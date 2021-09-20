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Пермский стрелок оставил сообщение в соцсетях с подробным описанием подготовки к теракту. ФОТОрепортаж

Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров накануне атаки оставил прощальное сообщение в соцсетях.

Об этом пишет инструктор по стрельбе и огневой подготовке Николай Микулич в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Он далеко не глуп. Примечательно, что выбор оружия он сделал как самый простой, не получи он дробовик, он бы их поджег, взорвал или протаранил, не факт что с меньшими жертвами", - отметил Микулич, опубликовав скриншоты послания Бекмансурова из соцсети.

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В письме стрелок пишет, что произошедшее не является терактом, а сам он не состоит в экстремистских организациях.

Пермский стрелок оставил сообщение в соцсетях с подробным описанием подготовки к теракту 01
Пермский стрелок оставил сообщение в соцсетях с подробным описанием подготовки к теракту 02
Пермский стрелок оставил сообщение в соцсетях с подробным описанием подготовки к теракту 03
Пермский стрелок оставил сообщение в соцсетях с подробным описанием подготовки к теракту 04
Пермский стрелок оставил сообщение в соцсетях с подробным описанием подготовки к теракту 05
Пермский стрелок оставил сообщение в соцсетях с подробным описанием подготовки к теракту 06
Пермский стрелок оставил сообщение в соцсетях с подробным описанием подготовки к теракту 07
Пермский стрелок оставил сообщение в соцсетях с подробным описанием подготовки к теракту 08

В записке Бекмансуров подробно описал, как готовил теракт, откладывал деньги на покупку оружия и получал на него разрешение.

"Думал об этом давно, шли годы и я понял, что пришло время сделать то, о чем я мечтал", - написал он.

Также читайте: Восемь человек погибли, около 20 пострадали в результате стрельбы в университете в Перми. СПИСОК

Также стрелок подробно рассказал, как проходил осмотр у психиатра.

Он заявил, что сначала хотел атаковать школу, в которой учился ранее, но изменил решение в конце марта, поскольку его учебное заведение "было слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут жизни".

Пермский стрелок оставил сообщение в соцсетях с подробным описанием подготовки к теракту 09
Пермский стрелок оставил сообщение в соцсетях с подробным описанием подготовки к теракту 10

Как сообщалось, утром, 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате восемь человек погибли, около 20 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия (95515) стрельба (3252) теракт (2302)


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Топ комментарии
+20
Героя Украины ему за снижение поголовья аленей!
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20.09.2021 14:37
+15
ФСБэшники долго старались с письмом)) отмазали всех)) всё изложили все явки и пароли сколько сил и время потратили ни кого не забыли.
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20.09.2021 14:50
+11
путинская классика - помочить холопов, чтобы потом обыватели всю следующую неделю обсуждали стрелка и продажу оружия, а не тотальное ********* на выборах.
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20.09.2021 15:15
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Правила форума Совет форумчан
Щось вже надто оперативно все відбувається.
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20.09.2021 14:36 Ответить
Героя Украины ему за снижение поголовья аленей!
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20.09.2021 14:37 Ответить
...посмертно...
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20.09.2021 14:41 Ответить
По немножку сравняется цифра людей убитых росийскими окупантами в Украине .. Все идет хорошо.
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20.09.2021 14:42 Ответить
как-то не совмещается в моей голове очень грамотное изложение мыслей (их качество я не оцениваю), ссылки на библию и то ли татарская, то ли еще какая "нерусская" фамилия.
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20.09.2021 14:43 Ответить
ФСБэшники долго старались с письмом)) отмазали всех)) всё изложили все явки и пароли сколько сил и время потратили ни кого не забыли.
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20.09.2021 14:50 Ответить
По стилю изложения - автор этого творения - женщина старше 40 лет. С уравновешенной психикой и приемлемой зарплатой.
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20.09.2021 20:26 Ответить
Тут конечно точку поставят психологи в этом опусе. Но согласен, как кто "стилек" написания сумасшедшего не клеится.. А в целом это все печально, и корень проблемы надо искать, и он не на ровном месте вырос.
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22.09.2021 09:56 Ответить
По вашему нерусские лишены способности, грамотно излагать свои мысли?
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21.09.2021 11:10 Ответить
нет, но в самой рф есть уже устойчивое словосочетание "стобалльник егэ", обозначающее стереотипного горца/сына степей, как правило, студента, который если говорить еще и умеет, то с письмом на великом и могучем у него уже все очень и очень печально.
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21.09.2021 11:24 Ответить
Это штампы РосСМИ, которые должны подчёркивать "величие русского народа")))
Я ещё когда служил в Советской армии, в 84 году, понял это)
когда замполит заявил мне, что Россия принесла цивилизацию в Армению))) Когда же я ему сказал, что Армения приняла христианство за 600 лет до России, а университеты были в Армении тогда, когда России ещё не существовало, он долго отказывался мне верить)
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21.09.2021 12:03 Ответить
Эр Мэн?=МэнУш(Муж Я)=ПэриУш(Парков сознание)=ПэриДжан(Парков греческих душа пер.с одэри).Это другое название Др.Персии,где все цари одэры(азэры)-к вам отношения не имеет.Вас переселяли в Карабах(на Кавказ) в 1828г на осн.указа Российской империи от 1824г. как евреев(но пришли сильно с арабами смешанные-историк В.Величко 19в.)
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21.09.2021 12:21 Ответить
Нутусуле трендея, бербекуле.
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21.09.2021 14:02 Ответить
стрелка завалил обычный гаишник (ППС), которые проезжал мимо....
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20.09.2021 14:46 Ответить
Вроде писали, что он 300й в тяжелом состоянии. Однако хочется пожелать ему выжить и быстрого выздоровления, ведь он еще столько руских не успел завалить с ружбайки
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20.09.2021 14:57 Ответить
не... в больничке берцы откинул...
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20.09.2021 15:02 Ответить
да орфография пунктуация в отличии от меня идеальна мысли вроде как правильные..НО..это и есть то о чем не желает знать Путин и Кремпулька.. НИКАКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ КРОМЕ КАК УМЕРЕТЬ у 18 лет парня не проявилось это сегодня ружье завтра автомат потом Шилка потом самолет начиненный бомбой младой пацан военный пилот выпускник летного училища не верящий в ничего....а дальше... а потом и на кнопке пуск ядерного заряда.... котрому по ошибке удалось проскочить через все тесты полиграфы и проверки...
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20.09.2021 14:52 Ответить
признайтесь, у вас тоже звон в голове по утрам?
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20.09.2021 15:18 Ответить
Жаждущий объяснения своих действий стрелок убил 9 человек из скрепоносного толпообразования, поскольку 80% рашенпоголовья кричали, что они крымнашисты, то наверное, в худшем случае, он убил одного нормального человека, если такой из них мог выродиться ф(или никого из потенциально невиновных), остальные из пермяков, если бы приказал рашенфюрер, пошли бы убивать нас.

Так что вроде бы новость и позитив, у ***** будет меньше резервов.
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20.09.2021 15:03 Ответить
Ммммм.....очень интересно со ЗВОНОМ!!!. Это ключевое звено! 100 проц это удаленное управление. Это впервые слышу, сделано очень искусно, явная непонимающая ничего жертва, которая сама себе придумала оправдания.
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20.09.2021 15:06 Ответить
вот видите, а все смеются с шапочек из фольги!
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20.09.2021 15:19 Ответить
Хих..... шапочка из фольги! А знаете сколько стоит самая древняя ....шапочка из фольги??? Да, да это и есть головной убор фараона Урей и платок Немес. Не кривитесь от слова платок, платок с ...ЗОЛОТЫМИ нитями. просто прекрасно экранирует частоты от 100 Мгц до 1 Ггц. Именно по его аналогу и созданы сейчас гибкие экраны в современной радиоэлектронике.

ну что есть желание намотаться платочком??? А деньжонок хватит??? У ...фараонов хватило. И расчет коэффициента поглощения был правильный. Интересное совпадение да, когда компов не было?
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20.09.2021 16:19 Ответить
Так тоді ж ще не було 4G, навіщо фараонам платки?
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21.09.2021 19:51 Ответить
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21.09.2021 20:59 Ответить
Тоді населення зомбували прямо з космосу! На орбіті була сітка зі супутників рєптілоїдів з Нібіру.
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27.09.2021 10:17 Ответить
Этот текст писал не он. Это Вам любой психолог скажет... Очередная лапша и заметание следов.
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20.09.2021 15:08 Ответить
путинская классика - помочить холопов, чтобы потом обыватели всю следующую неделю обсуждали стрелка и продажу оружия, а не тотальное ********* на выборах.
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20.09.2021 15:15 Ответить
расходимся, россиянам опять поводили по губам как всегда на выборах.... ничего толкового на той, обезумевшей, населенной дегенератами территории не будет... обнести забором и бросиить попытки из варвара и дикаря сделать человека - это невозможно!
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21.09.2021 14:10 Ответить
А хто это у нас по вконтактикам лазиит, а?
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20.09.2021 15:15 Ответить
Ага, тепер ясно, чого свинособаки постійно завивають про в'ялічіє, вялікого важдя та інше шизофренічне мариво. Бо якщо не будуть вони цього робити, то в один момент побачать кругом себе "одни старые однотонные хрущевки, алкашей, ублюдков, мразей и биомусор", тобто подивляться на самих себе и самоліквідуються. А попортити повітря так ж хочеться...
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20.09.2021 15:20 Ответить
_Пля! Да это ж в чистом виде исповедь нравственного идиота и социопата. Убедился в этом прочитав "...непонятны их эмоции..." и "...ещё со времён начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль.." Дальше не читал - это как заглядывать в выгребную яму.
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20.09.2021 15:26 Ответить
Нама поки що ніяких доказів про те що, він зі школи знущався над школярами. Більше того, школярів він не вибрав свідомо, як занадно беззахистну жертву. Тож, вряд чи він був моральним ідіотом. Скоріше сам в школі був битим. Гопник вряд чи так ясно викладе свої думки.
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20.09.2021 15:52 Ответить
Ссылок на Правый сектор и Бандеру нет. Или я что-то важное пропустил?
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20.09.2021 15:28 Ответить
Буде цікаво, якщо звинуватять Зюганова.
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20.09.2021 15:31 Ответить
даже в танках 5 фрагов не взять а тут 8--герой я думаю памятник медный на вокзале на коне...а то бы выросли б едросы...
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20.09.2021 15:35 Ответить
Плевать на него и тех кого он застрелил и покалечил. Всё равно рабы проглотят. Главное, что все сливные бачки начнут свои передачи:"А вот в Украине...".
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20.09.2021 15:39 Ответить
выфсёврёти,

в каSSабских навастях на севодня - нет никакова "пермскага стрелка"

там тока Украина, США, Франция и талибы ...
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20.09.2021 15:39 Ответить
Зі свого боку вони логічно роблять. Тому що, головна зброя терористів це, ЗМІ. Кожен терорист працює на розголос.
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20.09.2021 17:39 Ответить
Выберите путина, и он убережёт вас от таких стрелков.

Сам подорвёт.
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20.09.2021 15:45 Ответить
В цілому нормальний і логічний хід думок психологічно здорового атеїста, який знаходиться в тоталітарному суспільстві. Людина не бачить ніяких перспектив в майбутньому і розуміє що, його життя нічого не варте. Приблизно так думали народовольці та есери в кінці 19 та початком 20 сторічь, але на відміну від своїх попередників він не мав їх ідей і розумів що, вбивство окремого чиновника нічого не змінить. Ось такі думки турбують тих, хто стає терористами. Власне життя для них не має ніякої цінності тож, життя інших для них ціниться ще менше. Зауважте що, вибираючі цілі, він не вибрав школу бо, нецікаво. П'яниці для нього теж не цікаві. Йому були потрібні більш цінні особини. Показово і те що, він не вибрав і політично значущі цілі. Можливо їх він вбачав не найбільшим злом або ж не достатньо чисельною жертвою. Для нього важливою була кількість тих, хто буде його пам'ятати після смерті. А політичні цілі скоро забудуться. Все дуже логічно і продумано. Це, психічно здорова людина.

Даний опус має бути цікавим для тих, хто ратує за заборону зброї. Якщо б він не купив вогнепалу то, врізався б натовп на автомобілі чи різав навколо себе ножом, підірвав вибухівку, як шахід. Вчинити масове вбивство можна багатьма методами і вогнепал далеко не самий смертоносний.

Можна як завгодно ускладнювати доступ до зброї. Як бачимо в данному випадку він пройшов усі круги аду для отримання бажаної "зеленки". Терористи, які врізалися в хмарочоси навіть отримали ліцензії пілотів. Той хто хоче- шукає можливість.

Висновок, для запобігання масових вбивств доступ до зброї не має ніякого значення. Так само не важливі заборони на ідеологічні течії, якщо вони не закликають до знищення людства. Головне це, можливість мати людині позитивну ідею і можливість її втілити. Бачити перспективу і можливість її реалізації. Авторитарні та кастові соціальні системи неминуче ведуть до терору.
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20.09.2021 15:45 Ответить
ЗІ: схоже що, у відеоігри він теж не грав. Я щось не чув аби якийсь геймер так гарно пройшов левел.
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20.09.2021 15:47 Ответить
А если бы у каждого второго был бы ствол то гляди и попался бы ему на пути такой и жертв было бы меньше.
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20.09.2021 20:13 Ответить
Сильні цього світу бояться озброєного народу тому, вони скоріше позбавлять зброї всіх, ніж дозволять кожному. Нажаль, питання обігу зброї вирішують ті, хто в цьому не зацікавлений.
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21.09.2021 10:07 Ответить
если по-вашему "психически здоровый" любит приносить боль, то сходите е психологу, так, на всякий случай
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21.09.2021 13:12 Ответить
Абревіатура БДСМ вам нічого не каже?
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21.09.2021 21:08 Ответить
А крымские олени уже поняли куда попали?
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20.09.2021 16:22 Ответить
И естественно віборі никак не при чем тут... Верю...
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20.09.2021 16:29 Ответить
Почему Пермь, а не Спермь?
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20.09.2021 16:50 Ответить
Схоже на фєйк, спочатку тіп хизується навичками зі зброєю, але потім не згадує їх. Та і взагалі написано так, щоб розслідувати нічого не треба було, ну типу місцевий божевільний.
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20.09.2021 17:19 Ответить
Ну, хизується він тільки в порівнянні з окремими однолітками. Досить логічно вирахував кількість набоїв, які він вірогідно встигне використати (менше 50). Цікаво, як далеко від розрахункових виявивилися його витрати. В цілому, він виявився достатньо ефективним для того рівня підготовки, який мав. Він же не проходив спецпідготовки і це, був його перший досвід. І слава Богу останній.
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20.09.2021 17:36 Ответить
кацапи пишуть, що його батько побував у всіх гарячих точках - походу він достойний синок вагнерівця
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21.09.2021 14:30 Ответить
Психиатр сразу скажет диагноз. По словам больного, что мир ему кажется искусственным, ненастоящим. Типичная история.
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20.09.2021 18:30 Ответить
А ви вважаєте ерефію кращим місцем на світі для розвитку?
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21.09.2021 10:08 Ответить
Короче, это шизофрения в стадии обострения, сопровождающаяся синдромом деперсонализации.
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20.09.2021 18:34 Ответить
Якраз, влада і робить усе аби деперсоналізувати "гвинтики"
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21.09.2021 10:09 Ответить
очередной психопат-маньяк воспитанный на кацапских реалиях. хорошо, что он не пошел в Лугандон людей убивать, как его брат по разуму, который собакам головы отрезал.
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20.09.2021 18:42 Ответить
как вовремя переключили внимание россиан с итогов "выборов"
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20.09.2021 19:16 Ответить
А если бы не переключили то что то изменилось бы?
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20.09.2021 20:11 Ответить
интеллект не снижен, связная речь.

Но, увы, шизофрения. паранойя, дебют бывает, как раз, лет в 18-20.

Надо посмотреть, кто из членов семьи болел.

Такое может случиться в любой точке планеты ,в любое время.
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21.09.2021 03:39 Ответить
Ну, для представників влади хотілося б мати психічно хворого серед родичів. Це, знімає вину з самої влади.

Інакше потрібно визнати що, молодиків в Керчі, Казані та Пермі викохали вони особисто. Соціально-економічне середовище РФ і породжує такі акти.
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21.09.2021 10:12 Ответить
да ладно. шизофрения - наследственное заболевание.

А Росляков керченский вообще родился и прожил всю жизнь на Вкраїні.

Но у него папа хворый и маман тоже не в себе.
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21.09.2021 10:16 Ответить
Жили вони в Україні але були любителями "руSSкого мира" ото на них і впливало.
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21.09.2021 11:01 Ответить
не были, не вплывало. Я лично людей из Керчи знаю многих Обычные люди.

Завтра такое-же может быть в любой точке Украины. Оружия море, сумасшедших тысячи.
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21.09.2021 19:34 Ответить
Прикольный маньяк.
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21.09.2021 11:09 Ответить
жаль, шо автомата не купил....
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21.09.2021 11:58 Ответить
Очередной тихий-тихий.ТОЛЬКО ТАКИЕ ПОДДАЮТСЯ ЗОМБИРОВАНИЮ,УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ.А потом задним числом в инстограмме за них пишут(якобы террористы ,фундаменталисты и т.д.).Мы помним и Кручину(секретарь ЦК -знал где золото партии-после звонка и сообщения кода на глазах семьи выбросился из окна.Помним генерала ,которого застрелила зомбированная жена.А ведь он был один из 3,которые в Думе говорили о бесплатной передаче Россией на 1млр.долларов оружия Эр Мэнии.Сейчас,во время выборов, выбрали мусульманина,чтобы пугать русских,чтоб они голосовали за ЕР.
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21.09.2021 12:31 Ответить
 
 