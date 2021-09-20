Задержан экс-военнослужащий ВСУ, который помог РФ захватить воздушное пространство при оккупации Крыма, - контрразведка СБУ. ФОТО
Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь". Он "помогал" российским войскам в контроле воздушного пространства над оккупированной АР Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Кроме того, в 2014 году злоумышленник участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов на территории полуострова. Среди них - международный аэропорт и региональное подразделение "Крымаэрорух".
По данным следствия, задержанный является бывшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины. В 2011 году он был завербован российскими спецслужбами и получил паспорт гражданина РФ.
Во время оккупации украинского полуострова, злоумышленник входил в состав незаконного вооруженного формирования так называемой "Самообороны Крыма".
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наоборот, нужно увеличить фото ихних иплищ, чтобы в случае побега (что в нынешних условиях ооочень возможно) народ мог их идентифицировать, словить за холку и оприходовать.
А потом уже фоты делать. Как считаешь?
на последнем фото на столе биометрический украинский паспорт, надо полагать этого баклана, которому захотелось мир посмотреть
К их сожалению они не вошли в круг друзей и родственников Зе&К95.