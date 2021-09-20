Задержан террорист "ЛНР", штурмовавший в 2014 году здание управления СБУ в Луганске, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Террориста "ЛНР" задержали контрразведчики СБУ. В 2014 году он принимал участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Станицы Луганской в ​​апреле 2014 года присоединился к пророссийским вооруженным группировкам. Вместе с другими террористами он взламывал двери служебных помещений управления СБУ. По заданию главарей злоумышленник искал документы, участвовал в разграблении и уничтожении техники, а также других материальных ценностей, которые были в здании СБУ.

После штурма злоумышленник дежурил на баррикадах террористов и обеспечивал "пропускной режим" на входе в захваченное здание. Затем нес "службу" на блокпосте у Станицы Луганской, проверял документы граждан, которые пересекали мост через Северский Донец, их вещи и транспортные средства.

Из-за конфликта с другими террористами и главарями группировки, он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и скрывался от украинских правоохранителей в разных населенных пунктах Луганщины.

Контрразведчики СБУ установили место его проживания и задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. За участие в незаконных вооруженных формированиях санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

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