18-летний парень устроил стрельбу в университете Перми: есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТО
Неизвестный открыл стрельбу в университете в Перми. Выстрелы раздаются на территории Пермского университета, есть погибшие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об єтом сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Внимание! Ненормативная лексика!
"Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие", - сказал источник.
Люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.
Позднее в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) "Интерфаксу" подтвердили информацию об инциденте.
"Я подтверждаю информацию, у нас действительно произошла стрельба. Мы с коллегами в конференц-зале, часть сотрудников закрылись изнутри, другие сотрудники закрылись в своих кабинетах. Был парень в маске, стрелявший из травмата", - сказал представитель пресс-службы.
ПГНИУ также призвал студентов закрыться в аудиториях. "Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно", - говорится в сообщении вуза во "ВКонтакте".
"Если вы едете в университет - разворачивайтесь!", - добавляется в сообщении вуза.
Как пишут соцсети, предварительно установлено, что стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, в данный момент он забаррикадоровался в аудитории корпуса. Найдена страница стрелка в соцсетях, где он поэтапно рассказывает, как собирался устроить теракт.
Позже Интерфакс со ссылкой на МВД РФ сообщил, что открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан.
"Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", - заявили в МВД России.
Также об этом сообщил сам вуз в соцсетях, хотя ранее появлялась инормация, что человек открывший стрельбу в Пермском государственном университете, был ликвидирован.
Вуз ранее сообщил, что неизвестный стрелял по людям из травматического оружия на территории кампуса, на улице. Пострадали четверо. Это случилось около 11 часов.
Занятия в вузе отменили.
Как позже сообщил Telegram-канал BAZA, напавший на Пермский университет стрелок Тимур Бекмансуров скончался.
Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже в Керчи, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка. Кроме этого 46 человек с ранениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях.
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Раз человека (видимо с неокрепшими мозгами) можно убедить смсками или еще чем-то отнять жизнь у себя, значит наверняка, попутно можно его-же перед этим заставить выполнить и какую-то полезную работу ,например расстрелять десяток -другой человек, не думаю что это такие себе совпадения, прямо как под копирочку всё и исполнитель всегда погибает, очень удобненько, а то врдруг попадет куда, и там умные людишки покопаются у него в подкорке, и выяснят как именно это было сделано..... Цели до конца непонятны, но одну из них назвать могу, думаю в ближайшее время недоединорошенная дума примет законец, согласно которому доблестные нацгвардейцы, совместно с копами заставят всех россиян, у которых есть на руках законное оружие, сдать его на хранение дорогому государству, при отказе будет разрешено силовое изъятие.... В стране , живущей по Оруелу это абсолютно логичный и необходимый шаг....
Беспокоит другое, этого же человечка можно вооружить не помповым ружьишком, а например 10-ю кило тротила или химическим оружием, которое его научат сделать в чайнике, у себя на кухне, из ингридиентов купленных в магазине для юных садоводов)) и убить не 8-10 человек а 50 или тысячу......
Чому мені не жаль?
Нещодавно проводили глобально нарассєйське тестування закритя нарасєї від всього світу. В результаті цього "тестування" їх нарасєйський Центробанк був вимушений перейти на паперову форму ведення справ!
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«Житель дома, 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС», - цитирует Informburo.kz сообщение ведомства.
Портал Tengrinews уточняет, что в результате стрельбы погибли два офицера полиции - капитан и майор.
«Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались», - сообщает Tengrinews.
ЧОМУ МЕНІ НЕ СУМНО ?
Мабуть тому що розумію принцип - що Кремляндія посіяла серед свого народу, те вона і пожинає.
На Расєє гарним тоном вважається чмиріти тих хто "нє рускій", заохочується нацизм, ксенофобія, імперське мислення, так чому треба дивуватись що такий "фашизм" і хунта кояться в Кремляндії
Бідна, бідні Расєя, за што єй такіє бєди
А взагалі масові вбивства, це доволі цікава та заманлива штука, шкода що зеленоботи ніде не збираються у великих кількостях, а то хто зна що б могло сталось