Сотрудник ГСЧС с погоней задержан на Николаевщине после получения взятки, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали на взятке главного инспектора отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи ГБР установили, что инспектор обещал владельцу магазина непродовольственных товаров за деньги помочь правильно заполнить и ускорить получение противопожарной декларации, которую предприниматель должен оформить еще до начала работы. За эту же плату пожарный должен и в дальнейшем "закрывать глаза" на нарушения правил пожарной безопасности в магазине.

17 сентября инспектор ГСЧС получил взятку, но поняв, что его разоблачили, пытался скрыться от правоохранителей. После погони его все же задержали, а деньги изъяли.

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В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и назначена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога - 142 тыс. 740 гривен. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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