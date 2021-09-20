Турагентство в Запорожье приторговывало поддельными ПЦР-тестами на коронавирус, - полиция. ФОТОрепортаж

Правонарушители в Интернете рекламировали свои услуги по изготовлению поддельной медицинской документации. Их клиентами были в основном туристы, которые планировали поездку за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Противоправную деятельность разоблачила киберполиция Запорожья совместно с представителями Минцифры под процессуальным руководством Вознесеновской окружной прокуратуры.

Установлено, что представители местного туристического агентства изготавливали справки с отрицательным результатом на COVID-19 для пересечения государственной границы. С начала года они сфальсифицировали более 100 справок. Стоимость одной такой справки составляла 500 гривен. Медицинская документация выдавалась на бланках с поддельной печатью одного из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и с подписью заведующего лабораторией.

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В офисе турагентства правоохранители провели обыски. По результатам изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и "черновые" записи. Во время предварительного осмотра изъятой техники обнаружено отправление скан-копий ПЦР-тестов клиентам туристического агентства.







Также обыск провели в Государственном учреждении Министерства здравоохранения. Установлено, что сведения в базу данных медицинского учреждения не вносились, исследования не проводились и порядковый номер справки не отвечал порядковому номеру в учреждении.

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