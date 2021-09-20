18-летний парень устроил стрельбу в университете Перми: есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТО

Неизвестный открыл стрельбу в университете в Перми. Выстрелы раздаются на территории Пермского университета, есть погибшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об єтом сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

Внимание! Ненормативная лексика!

"Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие", - сказал источник.

Люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

Позднее в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) "Интерфаксу" подтвердили информацию об инциденте.

"Я подтверждаю информацию, у нас действительно произошла стрельба. Мы с коллегами в конференц-зале, часть сотрудников закрылись изнутри, другие сотрудники закрылись в своих кабинетах. Был парень в маске, стрелявший из травмата", - сказал представитель пресс-службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянин устроил стрельбу на Елисейских полях в Париже, четверо пострадавших

ПГНИУ также призвал студентов закрыться в аудиториях. "Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно", - говорится в сообщении вуза во "ВКонтакте".

"Если вы едете в университет - разворачивайтесь!", - добавляется в сообщении вуза.

Как пишут соцсети, предварительно установлено, что стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, в данный момент он забаррикадоровался в аудитории корпуса. Найдена страница стрелка в соцсетях, где он поэтапно рассказывает, как собирался устроить теракт.





Позже Интерфакс со ссылкой на МВД РФ сообщил, что открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан.

"Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", - заявили в МВД России.

Также об этом сообщил сам вуз в соцсетях, хотя ранее появлялась инормация, что человек открывший стрельбу в Пермском государственном университете, был ликвидирован.

Вуз ранее сообщил, что неизвестный стрелял по людям из травматического оружия на территории кампуса, на улице. Пострадали четверо. Это случилось около 11 часов.

Занятия в вузе отменили.

Как позже сообщил Telegram-канал BAZA, напавший на Пермский университет стрелок Тимур Бекмансуров скончался.



Фото: BAZA

Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже в Керчи, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка. Кроме этого 46 человек с ранениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях.