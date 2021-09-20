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Новости Фото Оккупация Крыма
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Задержан экс-военнослужащий ВСУ, который помог РФ захватить воздушное пространство при оккупации Крыма, - контрразведка СБУ. ФОТО

Задержан экс-военнослужащий ВСУ, который помог РФ захватить воздушное пространство при оккупации Крыма, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь". Он "помогал" российским войскам в контроле воздушного пространства над оккупированной АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кроме того, в 2014 году злоумышленник участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов на территории полуострова. Среди них - международный аэропорт и региональное подразделение "Крымаэрорух".

По данным следствия, задержанный является бывшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины. В 2011 году он был завербован российскими спецслужбами и получил паспорт гражданина РФ.

Во время оккупации украинского полуострова, злоумышленник входил в состав незаконного вооруженного формирования так называемой "Самообороны Крыма".

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Также читайте: Задержан террорист "ЛНР", штурмовавший в 2014 году здание управления СБУ в Луганске, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Задержан экс-военнослужащий ВСУ, который помог РФ захватить воздушное пространство при оккупации Крыма, - контрразведка СБУ 01
Задержан экс-военнослужащий ВСУ, который помог РФ захватить воздушное пространство при оккупации Крыма, - контрразведка СБУ 02

Автор: 

контрразведка (496) Крым (26380) оккупация (10137) СБУ (19893) военнослужащие (6134)


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Топ комментарии
+24
На палю суку
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20.09.2021 13:18
+20
Уважаемая редакция, может быть хватит размазывать пиксели по иплам государственных и криминальных преступников?

Наоборот, нужно увеличить фото ихних иплищ, чтобы в случае побега (что в нынешних условиях ооочень возможно) народ мог их идентифицировать, словить за холку и оприходовать.
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20.09.2021 13:38
+19
За паспортом приперлося кацапське порося.
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20.09.2021 13:24
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На палю суку
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20.09.2021 13:18 Ответить
Негідник !
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20.09.2021 13:19 Ответить
Вот и уголовная статья - за измену! И на тот момент он был гражданин Украины, не надо отмазывать, как гражданина параши!!!
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20.09.2021 13:19 Ответить
Он и сейчас гражданин Украины) За паспортом приперся... Сказочный долб....
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22.09.2021 19:28 Ответить
Вытрясти всю информацию всем способами из этого ДЛБа, срок 15-ку с пожизненным запретом на въезд и на возможный обмен, только исключительно военных, а не таксистов, рядом проходивших и неудачно посмотревших
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20.09.2021 13:22 Ответить
3 года условно?
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20.09.2021 13:22 Ответить
Что до 21 года выясняли что он с 11 запоребриковский гражданин?
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20.09.2021 13:23 Ответить
Если на момент предательства был парашинец, то кто его принимал и судить как шпиона нанесший ущерб безопасности Украины!!!
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20.09.2021 13:26 Ответить
Предателям дают больше, чем шпиенам.
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20.09.2021 14:03 Ответить
до 14-го не имели данных о гражданстве РФ, а сейчас за украинским паспортом приперперся и попался
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20.09.2021 13:45 Ответить
За загран паспортом как раз 10 годков прошло.
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20.09.2021 13:49 Ответить
За паспортом приперлося кацапське порося.
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20.09.2021 13:24 Ответить
Життя в українській тюрьмі тепер йому солодше ніж у родной говєні.
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20.09.2021 13:28 Ответить
Я то думал воздушное пространство контролируют военные а оказалось чинуши из аэропорта.))
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20.09.2021 13:30 Ответить
Воздушное пространство действительно контролируют военные В Украэрорухе есть военный сектор Единой системы управления воздушным движением, Они и имеют главное слово в управлении. Само управление гражданскими и военными самолётами (за исключением боевой авиации) осуществляет гражданский сектор. Этот клоун ранее работал в военном секторе..а после увольнения замом директора аэропорта. Эта категория управленцев отношения к управлению воздушным движением не имеет. Скорее всего зная ..что ..где.. откуда ведётся контроль и управление помог захватить подразделение Украэроруха ну и естественно взять под контроль управление над Крымом.
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20.09.2021 14:28 Ответить
Думать,похоже не твое (аэропорт гражданский),твое- лить оградки из бетона для впопучленцев
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20.09.2021 15:03 Ответить
Отпустят или обменяют на таксиста
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20.09.2021 13:30 Ответить
Юра,здесь ты неправ,Зечмо,теперь его ещё и медалькой наградит,за то,что "он отодвинул границ Украины.
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22.09.2021 19:20 Ответить
понять и п.дарасить!
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20.09.2021 13:35 Ответить
Уважаемая редакция, может быть хватит размазывать пиксели по иплам государственных и криминальных преступников?

Наоборот, нужно увеличить фото ихних иплищ, чтобы в случае побега (что в нынешних условиях ооочень возможно) народ мог их идентифицировать, словить за холку и оприходовать.
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20.09.2021 13:38 Ответить
А это требование Евросоюза, куды мы все так стремимся. Презумпцыя невиновности. Чилавег- похожий, просто так прохожий.
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20.09.2021 13:41 Ответить
Ну так можна ж тада лапатой по иплу, шоб уже точно не узнали и не навредили.

А потом уже фоты делать. Как считаешь?
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20.09.2021 13:43 Ответить
А я шо? Мнение в ЕС надо спрашивать.А то кредит не дадут.
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20.09.2021 14:44 Ответить
Тебя забыли спросить,шелупонь рашистская ,идешь на 3 веселых буквы...
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20.09.2021 15:06 Ответить
Тю, а шо такє? Тарговлей газом-на-крави с ****** разве не ЕС занято?будешь атрицать?
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20.09.2021 15:10 Ответить
Меняй ник ,баран винторогий, этот уже протух
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20.09.2021 15:26 Ответить
Носки свои сними, вонять тухлым не будет .
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20.09.2021 17:16 Ответить
я думаю их размыли ещё до цензора
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20.09.2021 13:42 Ответить
Та не. В последнее время Цензор всем мутным поцам рожы замылывает.
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20.09.2021 13:45 Ответить
В 2011 году он был завербован российскими спецслужбами и получил паспорт гражданина РФ.

на последнем фото на столе биометрический украинский паспорт, надо полагать этого баклана, которому захотелось мир посмотреть
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20.09.2021 13:42 Ответить
Отпустят.Зеленые выродки своих не сажают.Был бы ветераном АТО,то посадили бы,а так отпустят,100%...
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20.09.2021 13:51 Ответить
бидлятина прокацаплена, на палю скотину
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20.09.2021 13:55 Ответить
Неплохо бы публиковать здесь мотивы приезда сюда предателей. Вот это было бы интересно. Ведь знают, что риск велик быть здесь схваченным. Не все ведь за загранпаспортами едут. Бывают иные причины.
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20.09.2021 14:18 Ответить
мотив на переднем плане фотографии.
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20.09.2021 14:44 Ответить
Молодці ті,хто його відстежував та затримав.
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20.09.2021 14:28 Ответить
воно гнида...
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20.09.2021 15:22 Ответить
Довічне ув'язнення без права амністії.
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20.09.2021 16:41 Ответить
При Зельцмане- Зелемойском многие потянулись по различным причинам,просто глядя на КАДРОВ Зеленского думали,что их,как мелкую сошку не тронут.

К их сожалению они не вошли в круг друзей и родственников Зе&К95.
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20.09.2021 17:21 Ответить
Отпустят и поставят в кадровый резерв как Татарова
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20.09.2021 19:17 Ответить
Да нет,они за должностями ехали,ведь "біндеровци" проиграли,Зельоные,свои,касапские пришли.
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22.09.2021 19:24 Ответить
 
 