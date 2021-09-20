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Через шлюз Днепра впервые прошел караван из барж и буксира, - Мининфраструктуры. ФОТО

Мининфраструктуры работает над восстановлением активных водных перевозок в стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, на Днепровском каскаде прошел эксперимент с прохождением Каховского шлюза караваном.

"Впервые в истории был прошлюзован караван длиной 235 м и шириной 17 м, при том, что рабочий размер шлюзовой камеры 260 м, а ширина - 18 м. Это важный шаг на пути улучшения речной логистики и повышения конкурентоспособности речного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что караван состоял из 2 барж и 1 буксира, а после успешного эксперимента планируют провести серию таких шлюзований для улучшения речной логистики.

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В министерстве подсчитали, что караванный тип шлюзования экономит время и позволит судовладельцам дополнительно в течение года сделать 10 рейсов и перевезти до 100 тысяч тонн за навигацию.

"В течение длительного времени существовала инициатива от бизнеса по ускорению процесса шлюзования. Наконец, начались эксперименты с одновременным прохождением нескольких плавсредств на Каховском шлюзе. Это очередной шаг к развитию водной логистики, которая должна стать удобной альтернативой автомобильным и железнодорожным перевозкам", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Парламент и правительство ранее выделили дополнительные 86,2 млн гривен на модернизацию шлюзов и заложили в проект бюджета-2022 еще около 600 млн гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что новый закон о внутреннем водном транспорте даст старт развитию речных перевозок, экономический эффект составит миллиарды гривен. Также в рамках инициированной президентом программы "Большая стройка" началось возрождение портов. Часть из них перейдет в концессию, как порт "Ольвия" и порт "Херсон".

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Через шлюз Днепра впервые прошел караван из барж и буксира, - Мининфраструктуры 01
Через шлюз Днепра впервые прошел караван из барж и буксира, - Мининфраструктуры 02

Автор: 

Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+23
Судя по фото - караван был подводный.
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20.09.2021 14:38
+3
\\... В министерстве подсчитали, что караванный тип шлюзования экономит время... Наконец, начались эксперименты с одновременным прохождением нескольких плавсредств на Каховском шлюзе. .. - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.... \\

Мне одному показалось, что такие проводки во всем мире существуют давно и очень давно?
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20.09.2021 15:04
+2
да уж...фото информативное и по теме статьи...
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20.09.2021 14:46
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Судя по фото - караван был подводный.
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20.09.2021 14:38 Ответить
Цензор в "ударе". У них то бомжи из МВД то подводные караваны . Аплодирую стоя!!!!
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20.09.2021 15:11 Ответить
хорошая мысль. или караван барж-дирижаблей.
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21.09.2021 00:56 Ответить
да уж...фото информативное и по теме статьи...
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20.09.2021 14:46 Ответить
Фото "В ожидании корована"?
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20.09.2021 15:00 Ответить
На фото стадо сусликов пляшет на барже!
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20.09.2021 15:01 Ответить
де баржа с арбузами??))
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20.09.2021 15:01 Ответить
3 кавунами , вже проплила.
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20.09.2021 16:12 Ответить
\\... В министерстве подсчитали, что караванный тип шлюзования экономит время... Наконец, начались эксперименты с одновременным прохождением нескольких плавсредств на Каховском шлюзе. .. - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.... \\

Мне одному показалось, что такие проводки во всем мире существуют давно и очень давно?
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20.09.2021 15:04 Ответить
А Караван гулять вийде?
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20.09.2021 15:04 Ответить
странно тока на днепрогесе шлюзы..где там шлюз там нима плотин..очередной фотошоповброс..
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20.09.2021 15:46 Ответить
ты совсем дурак? как например быть с этим Середньодніпровська ГЕС (до 2016 р. Дніпродзержинська) - є 4-м ступенем середньої частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%96 каскаду гідроелектростанцій на р. Дніпро . Утворює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 Кам'янське водосховище . Розташована у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Кам'янське . там тоже есть шлюз и не только там
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20.09.2021 16:12 Ответить
Караван из подводных лодок и подводного буксира.
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20.09.2021 15:57 Ответить
Ну вот вы и попали. Теперь вами точно займутся за разглашение гостайны. Ведь действительно баржи использовались для прикрытия тайной переброски подводных суден. Ведь еще год-два и не только подлодки, но и баржи по Днепру ходить не смогут.)))
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20.09.2021 19:13 Ответить
Кран туда сразу подгоните.Бо если потопят баржу в шлюзе,то надолго заблокируют важный шаг на пути улучшения речной логистики и повышения конкурентоспособности речного транспорта
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20.09.2021 16:02 Ответить
Секретный фарватер.
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20.09.2021 16:26 Ответить
Секретный фарватер - это хорошо сказано про направление извилин в ЗЕленом правительстве. Там их как специально собрали всех с очень "утонченным" мышлением. Такое ощущение, что до правления они все прапорщиками служили. Вобщем власть у нас анекдотичная - прапорщики под предводительством Вовочки.
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20.09.2021 19:11 Ответить
Знов собаки на краю села брешуть? Ой, то пане міністр щось сказав? А я думав хто то бреше, як собака? Начебто однаково, одразу і не разбереш.
А в чем суть брехни? Так все просто. Кто-то решил сэкономить и не платить трижды, а ЗЕленолобые тут-же выдают за свою якобы работу и заслугу.
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20.09.2021 19:09 Ответить
граждане, в статье ясно сказано "караван прошел".

прошедшее время. это и запечатлили на фото. всё, расходимся.
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21.09.2021 00:59 Ответить
на фото разные шлюзы
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21.09.2021 16:10 Ответить
 
 