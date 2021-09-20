Предприниматели на Львовщине ежемесячно вывозили до 30 фур древесины из Украины за границу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ежемесячно дельцы вывозили до 30 грузовиков, в которых содержалось около 1000 кубометров леса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что противоправную схему организовали двое предпринимателей на Львовщине. Для беспрепятственного вывоза лесопродукции в страны ЕС злоумышленники фальсифицировали документы. Для этого они привлекли должностных лиц лесохозяйственных предприятий Сумской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей.

Ежемесячно за "услугу" приобретения неучтенного лесосырья и фальсификацию документов о фактической кубомассе и сортности продукции дельцы оплачивали лесничим почти 4 млн грн "откатов".

Правоохранители задокументировали злоумышленников "на горячем" во время передачи очередного транша взяток должностным лицам лесохозяйственных предприятий Сумщины.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 201-1, ст. 368 и ст. 369 УК Украины, проводятся следственные действия. Дополнительно устанавливается причастность должностных лиц других предприятий и учреждений лесной отрасли.

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