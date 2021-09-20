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Сотрудник ГСЧС с погоней задержан на Николаевщине после получения взятки, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали на взятке главного инспектора отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудник ГСЧС с погоней задержан на Николаевщине после получения взятки, - ГБР 01

Следователи ГБР установили, что инспектор обещал владельцу магазина непродовольственных товаров за деньги помочь правильно заполнить и ускорить получение противопожарной декларации, которую предприниматель должен оформить еще до начала работы. За эту же плату пожарный должен и в дальнейшем "закрывать глаза" на нарушения правил пожарной безопасности в магазине.

17 сентября инспектор ГСЧС получил взятку, но поняв, что его разоблачили, пытался скрыться от правоохранителей. После погони его все же задержали, а деньги изъяли.

Сотрудник ГСЧС с погоней задержан на Николаевщине после получения взятки, - ГБР 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник райуправления ГСЧС на Виннитчине попался на взятке за нелегальную торговлю топливом, - ГБР. ФОТО

Сотрудник ГСЧС с погоней задержан на Николаевщине после получения взятки, - ГБР 03
Сотрудник ГСЧС с погоней задержан на Николаевщине после получения взятки, - ГБР 04

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и назначена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога - 142 тыс. 740 гривен. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Съесть, смыть в унитаз, сказать, что подбросили: ГБР назвало самые "оригинальные" попытки взяточников избавиться от денег. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6158) Николаевская область (2123) ГСЧС (4966) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+5
Хосподя, сколько этой теме уже лет, сколько собрано денег с предпринимателей за "пожарную безопасность" и до сих пор продолжают доить эти недоделанные пожарники
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20.09.2021 22:38
+2
В 90-х на подібному принципі і був збудований "бізнес" рекетирів.
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20.09.2021 22:42
+2
Почему у него ширинка растёгнуту ? Он что с парада ?
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20.09.2021 23:27
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Хосподя, сколько этой теме уже лет, сколько собрано денег с предпринимателей за "пожарную безопасность" и до сих пор продолжают доить эти недоделанные пожарники
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20.09.2021 22:38 Ответить
Тепер пажарнік підпалить магазин для перевірки пажарной бєзапаснасті.А так хотілося за гроші бєзапасность забезпечити магазину
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20.09.2021 22:40 Ответить
В 90-х на подібному принципі і був збудований "бізнес" рекетирів.
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20.09.2021 22:42 Ответить
Почему не выбросил деньги в окно, пока тикал, как угорелый? Жаба заела?
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20.09.2021 22:41 Ответить
так он и находился на службе - спасал купца от большого излишка грошей
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20.09.2021 22:41 Ответить
Через півроку повернеться до місця "служби" , отримає компенсацію за вимушений простій... Може, з підвищенням.
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20.09.2021 22:56 Ответить
У дибіла заглушка в замку ременя безпеки. І цей олень МЧС-ник? Який повинен знати про користь ременя безпеки не з картинок... Ну і х... з ним.
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20.09.2021 23:08 Ответить
Почему у него ширинка растёгнуту ? Он что с парада ?
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20.09.2021 23:27 Ответить
Видимо расстегнул, когда догнали, мол: "Смотрите я же свой, тоже пи#арас". Не поверили )))
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21.09.2021 08:11 Ответить
О які уважні

Передивися - на 2-му фото -ні , а на 3-му -уже так

Видно обшукували ..., а може він туда бабки і засунув
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21.09.2021 08:23 Ответить
14500 грн на кресле авто в акурат такса 500 баксов
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21.09.2021 00:13 Ответить
А коли ермака будете брати
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21.09.2021 08:57 Ответить
 
 