Экс-председателя поселкового совета на Донетчине подозревают в заказе убийства из ревности: предлагал $8 тыс. за ликвидацию соперника. ФОТОрепортаж

В Донецкой области правоохранители задержали бывшего председателя одного из поселковых советов, который сейчас занимается аграрным бизнесом. Мужчину подозревают в заказе убийства.

Об этом Cуспільне сообщила пресс-секретарь СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина через посредника искал киллера в криминальных кругах и среди бывших военных. У заказчика возник бизнес-конфликт с владельцем сети продуктовых магазинов. За ликвидацию коммерсанта он обещал выплатить $8 тыс." - добавила пресс-секретарь.

По данным СБУ, правоохранители инсценировали убийство. Для надежности экс-чиновник передал киллеру гранату РГД-5 для установления так называемой "растяжки" на дверях жертвы.

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"Досудебным расследованием установлено, что в августе 2021 года 55-летний житель Константиновки из-за ревности к знакомой женщине решил заказать убийство своего соперника. С целью поиска исполнителя преступления злоумышленник обратился к 66-летнему жителю Бахмута, оценив жизнь будущей жертвы в 8000 долларов США. А тот, в свою очередь, предложил выполнить заказ за вознаграждение в 6000 долларов США жителю Константиновки, который имеет опыт участия в боевых действиях. По плану заказчика, 59-летний мужчина должен был погибнуть в своей продуктовой лавке при срабатывании взрывного устройства, а исполнитель должен был убедиться в гибели последнего, и в случае необходимости убить из пистолета", - уточняют в пресс-службе облпрокуратуры.

Как рассказали в СБУ, правоохранители провели инсценировку убийства, в магазине предпринимателя прозвучали взрыв и выстрелы. Заказчика и посредника задержали во время получения от "киллера" фотодоказательств. Им грозит до 15 лет лишения свободы.







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