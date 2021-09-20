Снес шлагбаум и отстреливался от полицейских: в Киеве задержали пьяного водителя, который 40 минут пытался сбежать от погони. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители в Киевской области задержали водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При задержании он пытался скрыться и стрелял в правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Во время патрулирования города Вышгород работники группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции остановили автомобиль Audi, водитель которого хаотично двигался по дороге.

В ответ мужчина достал оружие и начал направлять его в сторону полицейских, после чего въехал в шлагбаум и попытался скрыться.

На требование полицейских остановиться, мужчина не реагировал и продолжал движение. Полицейские преследовали водителя, однако нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации и осуществил около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских.

За 40 минут автомобиль удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе столицы", - говорится в сообщении.

Во время освидетельствования было установлено, что 33-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее он также привлекался к уголовной ответственности по ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Вышгородского РУП, а также работники полиции Киева.

Как выяснилось впоследствии, правонарушитель осуществлял выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль. С места происшествия изъяты оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы.

Автомобиль изъят и доставлен на специально отведенную площадку временного задержания транспортных средств.

Полиция задержала 33-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.



Фото: сайт полиции