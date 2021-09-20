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Мошенники организовали сеть call-центров в Харькове и "зарабатывали" на обмане украинцев более 1 млн грн в месяц, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Харькова в ходе спецоперации прекратила деятельность мошеннических call-центров. Ежемесячно злоумышленники получали от преступной деятельности более одного миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, в Харькове группа лиц организовала сеть call-центров.

"По словам следователя отдела по расследованию особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Харьковской области Александра Кобылки, "операторы" систематически звонили гражданам под видом сотрудников различных банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные потерпевших. Имея соответствующую информацию, завладевали их деньгами с карточных счетов через банковские мобильные приложения. В дальнейшем переводили средства на подконтрольные счета. Кроме того, участники противоправной схемы выдавали себя за представителей фиктивных финансовых бирж и, вводя граждан в заблуждение, побуждали их инвестировать деньги в предприятия, которых не существует.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подпольные колл-центры финансировали деятельность группировки криминального авторитета Леры Сумского, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители с силовой поддержкой спецназовцев полка полиции особого назначения провели санкционированные обыски по адресам расположения call-центров и в других помещениях, которые использовались злоумышленниками для привлечения и подготовки их операторов. Изъяли более 350 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, "черновые" записи по организации и учета работы операторов", - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.

После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об уведомлении о подозрении организаторам и участникам сделки.

Разоблачили противоправную деятельность группы мошенников следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области и оперативники управления стратегических расследований области. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Харьковская областная прокуратура.

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Мошенники организовали сеть call-центров в Харькове и зарабатывали на обмане украинцев более 1 млн грн в месяц, - полиция 01
Мошенники организовали сеть call-центров в Харькове и зарабатывали на обмане украинцев более 1 млн грн в месяц, - полиция 02
Мошенники организовали сеть call-центров в Харькове и зарабатывали на обмане украинцев более 1 млн грн в месяц, - полиция 03
Мошенники организовали сеть call-центров в Харькове и зарабатывали на обмане украинцев более 1 млн грн в месяц, - полиция 04
Мошенники организовали сеть call-центров в Харькове и зарабатывали на обмане украинцев более 1 млн грн в месяц, - полиция 05
Мошенники организовали сеть call-центров в Харькове и зарабатывали на обмане украинцев более 1 млн грн в месяц, - полиция 06

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Автор: 

мошенничество (1221) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+6
Также интересен факт кто даёт этим кукушкам работать месяцами?Допустим человека обманули, далее по видимому от полицаев следует ответ - ждите, пока не кинут хотя бы 10 тыс лохов, действовать не будем.
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20.09.2021 17:38
+5
Почему в Гамерике за это дают 20 лет? Где Ляшко с вилами?
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20.09.2021 17:32
+3
"пока в стране есть лохи, дела не так уж плохи"...думают "слуги народа"...
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20.09.2021 17:53
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Почему в Гамерике за это дают 20 лет? Где Ляшко с вилами?
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20.09.2021 17:32 Ответить
Также интересен факт кто даёт этим кукушкам работать месяцами?Допустим человека обманули, далее по видимому от полицаев следует ответ - ждите, пока не кинут хотя бы 10 тыс лохов, действовать не будем.
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20.09.2021 17:38 Ответить
"пока в стране есть лохи, дела не так уж плохи"...думают "слуги народа"...
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20.09.2021 17:53 Ответить
Кидал пора вешать, слишком много их развелось, сегодня лично попал хорошо хоть не бабки
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20.09.2021 18:07 Ответить
Можешь начать с Федорова или Арахамии - они на интернет-мошенничестве стартовые капиталы сделали
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20.09.2021 19:19 Ответить
Мало того, они способствуют развитию интернет-мошенничества. Рано или поздно, все эти "Дії, Шмії" выстрелят "Джонами Байденами", но уже не в виде фальшивой подписи в петиции президенту, а переписанными на третьих лиц активами и квартирами.
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20.09.2021 19:56 Ответить
во аферисты работают и людей грабят только сроки за такое никудышние странные сроки маленькие люди организовали серьёзную схему по обману .вложили видно средства. офис, ремонт мебель и техника .красотища..... и грабежом занимались...всех соплю обслугу под шконку....
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20.09.2021 19:32 Ответить
Когда показывали фото с гей-парада, лица не замазывали, а тут замазывают. Зачем, хотелось бы посмотреть не хероев...
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20.09.2021 19:50 Ответить
Вы еще премии им выдайте.

350 компов. Сколько ж там работало народу?

Может пора написать нормальный уголовный кодекс? Организаторам нужно без вариантов пожизненное заключение. Уродам-рядовым по 10 лет. И пусть сидят твари от звонка до звонка. За наличие мобилы на зоне еще 5 лет давать. Эти ведь твари прекрасно знали ЧЕМ занимаются. ВСЕМ им нужно влепить максимальные срока. И рыла показать
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20.09.2021 20:15 Ответить
вот так заканчивается карьера реформатора.
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20.09.2021 20:35 Ответить
Організована злочинність в місті досі відчуває себе занадто комфортно і поводиться нахабно. На жаль до неї долучилися окремі посадовці державних установ і підприємств.
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21.09.2021 00:05 Ответить
 
 