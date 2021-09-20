6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров: в Украине стартуют учения Rapid Trident-2021. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 сентября, стартуют украинские-американские учения Rapid Trident-2021, в которых примут участие 6000 военнослужащих из 15 стран-партнеров. Они пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВС Украины.

"Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021 продлятся с 20 сентября по 1 октября 2021 года. Основная цель - подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данные учения - важный шаг Украины на пути в НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшить совместимость штабов Вооруженных Сил Украины, США и других членов НАТО и государств-партнеров.

"Участие в учениях примут 6 тыс. военнослужащих из пятнадцати стран-партнеров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что впервые в истории "Rapid Trident" будут проводиться тактические отработки многонационального батальона с боевой стрельбой. Также во время учений запланировано совместное десантирование украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

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Также сообщается, что за несколько часов до начала учений, была успешно завершена переброска одного из подразделений службы правопорядка Вооруженных Сил Украины воздушным способом на самолете Ил-76МД.













Фото Ил-76 МД Алексея Тренина