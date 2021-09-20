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Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине. ФОТОрепортаж

Спецназовцы быстрого реагирования Измаильского отряда Госпогранслужбы отработали боевые задачи по обороне границы в рамках международных учений JMTG-U.

Об этом сообщает пресс-служба Измаильского пограничного отряда ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Спецназовцы отрабатывали различные боевые задачи: осуществление марша в составе пограничных застав, ведение разведки и занятие района расположения, организация охраны и обороны района, действия при принятии госграницы под контроль подразделений ВСУ, развертывание во взводные колонны с открытием огня по противнику и т.д." - сказано в сообщении.

С сегодняшнего дня пограничная комендатура быстрого реагирования Измаильского отряда будет участвовать в международных многонациональных учениях Rapid Trident-2021, которые в едином замысле будут связаны со стратегическими учениями.

Смотрите: 6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров: в Украине стартуют учения Rapid Trident-2021. ФОТОрепортаж

В этом году пограничники будут самостоятельно выполнять задачи в учениях Rapid Trident-2021, находясь в оперативном подчинении бригады Сухопутных войск ВСУ. Ключевым моментом будет отработка вопроса принятия линии государственной границы Украины под охрану.

Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 01
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 02
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 03
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 04
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 05
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 06
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 07
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 08
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 09
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 10
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 11
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 12
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 13
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 14
Спецназовцы провели тренировку по обороне границы на Львовщине 15

Автор: 

спецназ (617) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+4
Молодці, що провели ті навчання. Але проводити їх є більший сенс все таки на сході та півночі України.
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20.09.2021 18:33
+2
А про кацапів на Лвому березі Дністра треба забути?
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20.09.2021 19:50
+1
техніка - няка, БТР-70-80

та ще й без антикумулятивних екранів

що, важко решітки поставити ?

для погранців абсолютно необхідні, бо крім РПГ у потенційного агресора іншої "арти" не буде
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20.09.2021 19:16
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Правила форума Совет форумчан
Молодці, що провели ті навчання. Але проводити їх є більший сенс все таки на сході та півночі України.
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20.09.2021 18:33 Ответить
А про кацапів на Лвому березі Дністра треба забути?
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20.09.2021 19:50 Ответить
Про кацапів не слід забувати, де б вони не знаходились. По лівому чи по правому березі. А ви з якою метою цікавитесь?
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20.09.2021 20:02 Ответить
Це було нагадування, що ви вказали не всі напрями, з котрих можуть напасти кацапенSS.
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20.09.2021 20:07 Ответить
Ок, приймаю.
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20.09.2021 21:29 Ответить
техніка - няка, БТР-70-80

та ще й без антикумулятивних екранів

що, важко решітки поставити ?

для погранців абсолютно необхідні, бо крім РПГ у потенційного агресора іншої "арти" не буде
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20.09.2021 19:16 Ответить
Неуважно читали. Вони відпрацьовували також заміну прикордонників, військовими підрозділами ЗСУ.
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20.09.2021 19:51 Ответить
талибы с одними ак нагнули армию вооруженную техникой от сша
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20.09.2021 20:22 Ответить
Оружие направлено в сторону бойца
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20.09.2021 20:46 Ответить
долбо епов всегда хватало
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21.09.2021 21:03 Ответить
На 6-м фото у хлопчика слева интересная экипировка чуть ниже спины
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21.09.2021 11:11 Ответить
От кого тренироваться оборонять на львовщине? Ладно я понимаю в полесье ближе к границе..а Львовщине от кого...
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21.09.2021 21:12 Ответить
 
 