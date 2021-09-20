Мошенники организовали сеть call-центров в Харькове и "зарабатывали" на обмане украинцев более 1 млн грн в месяц, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Харькова в ходе спецоперации прекратила деятельность мошеннических call-центров. Ежемесячно злоумышленники получали от преступной деятельности более одного миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, в Харькове группа лиц организовала сеть call-центров.

"По словам следователя отдела по расследованию особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Харьковской области Александра Кобылки, "операторы" систематически звонили гражданам под видом сотрудников различных банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные потерпевших. Имея соответствующую информацию, завладевали их деньгами с карточных счетов через банковские мобильные приложения. В дальнейшем переводили средства на подконтрольные счета. Кроме того, участники противоправной схемы выдавали себя за представителей фиктивных финансовых бирж и, вводя граждан в заблуждение, побуждали их инвестировать деньги в предприятия, которых не существует.

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Правоохранители с силовой поддержкой спецназовцев полка полиции особого назначения провели санкционированные обыски по адресам расположения call-центров и в других помещениях, которые использовались злоумышленниками для привлечения и подготовки их операторов. Изъяли более 350 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, "черновые" записи по организации и учета работы операторов", - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.

После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об уведомлении о подозрении организаторам и участникам сделки.

Разоблачили противоправную деятельность группы мошенников следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области и оперативники управления стратегических расследований области. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Харьковская областная прокуратура.

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