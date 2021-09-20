Пермский стрелок оставил сообщение в соцсетях с подробным описанием подготовки к теракту. ФОТОрепортаж
Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров накануне атаки оставил прощальное сообщение в соцсетях.
Об этом пишет инструктор по стрельбе и огневой подготовке Николай Микулич в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Он далеко не глуп. Примечательно, что выбор оружия он сделал как самый простой, не получи он дробовик, он бы их поджег, взорвал или протаранил, не факт что с меньшими жертвами", - отметил Микулич, опубликовав скриншоты послания Бекмансурова из соцсети.
В письме стрелок пишет, что произошедшее не является терактом, а сам он не состоит в экстремистских организациях.
В записке Бекмансуров подробно описал, как готовил теракт, откладывал деньги на покупку оружия и получал на него разрешение.
"Думал об этом давно, шли годы и я понял, что пришло время сделать то, о чем я мечтал", - написал он.
Также стрелок подробно рассказал, как проходил осмотр у психиатра.
Он заявил, что сначала хотел атаковать школу, в которой учился ранее, но изменил решение в конце марта, поскольку его учебное заведение "было слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут жизни".
Как сообщалось, утром, 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате восемь человек погибли, около 20 пострадали.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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Я ещё когда служил в Советской армии, в 84 году, понял это)
когда замполит заявил мне, что Россия принесла цивилизацию в Армению))) Когда же я ему сказал, что Армения приняла христианство за 600 лет до России, а университеты были в Армении тогда, когда России ещё не существовало, он долго отказывался мне верить)
Так что вроде бы новость и позитив, у ***** будет меньше резервов.
ну что есть желание намотаться платочком??? А деньжонок хватит??? У ...фараонов хватило. И расчет коэффициента поглощения был правильный. Интересное совпадение да, когда компов не было?
в каSSабских навастях на севодня - нет никакова "пермскага стрелка"
там тока Украина, США, Франция и талибы ...
Сам подорвёт.
Даний опус має бути цікавим для тих, хто ратує за заборону зброї. Якщо б він не купив вогнепалу то, врізався б натовп на автомобілі чи різав навколо себе ножом, підірвав вибухівку, як шахід. Вчинити масове вбивство можна багатьма методами і вогнепал далеко не самий смертоносний.
Можна як завгодно ускладнювати доступ до зброї. Як бачимо в данному випадку він пройшов усі круги аду для отримання бажаної "зеленки". Терористи, які врізалися в хмарочоси навіть отримали ліцензії пілотів. Той хто хоче- шукає можливість.
Висновок, для запобігання масових вбивств доступ до зброї не має ніякого значення. Так само не важливі заборони на ідеологічні течії, якщо вони не закликають до знищення людства. Головне це, можливість мати людині позитивну ідею і можливість її втілити. Бачити перспективу і можливість її реалізації. Авторитарні та кастові соціальні системи неминуче ведуть до терору.
Но, увы, шизофрения. паранойя, дебют бывает, как раз, лет в 18-20.
Надо посмотреть, кто из членов семьи болел.
Такое может случиться в любой точке планеты ,в любое время.
Інакше потрібно визнати що, молодиків в Керчі, Казані та Пермі викохали вони особисто. Соціально-економічне середовище РФ і породжує такі акти.
А Росляков керченский вообще родился и прожил всю жизнь на Вкраїні.
Но у него папа хворый и маман тоже не в себе.
Завтра такое-же может быть в любой точке Украины. Оружия море, сумасшедших тысячи.