВОДИТЬ СОРЕВНОВАНИЯ СНАЙПЕРОВ !)

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20.09.2021 09:15 Ответить
Ну какими нужно быть уПОРОтыми? Здесь речь о многонациональных учениях 2021 года. Везде нужно вставить Порошенко. Он что, сейчас в них участвует, он военный какой армии? Ну просто 3,14 какойто!!!
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20.09.2021 12:50 Ответить
У вас аллергия и вы зебил?) Увы, не сочувствую)
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20.09.2021 17:31 Ответить
Кремль скрежещет зубами от ярости, что Петр Порошенко
пользуется огромной поддержкой в мировом сообществе и общается с западными коллегами без переводчика. За «Круглыми столами» у него не
ломаются наушники, как у князя Темнейшего, и не мокнет от пота рубашка, как у Лукашенко. Про нашего Гетьмана болельщики футбола в разных странах не поют на
стадионах хит харьковских болельщиков: «Ла-ла-ла!» и не скандируют кричалку: «Спасибо жителям Донбасса…».

Поэтому московские «повара путина», по заказу ФСБ, круглосуточно продолжают злословить Петра Алексеевича и членов его семьи. За клевету на пятого президента Украины ордынские тролли получают гонорар в двойном размере. Не 11 рублей 80 копеек как обычно платит Пригожин своим ботам, а 23 рубля 60 копеек за каждый гнусный комментарий. За цветной коллаж на Порошенко с гематомами под его глазами, свиным пятачком вместо носа и в форме эсэсовца - размер гонорара утраивается.

Петр Порошенко принял разграбленную страну, которая ведет тяжелую войну с православными фашистами из РПЦ МП Кирилла Гундяева и полностью разваленную армию с предателями генералами и подкупленными Кремлем силовиками. Внутри страны ему также противостоят пророссийские депутаты-предатели из партии: «За жидтя» и «Матькiвщина», которые периодически совершают поездки в Москву на инструктаж в ФСБ.

Президент взял на себя тяжкий груз, но при этом отлично владеет ситуацией и понимает, что продолжение полномасштабной войны с Залесьем - это смерть для Украины.
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20.09.2021 22:02 Ответить
ОООО це чудово можна і затриматись для зміни клімата

всіх в нашу форму і зачистити передову до границі з мордором.
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20.09.2021 13:06 Ответить
 
 