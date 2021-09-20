РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9524 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
7 292 15

Задержан террорист "ЛНР", штурмовавший в 2014 году здание управления СБУ в Луганске, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Задержан террорист

Террориста "ЛНР" задержали контрразведчики СБУ. В 2014 году он принимал участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Станицы Луганской в ​​апреле 2014 года присоединился к пророссийским вооруженным группировкам. Вместе с другими террористами он взламывал двери служебных помещений управления СБУ. По заданию главарей злоумышленник искал документы, участвовал в разграблении и уничтожении техники, а также других материальных ценностей, которые были в здании СБУ.

После штурма злоумышленник дежурил на баррикадах террористов и обеспечивал "пропускной режим" на входе в захваченное здание. Затем нес "службу" на блокпосте у Станицы Луганской, проверял документы граждан, которые пересекали мост через Северский Донец, их вещи и транспортные средства.

Из-за конфликта с другими террористами и главарями группировки, он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и скрывался от украинских правоохранителей в разных населенных пунктах Луганщины.

Контрразведчики СБУ установили место его проживания и задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. За участие в незаконных вооруженных формированиях санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Также читайте: Офицер Госпогранслужбы получил от подчиненного взятку на сумму около $1000 за беспрепятственное прохождение службы. ФОТО

Задержан террорист ЛНР, штурмовавший в 2014 году здание управления СБУ в Луганске, - контрразведка СБУ 01
Задержан террорист ЛНР, штурмовавший в 2014 году здание управления СБУ в Луганске, - контрразведка СБУ 02
Задержан террорист ЛНР, штурмовавший в 2014 году здание управления СБУ в Луганске, - контрразведка СБУ 03
Задержан террорист ЛНР, штурмовавший в 2014 году здание управления СБУ в Луганске, - контрразведка СБУ 04

Автор: 

контрразведка (496) Луганск (3164) СБУ (19893) наемники рф (2080)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
это не верно в корне.. Моторыло воевал во вторую чеченскую, а с ноября 2013 года Моторыло проходил спецподготовку в ростовскои военном лагере в составе группы, которая действовала в Крыму в здании Правительства, захватывала здание СБУ г. Донецка, действовала в Славянске.. ненужно недооценивать врагов, сравнивая их с вчерашним школьником, впервые взявшим калаш в руки..
показать весь комментарий
20.09.2021 10:54
+8
Чмо мелкое, типа мотороли.
показать весь комментарий
20.09.2021 10:49
+5
конечно... потому что сбушники и их руководство оказались настолько ссыкливыми, что не только не смоли защитить свое здание, но и позволили просрать 7% территории Украины... так что вопрос о разгоне замудонцев вообще не должен стоять - разогнать и забыть...
показать весь комментарий
20.09.2021 10:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чмо мелкое, типа мотороли.
показать весь комментарий
20.09.2021 10:49 Ответить
это не верно в корне.. Моторыло воевал во вторую чеченскую, а с ноября 2013 года Моторыло проходил спецподготовку в ростовскои военном лагере в составе группы, которая действовала в Крыму в здании Правительства, захватывала здание СБУ г. Донецка, действовала в Славянске.. ненужно недооценивать врагов, сравнивая их с вчерашним школьником, впервые взявшим калаш в руки..
показать весь комментарий
20.09.2021 10:54 Ответить
Моторила накуренний клоун, его задача пиар на тв, если б его охраняли как звезду, гнил би в посадке вместе со всеми. А про опит арестанта ничего не известно.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:06 Ответить
Портнов теж ровернувся на підконтрольну територію з приходом Зелі але його не чіпають.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:22 Ответить
конечно... потому что сбушники и их руководство оказались настолько ссыкливыми, что не только не смоли защитить свое здание, но и позволили просрать 7% территории Украины... так что вопрос о разгоне замудонцев вообще не должен стоять - разогнать и забыть...
показать весь комментарий
20.09.2021 10:50 Ответить
они н ***** ссыкливыми. Они по большей части были в первых рядах боевиков.

К сожалению..

предательство было там массовое. Менты еще в марте купили российские погоны - сказали, им по 2 штуки баксов зарплаты обещали.

С людьми надо было работать. А с ними и сейчас никто не работает.. зп у полицейских - 8 тыс. неудивительно что сейчас в полиции недобор штата 50% а те кто есть - берут взятки поголовно.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:55 Ответить
И из за этого они родину продадут? У судей и сбушников и другой шоблы зарплаты были по 50 тысяч долларов,и это их не остановило от предательства.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:49 Ответить
спочатку нарід обирає гамадріл на пости президента та у парламент а потім хтось повинен бути "не сцикливим"?
показать весь комментарий
20.09.2021 14:36 Ответить
Обычный имбицил
показать весь комментарий
20.09.2021 10:51 Ответить
нах эти фотки забора и мешков если рожу мудака все равно не видно ?
показать весь комментарий
20.09.2021 10:53 Ответить
дырявую ложку этому "герою"!
показать весь комментарий
20.09.2021 10:56 Ответить
Скорее всего, не очень крупное, там таких где-то треть взрослого мужского населения, но для обменного фонда сгодится.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:23 Ответить
Где лицо? Может это дибил из параллельного класса или сосед?
показать весь комментарий
20.09.2021 11:59 Ответить
8 лет -очень мало за такие преступления ,отдайте его в чешский суд ,хоть у этого ****** и есть(был) паспорт Украины
показать весь комментарий
20.09.2021 12:46 Ответить
 
 