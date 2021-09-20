РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11206 посетителей онлайн
Новости Фото
4 764 8

60 человек освободили из трудового рабства на Днепропетровщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители на Днепропетровщине освободили из трудового рабства 60 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Фермеры имели в собственности 500 га земли в Петриковском и Магдалиновском районах Днепропетровской области. Для обработки полей и сбора урожая овощей они предлагали рабочим приличную плату. Однако людей заселили в бараки и платили только часть обещанных средств.

За организацию преступной деятельности полицейские задержали трех человек 64, 50 и 40 лет. 19 сентября по местам их проживания, работы и в автомобилях прошли обыски. В результате правоохранители изъяли оружие, патроны, паспорта рабочих, документацию, банковские карточки, деньги и три автомобиля. На момент следственных мероприятий в бараках находились 60 человек, которые подвергались трудовой эксплуатации.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляют оперативники Управления миграционной полиции ГУНП в Днепропетровской области совместно с полицейскими отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями следственного управления ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Сейчас задержаны три человека. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Также открыто уголовное производство по факту хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению места нахождения и задержания еще двух человек, причастных к торговле людьми.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также читайте: Пять человек, удерживающих людей в трудовом рабстве в Киеве, арестованы на 2 месяца, - прокуратура

60 человек освободили из трудового рабства на Днепропетровщине, - Нацполиция 01
60 человек освободили из трудового рабства на Днепропетровщине, - Нацполиция 02
60 человек освободили из трудового рабства на Днепропетровщине, - Нацполиция 03
60 человек освободили из трудового рабства на Днепропетровщине, - Нацполиция 04
60 человек освободили из трудового рабства на Днепропетровщине, - Нацполиция 05
60 человек освободили из трудового рабства на Днепропетровщине, - Нацполиция 06
60 человек освободили из трудового рабства на Днепропетровщине, - Нацполиция 07

Автор: 

Нацполиция (16459) рабство (141) Днепропетровская область (3946)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я когда то в 17 лет во время летних каникул подрабатывал на фазенде, копал железо и сдавал его в конце дня, там кроме меня работали еще цыгане у которых были украинские рабы за крышу над головой, еду и бутылку водки вполне себе добровольно.. здесь я тоже думаю речь идет о бомжах.
показать весь комментарий
20.09.2021 16:43 Ответить
Так уже даже не прячутся) Ни слова о насилии) Трудовая эксплуатация)))
показать весь комментарий
20.09.2021 16:52 Ответить
Зато можно рассказывать как издеваются над заробитчанами на Западе ))
показать весь комментарий
20.09.2021 16:45 Ответить
И как фамилия того, кому приглянулись эти 500 га?)
показать весь комментарий
20.09.2021 16:47 Ответить
Я что-то не пойму, неужели в Украине такая чудовищная политика решения вопроса с БОМЖАМИ, фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ людьми, которые нуждаются в ОПЕКЕ (и если необходимо для их выживания, то и к принудительному труду): пускать их "по миру" под зиму без средств к существованию, без крыши над головой, без еды? Ведь, они же замерзнут, отморозят себе конечности, будут вести антисанитарный образ жизни, распространяя заразу, заражать других людей, в итоге станут инвалидами и калеками или умрут от переохлаждения, хронического недоедания и сопутствующих заболеваний!? Нет, я понимаю, что этот вопрос конечно решить решить надо, но так кардинально (физически угробить бедолаг) даже мне совестно (а жалости от меня ждать не стоит)! Есть более гуманный и эффективный опыт РАБОТНЫХ ДОМОВ в Великобритании (в конце 19-го века), почему бы его не использовать?
показать весь комментарий
20.09.2021 17:18 Ответить
Та возможно иное. Сезон уборки почти всего на исходе. Платить не охота. Крыша ведь всё равно была известно чья. Ну и отломали комедь чуть отлистав крыше за спектакль. Те тоже отчитаются о проделаной работе. А рабсиле денег не дадут. Но свободу подкинут с понтом.
показать весь комментарий
20.09.2021 18:39 Ответить
наши фермеры в основном экс барыги и менты .... вот вам пример фермерства.... а закон про землю верещали и тут тоже.....а земля нужна нашим фермерам.....аааа....распродадут иностранцам ...визжали и писчали все ....а оно чем таким гопникам продавать то лучше уж иностранцам продать и пусть люди по 2 урожая собирают и платят налоги. а то сам не гам, и другому не дам .не зьим але понадкушую... уже тошнотики всякие черти протестующие...
показать весь комментарий
20.09.2021 19:46 Ответить
Такі явища можливі коли бізнесом займаються корумповані посадовці та кримінальні злочинці.
показать весь комментарий
21.09.2021 15:08 Ответить
 
 