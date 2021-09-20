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Предприниматели на Львовщине ежемесячно вывозили до 30 фур древесины из Украины за границу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ежемесячно дельцы вывозили до 30 грузовиков, в которых содержалось около 1000 кубометров леса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что противоправную схему организовали двое предпринимателей на Львовщине. Для беспрепятственного вывоза лесопродукции в страны ЕС злоумышленники фальсифицировали документы. Для этого они привлекли должностных лиц лесохозяйственных предприятий Сумской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей.

Ежемесячно за "услугу" приобретения неучтенного лесосырья и фальсификацию документов о фактической кубомассе и сортности продукции дельцы оплачивали лесничим почти 4 млн грн "откатов".

Правоохранители задокументировали злоумышленников "на горячем" во время передачи очередного транша взяток должностным лицам лесохозяйственных предприятий Сумщины.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 201-1, ст. 368 и ст. 369 УК Украины, проводятся следственные действия. Дополнительно устанавливается причастность должностных лиц других предприятий и учреждений лесной отрасли.

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Предприниматели на Львовщине ежемесячно вывозили до 30 фур древесины из Украины за границу, - СБУ 01
Предприниматели на Львовщине ежемесячно вывозили до 30 фур древесины из Украины за границу, - СБУ 02
Предприниматели на Львовщине ежемесячно вывозили до 30 фур древесины из Украины за границу, - СБУ 03
Предприниматели на Львовщине ежемесячно вывозили до 30 фур древесины из Украины за границу, - СБУ 04
Предприниматели на Львовщине ежемесячно вывозили до 30 фур древесины из Украины за границу, - СБУ 05

Автор: 

контрабанда (2409) лес (630) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+4
Та то дрібниці, он на Буковині якого дядька спіймали з машиною деревини, то ще той "расхітітєль соціалістіческой собствєнності"!
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20.09.2021 14:26
+3
а таможня, как всегда "ни при чём"...
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20.09.2021 14:23
+1
предприниматели???
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20.09.2021 14:35
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а таможня, как всегда "ни при чём"...
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20.09.2021 14:23 Ответить
Та то дрібниці, он на Буковині якого дядька спіймали з машиною деревини, то ще той "расхітітєль соціалістіческой собствєнності"!
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20.09.2021 14:26 Ответить
предприниматели???
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20.09.2021 14:35 Ответить
а нам наивеличниший предлагает лярд деревьев взамен посадить....
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20.09.2021 14:43 Ответить
На государство возложено две функции: беречь лес и его же пилить и продавать. Результат на лицо
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20.09.2021 15:16 Ответить
Зе сказал не вырубить а посадить!
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20.09.2021 15:54 Ответить
От скотинякі, вроде і не малороси, а таке творять😁😁😁
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20.09.2021 16:30 Ответить
Конечно виноват водитель Вася И лесник Коля

А таможня ?
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20.09.2021 16:42 Ответить
Якби тільки на Львівщині.На Сумщині через села пруть фури з лісом.Селяни кажуть,що всі хто "в ділі"-куплені, і добиватись правди-марна справа.Україна-територія безкарності і беззаконня,хто б там щось не розповідав.
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20.09.2021 16:51 Ответить
Вывозил, вывозил, башлял, башлял. Раз не забашлял мусорам с СеБеУшниками и на тебе прикрыли, ничего откупиться, нужно же бэзпеке кормиться как нибудь
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20.09.2021 20:36 Ответить
 
 