Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине. ФОТОрепортаж

Спецназовцы быстрого реагирования Измаильского отряда Госпогранслужбы отработали боевые задачи по обороне границы в рамках международных учений JMTG-U.

Об этом сообщает пресс-служба Измаильского пограничного отряда ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Спецназовцы отрабатывали различные боевые задачи: осуществление марша в составе пограничных застав, ведение разведки и занятие района расположения, организация охраны и обороны района, действия при принятии госграницы под контроль подразделений ВСУ, развертывание во взводные колонны с открытием огня по противнику и т.д." - сказано в сообщении.

С сегодняшнего дня пограничная комендатура быстрого реагирования Измаильского отряда будет участвовать в международных многонациональных учениях Rapid Trident-2021, которые в едином замысле будут связаны со стратегическими учениями.

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В этом году пограничники будут самостоятельно выполнять задачи в учениях Rapid Trident-2021, находясь в оперативном подчинении бригады Сухопутных войск ВСУ. Ключевым моментом будет отработка вопроса принятия линии государственной границы Украины под охрану.





























