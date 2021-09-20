Через шлюз Днепра впервые прошел караван из барж и буксира, - Мининфраструктуры. ФОТО

Мининфраструктуры работает над восстановлением активных водных перевозок в стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, на Днепровском каскаде прошел эксперимент с прохождением Каховского шлюза караваном.

"Впервые в истории был прошлюзован караван длиной 235 м и шириной 17 м, при том, что рабочий размер шлюзовой камеры 260 м, а ширина - 18 м. Это важный шаг на пути улучшения речной логистики и повышения конкурентоспособности речного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что караван состоял из 2 барж и 1 буксира, а после успешного эксперимента планируют провести серию таких шлюзований для улучшения речной логистики.

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В министерстве подсчитали, что караванный тип шлюзования экономит время и позволит судовладельцам дополнительно в течение года сделать 10 рейсов и перевезти до 100 тысяч тонн за навигацию.

"В течение длительного времени существовала инициатива от бизнеса по ускорению процесса шлюзования. Наконец, начались эксперименты с одновременным прохождением нескольких плавсредств на Каховском шлюзе. Это очередной шаг к развитию водной логистики, которая должна стать удобной альтернативой автомобильным и железнодорожным перевозкам", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Парламент и правительство ранее выделили дополнительные 86,2 млн гривен на модернизацию шлюзов и заложили в проект бюджета-2022 еще около 600 млн гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что новый закон о внутреннем водном транспорте даст старт развитию речных перевозок, экономический эффект составит миллиарды гривен. Также в рамках инициированной президентом программы "Большая стройка" началось возрождение портов. Часть из них перейдет в концессию, как порт "Ольвия" и порт "Херсон".

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