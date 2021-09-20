6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров: в Украине стартуют учения Rapid Trident-2021. ФОТОрепортаж
Сегодня, 20 сентября, стартуют украинские-американские учения Rapid Trident-2021, в которых примут участие 6000 военнослужащих из 15 стран-партнеров. Они пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВС Украины.
"Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021 продлятся с 20 сентября по 1 октября 2021 года. Основная цель - подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций", - сказано в сообщении.
Отмечается, что данные учения - важный шаг Украины на пути в НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшить совместимость штабов Вооруженных Сил Украины, США и других членов НАТО и государств-партнеров.
"Участие в учениях примут 6 тыс. военнослужащих из пятнадцати стран-партнеров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что впервые в истории "Rapid Trident" будут проводиться тактические отработки многонационального батальона с боевой стрельбой. Также во время учений запланировано совместное десантирование украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.
Также сообщается, что за несколько часов до начала учений, была успешно завершена переброска одного из подразделений службы правопорядка Вооруженных Сил Украины воздушным способом на самолете Ил-76МД.
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А зеленський нічим війську не поміг.
Rapid Trident, начали проводиться очень давно. Задолго до Пороха.
пользуется огромной поддержкой в мировом сообществе и общается с западными коллегами без переводчика. За «Круглыми столами» у него не
ломаются наушники, как у князя Темнейшего, и не мокнет от пота рубашка, как у Лукашенко. Про нашего Гетьмана болельщики футбола в разных странах не поют на
стадионах хит харьковских болельщиков: «Ла-ла-ла!» и не скандируют кричалку: «Спасибо жителям Донбасса…».
Поэтому московские «повара путина», по заказу ФСБ, круглосуточно продолжают злословить Петра Алексеевича и членов его семьи. За клевету на пятого президента Украины ордынские тролли получают гонорар в двойном размере. Не 11 рублей 80 копеек как обычно платит Пригожин своим ботам, а 23 рубля 60 копеек за каждый гнусный комментарий. За цветной коллаж на Порошенко с гематомами под его глазами, свиным пятачком вместо носа и в форме эсэсовца - размер гонорара утраивается.
Петр Порошенко принял разграбленную страну, которая ведет тяжелую войну с православными фашистами из РПЦ МП Кирилла Гундяева и полностью разваленную армию с предателями генералами и подкупленными Кремлем силовиками. Внутри страны ему также противостоят пророссийские депутаты-предатели из партии: «За жидтя» и «Матькiвщина», которые периодически совершают поездки в Москву на инструктаж в ФСБ.
Президент взял на себя тяжкий груз, но при этом отлично владеет ситуацией и понимает, что продолжение полномасштабной войны с Залесьем - это смерть для Украины.
всіх в нашу форму і зачистити передову до границі з мордором.