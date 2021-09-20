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Турагентство в Запорожье приторговывало поддельными ПЦР-тестами на коронавирус, - полиция. ФОТОрепортаж

Правонарушители в Интернете рекламировали свои услуги по изготовлению поддельной медицинской документации. Их клиентами были в основном туристы, которые планировали поездку за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Противоправную деятельность разоблачила киберполиция Запорожья совместно с представителями Минцифры под процессуальным руководством Вознесеновской окружной прокуратуры.

Установлено, что представители местного туристического агентства изготавливали справки с отрицательным результатом на COVID-19 для пересечения государственной границы. С начала года они сфальсифицировали более 100 справок. Стоимость одной такой справки составляла 500 гривен. Медицинская документация выдавалась на бланках с поддельной печатью одного из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и с подписью заведующего лабораторией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав просит украинцев обращаться в полицию в случае выявления поддельных COVID сертификатов

В офисе турагентства правоохранители провели обыски. По результатам изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и "черновые" записи. Во время предварительного осмотра изъятой техники обнаружено отправление скан-копий ПЦР-тестов клиентам туристического агентства.

Турагентство в Запорожье приторговывало поддельными ПЦР-тестами на коронавирус, - полиция 01
Турагентство в Запорожье приторговывало поддельными ПЦР-тестами на коронавирус, - полиция 02
Турагентство в Запорожье приторговывало поддельными ПЦР-тестами на коронавирус, - полиция 03

Также обыск провели в Государственном учреждении Министерства здравоохранения. Установлено, что сведения в базу данных медицинского учреждения не вносились, исследования не проводились и порядковый номер справки не отвечал порядковому номеру в учреждении.

Также читайте: За подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы, - главный санврач Кузин

Запорожье (2651) подделка (437) Нацполиция (16459) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Та це масове явище.

Дурбецяли платять ті самі гроші за фіктивну справку, як і за справжню, яку роблять за дві години.

Просто наш народ не може чесно без корупції.
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20.09.2021 18:35
+1
В Польщі збираються за свідоме зараження ковідом від 3 до 10 (свідоме масове зараження) років тюрми зробити. Так що клієнти таких контор можуть на досить довгу самоізоляцію нарватися.
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20.09.2021 19:01
+1
Як довести факт свідомого зараження ковідом в данному випадку? В данному випадку не спрацьовує. Людина могла не знати що заражена. Це треба ще довести, що вона знала що заражена та свідомо сфальсифікувала результати тесту. Інакше кажучи зробила тест - той показав, що є зараження, але людина цим знехтувала та купила ПЦР тест. Якщо людина його не робила, то і довести неможливо що вона знала, що заражена. І відповідно її неможна звинуватити в свідомому зараженні інших. І самоізоляція не може тривати більше встановлених термінів. Тобто більше 14 днів. І якщо примусово ізолюють людину, то це аж ніяк не самоізоляція.
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20.09.2021 20:44
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Та це масове явище.

Дурбецяли платять ті самі гроші за фіктивну справку, як і за справжню, яку роблять за дві години.

Просто наш народ не може чесно без корупції.
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20.09.2021 18:35 Ответить
Купляють фіктивну тому, що путівку вже купили, а можливість отримати позитивний тест існує і так, це масове явище.
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20.09.2021 22:26 Ответить
А Сіярто не звертався? Бо ...
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20.09.2021 18:35 Ответить
Нехай спробує, але виключно державною мовою.
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20.09.2021 19:01 Ответить
В Польщі збираються за свідоме зараження ковідом від 3 до 10 (свідоме масове зараження) років тюрми зробити. Так що клієнти таких контор можуть на досить довгу самоізоляцію нарватися.
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20.09.2021 19:01 Ответить
Як довести факт свідомого зараження ковідом в данному випадку? В данному випадку не спрацьовує. Людина могла не знати що заражена. Це треба ще довести, що вона знала що заражена та свідомо сфальсифікувала результати тесту. Інакше кажучи зробила тест - той показав, що є зараження, але людина цим знехтувала та купила ПЦР тест. Якщо людина його не робила, то і довести неможливо що вона знала, що заражена. І відповідно її неможна звинуватити в свідомому зараженні інших. І самоізоляція не може тривати більше встановлених термінів. Тобто більше 14 днів. І якщо примусово ізолюють людину, то це аж ніяк не самоізоляція.
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20.09.2021 20:44 Ответить
Якщо людина сфальсифікувала результати тесту і внаслідок цього проїхала в іншу країну без ізоляцій та тестів і при цьому заразила кучу людей в літаку або автобусі - її провину доведено.
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20.09.2021 21:36 Ответить
Якщо людина не робила тест, то звідки знала, що в неї ковід ?
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20.09.2021 22:15 Ответить
Якщо людина ухиляється выд справжнього тесту, то у неї на це є причини. Які це можуть бути причини?

1. У людини був контакт з хворим, але ще немає симптомів ковіду.

2. У людини є симптоми ковіду.

3. Хоче зекономити 100-200 гривень.

Увсіх випадках ця людина свідомо наражає себе та їнших на небезпеку зараження. Так що якщо він заразить кілька людей - це реалізована спроба зараження, а коли не заразить - то лише спроба (за неї теж відповідальність передбачена).
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21.09.2021 07:45 Ответить
1. У людини був контакт з хворим, але ще немає симптомів ковіду.

Неможливо довести, що контакт в неї був.

2. У людини є симптоми ковіду.

Неможливо довести чи дійсно вони були до отримання сертифікату, чи людина заразилася наприклад по дорозі до аеропорту.

3. Хоче зекономити 100-200 гривень.

Тут взагалі людина повністю здорова.

Увсіх випадках ця людина свідомо наражає себе та їнших на небезпеку зараження.

Свідомо наражає можна казати, якщо людина дійсно хвора і знаючи це все ж таки поїхала. Але достеменно це довести неможливо. Людина могла й у дорозі заразитися.

Так що якщо він заразить кілька людей - це реалізована спроба зараження, а коли не заразить - то лише спроба (за неї теж відповідальність передбачена).

Треба довести, що саме ця людина заразила людей. А наприклад не навпаки - ці люди заразили людину. І за Вашими словами "В Польщі збираються за свідоме зараження ковідом від 3 до 10 (свідоме масове зараження) років тюрми зробити. " мова про спробу не йде взагалі. Дуже часто захист вистраює свою тактику саме на недосконалості законодавства. Так що якщо у тексті закону про спробу мова йти не буде, то скоріш за все за спробу і судити не вийде. До того ж що свідома спроба дійсно була треба довести. В усіх випадках це довести майже неможливо.
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21.09.2021 11:13 Ответить
Ти це прочитав? "Якщо людина ухиляється выд справжнього тесту, то у неї на це є причини. "

Я розбираю причини, які могли спонукати людину йти за фальшивим результатом тесту. Бо різниця в ціні в 100 гривень це несерйозно.

Якщо людина приїхала в країну з фальшивою довідкою про тест і позаражала купу людей, то як вона пояснить в суді нащо їй потрібна була фальшива довідка про негативний тест за 500 грн, якщо справжній тест в Сінєво коштує 595 грн?

https://hclinic.com.ua/test-na-covid?gclid=*******************************************************************-3SOhU5AMkhoC5TkQAvD_BwE

та і у інших ненабагато дорожче

https://invivo.ua/uk/kiev/covid/
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21.09.2021 11:32 Ответить
Ти це прочитав? "Якщо людина ухиляється выд справжнього тесту, то у неї на це є причини. "

У людини може бути банальна недовіра до самого тесту. І підстави є. Похибки тестів мають місце буть.

І Ви знову підмінюєте факти своїми міркуваннями. У вас виходить, що людина свідомо когось заразила тому, що пыдробила ПЦР тест. В цивілізованій юридичній практици з першого аж ніяк не випливає друге. Я й кажу, що навіть якщо Ви й праві, то довести це занадто складно - майже неможливо. А міркувати Ви звісно можете як завгодно. Це Ваше право.
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21.09.2021 12:16 Ответить
То тепер, по-Вашому, через кордон хтось може везти вибухівку на підставі того, що він не вірить в те, що вона вибухне? Бо невдалі спроби вибухів мають місце.

Є чітка вимога до в"їзду через кордон - довідка про негативний ПЦР тест не раніше за 72 чи скільки там годин. А питання вірити чи не вірити в точність тестів там не розглядають.
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21.09.2021 12:24 Ответить
Ні. Підміна понятть знову. Якщо Вам вже так хочеться з вибухівкою приклад навести, то це людині підкидують вибухівку і вона везе її через кордон незнаючи, що вона там.

Є чітка вимога до в"їзду через кордон - довідка про негативний ПЦР тест не раніше за 72 чи скільки там годин.

Ось Вам ще одна дуже вагома причина купити ПЦР тест у разі придбання так званої "гарящої" путівки, де до виліту лишається менше доби.
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21.09.2021 12:39 Ответить
Доречі у мене так діти в доковідний період літали до Єгипту. Вони ще вранці не знали взагалі, що туди полетять, а в вечері вже в Бориспіль їхали.
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21.09.2021 12:45 Ответить
І ще щодо валідних тестів. Добре. Запланували Ви поїздку. Зазделегідь зробили тест. Він показав, що Ви здорові. По дорозі до аеропорту Ви заразилися. Адле ще цього не знаєте. Пройшли кордон. Приїхали до готелю. Почали відпочивати. Через пару днів появилися перші симптоми. Весь цей час ви тосить успішно заражали всих хто з Вами спілкувався. Но це зовсім інше - правда ж? Але факт є факт - людей Ви заразили. Або може й таке бути, що Ви взагалі не отримали симптомів хвороби, але носієм були.
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21.09.2021 12:51 Ответить
Тут зовсім інша справа. Тут людина сумлінно виконала все, щоб попередити такий випадок.

Це як порівняти ДТП з п"яним водієм і тверезим. Результат може і той самий, але покарання різне.
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21.09.2021 13:03 Ответить
Я вище Вам написав одну з причин чому людина таке зробила. Ця причина "горяща" путівка.
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21.09.2021 13:06 Ответить
Це не привід ризикувати здоров"ям інших людей
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21.09.2021 13:29 Ответить
А вдома не роблячи ПЦР тест кожного дня та спілкуючись з людьми ми не ризикуємо здоровʼям інших людей? Здається Ви вже в демагогію скотилися.
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21.09.2021 13:36 Ответить
От щоб максимально знизити цей ризик і хочуть ввести вимогу - або вакцинуватися, або тест раз в 3 дні.

Коли здається - хреститися треба.
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21.09.2021 13:48 Ответить
Коли здається - хреститися треба.

Періодично це і роблю про всяк випадок. А раз на тиждень сам собі не вірю.
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21.09.2021 14:30 Ответить
Некоректний приклад. Людина твереза та свідома не має симптомів захворювання. Якщо Вам власне хочеться такий приклад навести то по аналогії це треба брати людину що з явними симптомами і хвора вирішила купити ПЦР тест та поїхати у відпустку. Але і в цьому випадку довести, що вона скоїла саме так дуже важко.
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21.09.2021 13:10 Ответить
Так я вже наводив 3 випадки.

1. У людини був контакт з хворим, але ще немає симптомів ковіду.

2. У людини є симптоми ковіду.

3. Хоче зекономити 100-200 гривень.
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21.09.2021 13:30 Ответить
А я ще четвертий називав - спонтанне вирішення поїхати за "горящою" путівкою. І доречі це не поодинокі випадки, а скоріш навіть дуже часті.

Окрім того ми починали з того, що це треба довести. А довести Вам у будь якому з цих випадків невдасться, що було так вчинено саме свідомо.
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21.09.2021 13:34 Ответить
А хто Вам сказав, що я доводити буду? Самі придумали? Я що, прокурор з Польщі?
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21.09.2021 13:49 Ответить
Подивіться з чого ми починали наш так би мовити флуд.
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21.09.2021 14:27 Ответить
Ви самі не бачите слабкі місця у Вашому твердженні? Треба розʼяснювати? Як на мене слабкість Вашого твердження очевидна. Максимум можна звинувачувати людину в тому, що вона сфальсифікувала тест. А не його результати. О результатах можна говорити, коли є результат валідного теста. А так сам факт тестування сфальсифіковано. Але за це максимум що може бути - адмінистративне стягнення у вигляді штрафу.
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20.09.2021 23:22 Ответить
Якщо людина ухиляється выд справжнього тесту, то у неї на це є причини. Які це можуть бути причини?

1. У людини був контакт з хворим, але ще немає симптомів ковіду.

2. У людини є симптоми ковіду.

3. Хоче зекономити 100-200 гривень.

Увсіх випадках ця людина свідомо наражає себе та їнших на небезпеку зараження. Так що якщо він заразить кілька людей - це реалізована спроба зараження, а коли не заразить - то лише спроба (за неї теж відповідальність передбачена).
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21.09.2021 07:46 Ответить
Відповів вище.
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21.09.2021 11:14 Ответить
надеюсь долбанные аферисты будут оштрафованы за подделку справок и документов а также лишены сертификата лицензии на на турагенства... жлобы позарились на справки.... могли бы и предлагать ещё туристам в офисе попутные товары: зубную пасту, расчёски и другое....
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20.09.2021 19:15 Ответить
Ну тест можно и сдать..это уже угроза для окружающих..но только бесплатно!!!

А вот справку о прививке действительно лучше купить чем колоть шмурдяк...
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21.09.2021 11:26 Ответить
 
 