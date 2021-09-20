РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11415 посетителей онлайн
Новости Фото Мажоры на дорогах
9 747 51

Снес шлагбаум и отстреливался от полицейских: в Киеве задержали пьяного водителя, который 40 минут пытался сбежать от погони. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители в Киевской области задержали водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При задержании он пытался скрыться и стрелял в правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Во время патрулирования города Вышгород работники группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции остановили автомобиль Audi, водитель которого хаотично двигался по дороге.

В ответ мужчина достал оружие и начал направлять его в сторону полицейских, после чего въехал в шлагбаум и попытался скрыться.

На требование полицейских остановиться, мужчина не реагировал и продолжал движение. Полицейские преследовали водителя, однако нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации и осуществил около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских.

За 40 минут автомобиль удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе столицы", - говорится в сообщении.

Снес шлагбаум и отстреливался от полицейских: в Киеве задержали пьяного водителя, который 40 минут пытался сбежать от погони 01

Во время освидетельствования было установлено, что 33-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный бывший прокурор сбил насмерть женщину на скутере на Ривненщине и пытался сбежать. ФОТОрепортаж

Ранее он также привлекался к уголовной ответственности по ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Снес шлагбаум и отстреливался от полицейских: в Киеве задержали пьяного водителя, который 40 минут пытался сбежать от погони 02

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Вышгородского РУП, а также работники полиции Киева.

Как выяснилось впоследствии, правонарушитель осуществлял выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль. С места происшествия изъяты оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы.

Автомобиль изъят и доставлен на специально отведенную площадку временного задержания транспортных средств.

Снес шлагбаум и отстреливался от полицейских: в Киеве задержали пьяного водителя, который 40 минут пытался сбежать от погони 03

Полиция задержала 33-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Снес шлагбаум и отстреливался от полицейских: в Киеве задержали пьяного водителя, который 40 минут пытался сбежать от погони 04
Фото: сайт полиции

Киев (25518) Нацполиция (16459) пьянство (867) Вышгород (79)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Хорошо хоть не завалили при задержании, а то пришлось бы ещё отсидеть за этого мудака.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:03
+9
У нас уже пьяные приключения за рулём стали ежедневной рутиной. Может парламенту стоит обратить внимание на эту проблему? А ну да, у нас и депутаты такой же мусор, шары залили или закинулись бодрящими веществами и пошли куралесить, сори
показать весь комментарий
20.09.2021 13:03
+9
Пьяных водил нужно сажать. Альтернативы нет.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошо хоть не завалили при задержании, а то пришлось бы ещё отсидеть за этого мудака.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:03 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2021 13:26 Ответить
ну когда же мы узаконим огнестрельное оружие ?
показать весь комментарий
20.09.2021 13:51 Ответить
доброго ранку, воно і так законне вже давним-давно
показать весь комментарий
20.09.2021 17:55 Ответить
Изолировать эту обезьяну от общества на как можно дольше. Если это тело такое себе позволяет в отношении сотрудников полиции, представляю как оно себя ведет в бытовых условиях
показать весь комментарий
21.09.2021 10:50 Ответить
У нас уже пьяные приключения за рулём стали ежедневной рутиной. Может парламенту стоит обратить внимание на эту проблему? А ну да, у нас и депутаты такой же мусор, шары залили или закинулись бодрящими веществами и пошли куралесить, сори
показать весь комментарий
20.09.2021 13:03 Ответить
это не проблема, это бизнес, каждое такое приключение - доход на карман. И да, отмазываются не только депутаты, судьи и чиновники, любой желающий может, лишь бы деньги были.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:22 Ответить
Пьяных водил нужно сажать. Альтернативы нет.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:05 Ответить
и лишать прав навсегда... при этом не смотреть на чины-погоны-связи...
показать весь комментарий
20.09.2021 13:13 Ответить
Нет, так не пойдёт. Если всех начнут сажать по закону,где же полицаи харчеваться будут?
показать весь комментарий
20.09.2021 13:34 Ответить
Если клиенту будет светить срок - взятки вырастут в десятки раз. Только единожды заплатив такую взятку, клиент вряд-ли сядет за руль пьяным в следующий раз.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:49 Ответить
не помощник "слуги",или "слуга"?А то опять придется видеокамеры на ремонт отправлять для отмазки
показать весь комментарий
20.09.2021 13:07 Ответить
Скоріше обдароване дитя правосуддя.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:27 Ответить
В США наверняка бы открыли ответный огонь, никто бы не стал выяснять какими он там пульками стреляет.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:09 Ответить
В США не в кожному штаті купиш гумостріл. Це, вважається спецзасобом для правоохоронців і легше купити справжній пістолет.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:21 Ответить
Резинкострелы тут не популярны. А насчет "нелетальных" боеприпасов - то такое, можно по интернету купить вполне свободно. К примеру, 12 кал. резиновые пули и резиновая картечь и все, шо меньше калибром, до мелкашки включительно.

https://madisonguns.com/sellier-bellot-sb12rba-less-lethal-rubber-ball-shotgun-12-gauge-2-75-2-11-16-oz-1-rubber-ball-shot-25rds/?variant=1946
показать весь комментарий
20.09.2021 16:13 Ответить
Вы же не забудьте ему ВИП камеру предоставить с интернетом и проститутками.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:10 Ответить
1. Раніше притягався до кримінальної відповідальності за погрозу вбивства...

2. Вилучена зброя, ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ...

Звіздець!!!" А як ТАКЕ може бути? Хто йому дав дозвіл на вогнепальну зброю?! Хоч гумові кулі, але ж то зброя!
показать весь комментарий
20.09.2021 13:11 Ответить
Грабли тоже зброя, вон говорят недавно чувака с граблями в голове привезли... Кто ему грабли выдал - непонятно...
показать весь комментарий
20.09.2021 13:14 Ответить
на грабли не нужно разрешение, которое еще и далеко не каждый поличить может
показать весь комментарий
20.09.2021 13:16 Ответить
Особливообдарована особа. Думаєте Дмитро з Свинория так легко відмазався б від погрози вбивством? Спитайте хто у нього татко.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:23 Ответить
Свинорылово это и есть Вышгород?
показать весь комментарий
20.09.2021 13:36 Ответить
Ні, це 150 кілометрів від нього.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:39 Ответить
опять журналисты безобразничают...
показать весь комментарий
20.09.2021 13:15 Ответить
А може це, добровільний помічник чи член сім'ї судді? Їм без проблем видають дозвіл на гумостріл, а дітки не бояться вгашені кататися.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:25 Ответить
у нас будь-який сільський алкаш не боїться вгашеним кататися. Зловлять - то зловлять, можна порішать, не перший раз.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:35 Ответить
Ну, я знав одного такого. Він вже не те що не сідає за кермо після чарки, а навіть став взагалі менше вживати. Не так там просто і парєшать.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:38 Ответить
Я таки вгадав це, добровільний помічник правоохоронців. Іншими словами тітухан.
показать весь комментарий
20.09.2021 14:41 Ответить
завтра выяснится, что он депутат от СН. Извинятся и скажут, что это не он
показать весь комментарий
20.09.2021 13:17 Ответить
Нет, настолько откровенно ссать в глаза мудраму нариту они не смогут. Скажут "не удалось установить, был ли он за рулем".
показать весь комментарий
20.09.2021 15:15 Ответить
ага и нет доказательств что стрелял именно он.
показать весь комментарий
20.09.2021 20:47 Ответить
Завтра виясниться, що неможливо довести , що то він сидів за кермом.
показать весь комментарий
20.09.2021 19:15 Ответить
до пожизненного???

интересно - в Британии и у Байдена - как бы дали? тоже так же? не убил никого ну и ладно, мусоров и так много.

Диктор раскрашен и "украшен" цацками по самое горло. И базарит как будто заставили говорить на суахили француза - еле-еле совладал с собой шоб не перейти на общепутинский.

Не, не статья это просто жесть.

\\\\\\Как выяснилось впоследствии, правонарушитель осуществлял выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль. Источник: \\\\\\\

та даже если нелегальный макаров бы имел, то и так у нас статьи не плюсуются, то есть за то шо стрелял в мусоров - фактически смертная казнь(еще х.з. шо хуже - пожизненно или смертная).

очень интересно - как в других странах за такое.

а если бы с охотничьей рогатки стрелял? а если бы бутылку тяжелую бросил, пустую?
показать весь комментарий
20.09.2021 13:22 Ответить
У Байдена сину теж все з рук сходить.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:26 Ответить
вспоминается аргумент, что если всем раздать пистолеты, то будут бояться стрелять, так вот он точно знал что у полиции пистолеты, и это его остановило?
показать весь комментарий
20.09.2021 13:33 Ответить
Тому що, поліції складніше відкрити вогонь ніж цивілу. Цивіл захищає своє життя, а співробітник знаходиться на зміні. Дивно що, вони взагалі його переслідували після першого пострілу.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:36 Ответить
Так они и не стреляли. У нас страна терпил. Есть только небольшая кучка хозяев, которая всех имеет.
показать весь комментарий
21.09.2021 07:23 Ответить
Вы слышали, что бы водитель Таврии или Запорожца пьяным убегал от полиции или отстреливался?
Нужно, или садить в тюрьму за нетрезвость или запретить крутые машины.
показать весь комментарий
20.09.2021 14:09 Ответить
На Запорожце от полиции? Не знаю... А от ментов легко))) И потом машину ментов вытягивали из грязи уже трактором))) И трактористом был тот же водила запорожца))) Правда менты об этом так и не узнали )
показать весь комментарий
21.09.2021 09:37 Ответить
А почему полицейские в него не стреляли при попытке применить оружие?
показать весь комментарий
20.09.2021 14:40 Ответить
Патамуша, це добровільний помічник правоохоронців.
показать весь комментарий
20.09.2021 14:42 Ответить
А хто ж зеку видав дозвольні доки на зброю?
показать весь комментарий
20.09.2021 15:33 Ответить
"....

однако нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации и осуществил около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских.

За 40 минут автомобиль удалось заблокировать..."

Мене цікавить:

1. Скільки разів поліцейські вистрілили в нього на протязі цих 40 хвилин?

2. Чому ні разу на попали в нього?

P.S. В Канаді з нього давно б зробили "решето".
показать весь комментарий
20.09.2021 16:39 Ответить
нужно еще больше быдловидео о неправомерной остановке мусорами !
показать весь комментарий
20.09.2021 19:13 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!!
показать весь комментарий
20.09.2021 19:45 Ответить
В США пристрелили би нахер. А вдруг єто зебил очередной.
показать весь комментарий
20.09.2021 21:35 Ответить
На зоні буде авторітєтно розказувати як чмирив поліцейських і стріляв по ним ))

Не смішно, бо правда.
показать весь комментарий
20.09.2021 21:39 Ответить
дурдом..менты валят кого не надо...а когда надо было валить устроили погоню с угрозой жизни для остальных... И хер бы отмазались с нашими законами если б завалили не урку, а пьяного слугу народа
показать весь комментарий
21.09.2021 10:56 Ответить
 
 