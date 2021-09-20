Пермский стрелок оставил сообщение в соцсетях с подробным описанием подготовки к теракту. ФОТОрепортаж

Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров накануне атаки оставил прощальное сообщение в соцсетях.

Об этом пишет инструктор по стрельбе и огневой подготовке Николай Микулич в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Он далеко не глуп. Примечательно, что выбор оружия он сделал как самый простой, не получи он дробовик, он бы их поджег, взорвал или протаранил, не факт что с меньшими жертвами", - отметил Микулич, опубликовав скриншоты послания Бекмансурова из соцсети.

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В письме стрелок пишет, что произошедшее не является терактом, а сам он не состоит в экстремистских организациях.

















В записке Бекмансуров подробно описал, как готовил теракт, откладывал деньги на покупку оружия и получал на него разрешение.

"Думал об этом давно, шли годы и я понял, что пришло время сделать то, о чем я мечтал", - написал он.

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Также стрелок подробно рассказал, как проходил осмотр у психиатра.

Он заявил, что сначала хотел атаковать школу, в которой учился ранее, но изменил решение в конце марта, поскольку его учебное заведение "было слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут жизни".





Как сообщалось, утром, 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате восемь человек погибли, около 20 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).