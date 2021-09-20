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18-летний парень устроил стрельбу в университете Перми: есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТО

Неизвестный открыл стрельбу в университете в Перми. Выстрелы раздаются на территории Пермского университета, есть погибшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об єтом  сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

Внимание! Ненормативная лексика!

"Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие", - сказал источник.

18-летний парень устроил стрельбу в университете Перми: есть погибшие и пострадавшие 01

Люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

Позднее в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) "Интерфаксу" подтвердили информацию об инциденте.

"Я подтверждаю информацию, у нас действительно произошла стрельба. Мы с коллегами в конференц-зале, часть сотрудников закрылись изнутри, другие сотрудники закрылись в своих кабинетах. Был парень в маске, стрелявший из травмата", - сказал представитель пресс-службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянин устроил стрельбу на Елисейских полях в Париже, четверо пострадавших

ПГНИУ также призвал студентов закрыться в аудиториях. "Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно", - говорится в сообщении вуза во "ВКонтакте".

"Если вы едете в университет - разворачивайтесь!", - добавляется в сообщении вуза.

Как пишут соцсети, предварительно установлено, что стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, в данный момент он забаррикадоровался в аудитории корпуса. Найдена страница стрелка в соцсетях, где он поэтапно рассказывает, как собирался устроить теракт.

18-летний парень устроил стрельбу в университете Перми: есть погибшие и пострадавшие 02
18-летний парень устроил стрельбу в университете Перми: есть погибшие и пострадавшие 03

Позже Интерфакс со ссылкой на МВД РФ сообщил, что открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан.

"Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", - заявили в МВД России.

Также об этом сообщил сам вуз в соцсетях, хотя ранее появлялась инормация, что человек открывший стрельбу в Пермском государственном университете, был ликвидирован.

Вуз ранее сообщил, что неизвестный стрелял по людям из травматического оружия на территории кампуса, на улице. Пострадали четверо. Это случилось около 11 часов.

Занятия в вузе отменили.

Как позже сообщил Telegram-канал BAZA, напавший на Пермский университет стрелок Тимур Бекмансуров скончался.

18-летний парень устроил стрельбу в университете Перми: есть погибшие и пострадавшие 04
Фото: BAZA

Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже в Керчи, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка. Кроме этого 46 человек с ранениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях.

вуз (905) россия (95515) стрельба (3252)


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Топ комментарии
+37
Свинособаки празнують пабєду путына на виборах
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20.09.2021 10:32
+37
По старой доброй традиции запускаю морячка

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20.09.2021 11:28
+28
Так это логично. Чего они хотели. Сажают детсадовцев на танки, дают школьникам калаши. Ну вот они и делают то чего их в детстве учили. Ну не гугл же они будут придумывать. Этому их точно не учили. Этому могут только на загнивающем западе научить.
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20.09.2021 16:16
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Малолітні українці надивляться на свинособак і тут ще хтось таке влаштує. Доколє!!!
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20.09.2021 14:08 Ответить
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20.09.2021 14:52 Ответить
Рамиль Шамсутдинов VS Тимур Бекмансуров
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20.09.2021 15:21 Ответить
Вы забыли про Ильназа Галявиева.
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20.09.2021 16:05 Ответить
вы невгадалы победила няня отрезавшая ребёнку головку и гулявшая с ней с головонькой в смысле возле метро https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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20.09.2021 20:38 Ответить
Самознищуються тварини.
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20.09.2021 16:15 Ответить
Так это логично. Чего они хотели. Сажают детсадовцев на танки, дают школьникам калаши. Ну вот они и делают то чего их в детстве учили. Ну не гугл же они будут придумывать. Этому их точно не учили. Этому могут только на загнивающем западе научить.
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20.09.2021 16:16 Ответить
Правильно сделал, его травили, вот и получили. Главное забрал с собой много гнилых душонок.
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20.09.2021 16:17 Ответить
Ну так получили то совсем не те, кто его травил.
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20.09.2021 19:21 Ответить
Не те, а ему уже плевать было. Травят одни, а получают другие. Мне это очень знакомо.
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20.09.2021 19:32 Ответить
Подготовился-бы лучше -может и Путина смог-бы замочить. Вошел-бы в историю.
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20.09.2021 21:02 Ответить
Да, глупо потратился. Весь мир бы почту благодарностями завалил бы)
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20.09.2021 21:52 Ответить
Сегодня объявляются предварительные результаты выборов в Госдуму РФ, на которых были массовые фальсификации. Повестку дня умышленно поменяли, теперь обсуждение выборов и фальсификаций ушло на второй план, нужно всем сконцентриваться на стрельбе.... несколько человеческих жизней для этого не помеха, еще нарожают...
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20.09.2021 16:34 Ответить
ну получалось же у синекитовцев ,затаскивать малолеток на крыши и заставлять их прыгать оттуда, то есть технология доведения до самоубийства при личном общении или даже просто текстовыми сообщениями существует, проверена и работает, думаю киты были обкаточной платформой, начиная с керчи, или немного раньше, операция вступила во вторую, активную фазу....

Раз человека (видимо с неокрепшими мозгами) можно убедить смсками или еще чем-то отнять жизнь у себя, значит наверняка, попутно можно его-же перед этим заставить выполнить и какую-то полезную работу ,например расстрелять десяток -другой человек, не думаю что это такие себе совпадения, прямо как под копирочку всё и исполнитель всегда погибает, очень удобненько, а то врдруг попадет куда, и там умные людишки покопаются у него в подкорке, и выяснят как именно это было сделано..... Цели до конца непонятны, но одну из них назвать могу, думаю в ближайшее время недоединорошенная дума примет законец, согласно которому доблестные нацгвардейцы, совместно с копами заставят всех россиян, у которых есть на руках законное оружие, сдать его на хранение дорогому государству, при отказе будет разрешено силовое изъятие.... В стране , живущей по Оруелу это абсолютно логичный и необходимый шаг....

Беспокоит другое, этого же человечка можно вооружить не помповым ружьишком, а например 10-ю кило тротила или химическим оружием, которое его научат сделать в чайнике, у себя на кухне, из ингридиентов купленных в магазине для юных садоводов)) и убить не 8-10 человек а 50 или тысячу......
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20.09.2021 16:35 Ответить
Тобі жаль кацапів?

Чому мені не жаль?
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20.09.2021 21:25 Ответить
То ти просто фошіздо-біндєрєвіц!
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21.09.2021 11:26 Ответить
Після стрілянини в Татарстані на першому місці стало питання закриття інтернету.

Нещодавно проводили глобально нарассєйське тестування закритя нарасєї від всього світу. В результаті цього "тестування" їх нарасєйський Центробанк був вимушений перейти на паперову форму ведення справ!

Нова стрілянина не просто так! Девіз "весь мир нам враг!" набирає силу!

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20.09.2021 17:15 Ответить
Двое полицейских и еще три человека погибли в понедельник в Алма-Ате, когда житель одного из частных домов открыл огонь по судебным исполнителям, пытавшимся выселить его в соответствии с решением суда. Об этом сообщает портал Informburo.kz со ссылкой на данные пресс-службы департамента полиции города.

«Житель дома, 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС», - цитирует Informburo.kz сообщение ведомства.

Портал Tengrinews уточняет, что в результате стрельбы погибли два офицера полиции - капитан и майор.

«Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались», - сообщает Tengrinews.
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20.09.2021 18:25 Ответить
Интернет ни при чем соц сети надо все закрыть начиная с фейсбука .
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20.09.2021 19:00 Ответить
Таким дебилам как ты нужно все запретить оставить только тв что бы вы молились на *****
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21.09.2021 07:45 Ответить
А как бы ты поступил, когда тебя стали делать бомжом? И денег выиграть суд у тебя нет
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20.09.2021 21:39 Ответить
8 серьезно 46 с ранениями . Из чего стрелял и сколько патронов у него было если такой серьезный результат ? Полиция видимо долго ехала к месту событий .
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20.09.2021 18:58 Ответить
Тут статья была, где этот кекс подробно рассказывал как готовился, как выбирал валыну, боеприпасы и прочее.
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20.09.2021 19:17 Ответить
Пишуть що його знешкодив гібдедешник , який поблизу інституту оформляв ДТП . Омон приїхав , коли стрілок вже сам лежав поранений .
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20.09.2021 22:14 Ответить
Вот чтобы ещё друг другу на головы попадали,*****.
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20.09.2021 19:48 Ответить
Кто-нибудь помнит, перед стрельбой в Татарстане и в Крыму было что-то типа обнуления или повышения пенс.возраста, в общем что-нибудь для недовольства толпы?
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20.09.2021 19:55 Ответить
нутак выборы прошли, крепостные не должны думать о выборах, по всем каналам очередной стрелок, всё по методичкам фсб, они этому обучаются в институтах кгб, вспомните начало лыдыныры - распятый мальчик у трусиках, которого никто не видел.
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22.09.2021 09:33 Ответить
В смысле ни кто не видел? Галя видела же
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22.09.2021 19:22 Ответить
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23.09.2021 08:35 Ответить
Красавец. Ну что таварисчи противники огнестрельного оружия и право на самозащиту частной собственности, как то ломается ваша идея что в стране где рабам оружие запрещено преступники никого не убивают.
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20.09.2021 20:23 Ответить
Твари. Руские убили своего же руского брата. А ведь с ним нужно было договориться, заглянуть в глаза, увидеть в них мир, дать ему особый статус. Нужно в ООН заявить что росия убивает рузкоязычных братьев.
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20.09.2021 20:29 Ответить
С почином,меньше на Донбасе будет наплыва "ихтамнетов" да и лебилов проредит.
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20.09.2021 20:32 Ответить
"Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие", - сказал источник. Источник:

ЧОМУ МЕНІ НЕ СУМНО ?

Мабуть тому що розумію принцип - що Кремляндія посіяла серед свого народу, те вона і пожинає.

На Расєє гарним тоном вважається чмиріти тих хто "нє рускій", заохочується нацизм, ксенофобія, імперське мислення, так чому треба дивуватись що такий "фашизм" і хунта кояться в Кремляндії
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20.09.2021 21:23 Ответить
Что посеешь то и пожнёшь, а кроме ненависти к людям кремлёвская пропаганда ничего не сеет.
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20.09.2021 21:31 Ответить
Ой горе, горечко яке, яке вселенське горе і журба )))

Бідна, бідні Расєя, за што єй такіє бєди
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20.09.2021 21:37 Ответить
Хороший кацап - мёртвый кацап...
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20.09.2021 23:52 Ответить
по всей видимости ничего страшного - мокшанские бабы еще нарожают, и все происходит в рамках импортозамещения
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21.09.2021 00:20 Ответить
Клас! Хороший кацап - мертвий кацап.
А взагалі масові вбивства, це доволі цікава та заманлива штука, шкода що зеленоботи ніде не збираються у великих кількостях, а то хто зна що б могло сталось
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21.09.2021 04:42 Ответить
Вот вам и форма РККА на утреннике и колясочка в форме танка. Жрите не обляпайтесь, рузьге мамашки. По факту система дала сбой и очередной марьяк-убийца не доехал до Донбаса к чему его готовила фашистская родина.
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21.09.2021 05:16 Ответить
Так, а візитки Яроша він успів пороскидати по універу?
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21.09.2021 10:29 Ответить
Якийсь повний занепад шкільної початкової військової підготовки. Я в 9-му класі з ТОЗ-8 вибивав 99 зі ста з 50-ти м. А тут.... Що воно, як жопорукі. І це в мисливському краю .
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21.09.2021 10:41 Ответить
Ух ти! Ти в нас член збірної з кульової стрільби, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу та Олімпійських ігор?
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21.09.2021 11:37 Ответить
Хто тобі Це сказав? Тоді цей результат відповідав 1-му спортивному розряду,, але його потрібно було Ще підтвердити, чого я НЕ зробив. Але, сказати правду, в моєму класі так стріляли чоловік 10, з них двоє дівчат. На скільки я розумію зараз цим результам ми повинні завдячувати нашому воєнруку, Дмитру Івановичу....Грамотним тренуванням, та й патронів він не жалів.
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21.09.2021 14:47 Ответить
Не бреши. Ви виконували вправу МВ - 1 ( стрільба лежачи, з упора 25/50 метрів, десять пострілів). Перший юнацький - 90 . Другий доросдий - 98! З результатом 99, тебе, на руках, віднесли б до спорт школи, обіцяючи золоті гори. Коли хочеться збрехати - вчи мат.частину, а то обовязково нарвешся на людину, яка дійсно цим займалася!
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21.09.2021 19:00 Ответить
І ще, брешуть собаки, коли такого розумника, як ти бачать, Сашко.
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21.09.2021 23:20 Ответить
Яж тебе попереджав - нарвешся на того хто дійно займався стрільбою, а ти "плаваєш". До речі, про інтелектуальний спорт, стрільба не завадила мені навчатися в матиматичному класі та отримати розряд з шахів. А з приводу твоєї писанини нижче - це називається стрільба з трьох положень (МВ-4, 5, 6, 8), але там всі очки додаються, та що твої "99" і тут ні до чого. Я ж тобі говорив - ти "плаваєш". Досить брехати.
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22.09.2021 17:52 Ответить
Я не зрозумів,Сашко-мате матик, що тобі не подобається в моїй розповіді? Заздриш результату? Буває. Але то давно було. Зараз, мабуть, вже так не зможу, принаймні, без тренування. І для чого ти сипиш всіма цими назвами вправ? Авторитет хочеш заробити? Так я тоді їх не знав, а заразі і подавно. Для мене і тоді, і зараз, головне - уміння, а воно досягається наполегливою ПРАЦЕЮ, себто, ТРЕНУВАННЯМИ, в нашому випадку. То ж альбо поясни людською мовою чому Я повинен "боятись" твоїх знань термінології зі стрілецької справи, альбо іди на куй, альбо іди тренуйся, може й з тебе люди вийдуть, ромул ти наш хитро виліплений.
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22.09.2021 22:50 Ответить
Заздрю чому?!!! Твої брехні? Назвою вправ, я намагався зрозуміти, наскільки ти далекий від стрілецької справи, з твоїми безглуздими понтами з приводу "першого розряду". Виявляється взагалі з іншої планети, ти навіть не знаєш яку вправу на той розряд стріляти! Авторитет я собі давно заробив, і в житті, і на полюванні, і на стенді, і на капонірі. Уміння?!!! Так, брешеш ти справно, просто майстер, тупуватий, але самовпевнений. А тренуюсь я ї зараз, один - два рази на тиждень, як виходить, і збираю купи з пяти в пів-хвилини. Хоча, ти навіть не розумієш про що я. І нік мій - це скорочення від улюбленої гвинтівки. Зрозумів, тріпло тупориле?
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23.09.2021 13:51 Ответить
Намагатися і зрозуміти - різні речі. А ловити будеш свого Сірка за куй,пристріляний ти наш., балтунішка. Не доріс ти ще до того, шахіст, щоб когось оцінювати, цюцюрка короткувата, в інтелектуальному розумінні,безумовно.
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23.09.2021 14:09 Ответить
Цей твій словесний понос, якось відміняє те, що ти тупорилий брехун?
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23.09.2021 14:13 Ответить
Пронос, взагалі, не може нічого відмінити. Ну, хіба ти -такий умілець. В чому я, особисто сумніваюсь, що ти хоч Щось вмієш, окрім, як напускати туману, та виставляти себе майстром спорту ...серед усього. Це поширений синдром манії величі серед невдах. А ну розскажи ще що-небудь про твої видатні здобутки в шахах. З ким грав, кого обіграв.
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24.09.2021 01:39 Ответить
З ким грав я, гравець 4-ого розряду?!!! Ну, напевно, з гравцями світового класу! Ну як мінімум з Карповим/Каспаровим! Дібілко! З такими ж любитилями як і сам. А розряд в шахах, щоб ти знав, обраховується за спеціальною формулою. Хочеш зіграти? Манія величі? Ну це не я хвалюся що в школі вибивав 99 (другий дорослий +) на МВ-1. Особисто я довго йшов до першо юнацького (90). До речі, може хочеш показати свою майстерність? Предоставлю гвинтівку, на вибір, набої та місце. Вибач мілкашки нема, гвинтівка вільного класу.
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24.09.2021 08:35 Ответить
Ну, по-перше, не "з упору,", а з руки, лежачи. По-друге, були ще дві обов'язкові вправи на тих змаганнях: з коліна і стоячи, там мої результати були дещо гірші, і по-третє до 15 років я з батьком на полюваннях настрілявся до несхочу, тому не пов'язував своє майбутнє з цим інтелектуальним видом спорту А ти чому так відверто заздриш? Що , видно, не вдало займався?
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21.09.2021 23:40 Ответить
Морячок нетленка,спасибо!!!!!!! Слава камням с неба и божей моче.......)))))))
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23.09.2021 10:26 Ответить
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