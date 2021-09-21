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Зеленский у мемориала в Нью-Йорке почтил память погибших в теракте 11 сентября 2001 года. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дом".

"Мы все видим украинские имена здесь, флаги. Это могут увидеть все, посетившие Мемориал", - сказал Зеленский, возложив цветы у мемориала.

Сообщается, что одним из многих героев-спасателей во время атаки на башни WTC был украинец Иван Скала, который служил полицейским в департаменте администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси, а 11 сентября 2001 года добровольно вызвался оказать помощь пострадавшим от теракта.

Кроме того, на своей странице в Facebook президент написал, что 20 лет назад крупнейший в истории мира теракт унес жизни 2996 человек, 12 из них были украинцами.

"Вечная память всем жертвам 9/11", - добавил Зеленский.

Зеленский у мемориала в Нью-Йорке почтил память погибших в теракте 11 сентября 2001 года 01

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, 11 сентября́ 2001 года в СЩА произошла серия из четырех координированных террористических актов-самоубийств членами террористической организации "Аль-Каида". Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории США по числу жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский во время визита в США проведет встречи с Гутерришем, фон дер Ляйен и Столтенбергом, - Никифоров. ФОТО

Зеленский у мемориала в Нью-Йорке почтил память погибших в теракте 11 сентября 2001 года 02

Владимир Зеленский с украинской делегацией находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Основная цель визита – выступление президента на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами других государств, инвесторами, представителями крупных компаний и украинской общины.

Зеленский у мемориала в Нью-Йорке почтил память погибших в теракте 11 сентября 2001 года 03
Зеленский у мемориала в Нью-Йорке почтил память погибших в теракте 11 сентября 2001 года 04
Зеленский у мемориала в Нью-Йорке почтил память погибших в теракте 11 сентября 2001 года 05
Фото: телеканал "Дом"

Зеленский у мемориала в Нью-Йорке почтил память погибших в теракте 11 сентября 2001 года 06

визит (3083) Зеленский Владимир (20365) Нью-Йорк (204) США (26672) теракт (2303)


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Топ комментарии
+17
НЕ хотел бы я видеть, шо бы Президет США пришел почтить память погибших майдановцев в кроссовках и майке - типо мимо пробегал, заглянул...
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21.09.2021 07:25
+14
Я просто не можу заспокоїтися од такого стидобища. Охоронці в костюмах, сорочках, краватках, черевиках і з поголеними пиками.

А цей =сморчок= (навіть еквівалент не хочу йти шукати) скаче серед них.

Тля. Тріснули б його межи очі, щоб аж іскри засвітилися !
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21.09.2021 07:35
+12
Що це за вигляд ? Як босяк якийсь занюханий ! Футболка !!! розхристана, кеди ...

І морда знову неголена.

Ну, придурок реальний. Отако, забігло.

Шоб ти сказився, пре-зе-дент. Тьху. Ганьбить безкінечно Україну.
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21.09.2021 07:30
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Бомж
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21.09.2021 07:28 Ответить
Непогане погоняло - "падло в кедах" 😝
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21.09.2021 07:39 Ответить
НЕ хотел бы я видеть, шо бы Президет США пришел почтить память погибших майдановцев в кроссовках и майке - типо мимо пробегал, заглянул...
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21.09.2021 07:25 Ответить
Ага. Мимо пробегал с ротой охраны.

Королевских особ так не охраняют, как это чмо.
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21.09.2021 09:09 Ответить
за охрану да - быки под два метра ростом, в глазах мысли ноль - (челюсти и мышцы), ну хоть мышь в кедах охраняема... )))
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21.09.2021 09:21 Ответить
Що це за вигляд ? Як босяк якийсь занюханий ! Футболка !!! розхристана, кеди ...

І морда знову неголена.

Ну, придурок реальний. Отако, забігло.

Шоб ти сказився, пре-зе-дент. Тьху. Ганьбить безкінечно Україну.
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21.09.2021 07:30 Ответить
Я просто не можу заспокоїтися од такого стидобища. Охоронці в костюмах, сорочках, краватках, черевиках і з поголеними пиками.

А цей =сморчок= (навіть еквівалент не хочу йти шукати) скаче серед них.

Тля. Тріснули б його межи очі, щоб аж іскри засвітилися !
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21.09.2021 07:35 Ответить
А зачем искать эквивалент слову =сморчок=?
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21.09.2021 08:57 Ответить
пани розумiе - ви нi.
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21.09.2021 08:05 Ответить
Молодец Президент. Украина и США друзья
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21.09.2021 07:35 Ответить
хреноватый стеб и не к месту
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21.09.2021 07:38 Ответить
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21.09.2021 07:36 Ответить
И это Президент Украины.......

В кроссовках, отдает дань памяти погибшим.......

Позорище! Клоун, просто клоун.......
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21.09.2021 07:43 Ответить
Хіпує, клюшка..
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21.09.2021 07:52 Ответить
Ще б в трєніках прийшов би, в абібасі якому... Ну і позорище...
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21.09.2021 08:19 Ответить
Гундявая мразь лицемерно почтила память и в то же время к нашим солдатам в госпиталь ни разу своё рыло не показало.
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21.09.2021 08:22 Ответить
Воно з дурдому в кедах вибігло ?
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21.09.2021 08:45 Ответить
Ну. це добре, молодець...А до сержанта Журавля на могилу коли сходиш!?
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21.09.2021 08:47 Ответить
"Помню ми тагда в Масквє юмарістічєскій номєр на єту тєму прідумалі:

- Лєтіт в самольотє нєгр, араб і хахол..."

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21.09.2021 09:04 Ответить
не хватает спортивных штанов АДИДАС
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21.09.2021 09:09 Ответить
Угу...И заправленного в них пиджака и носков.
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21.09.2021 09:49 Ответить
Спортивные трусы уродцу зеленскому были бы куда более к лицу.
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21.09.2021 09:23 Ответить
Зеленомордый утырок мог бы и не заморачиваться,а просто передать привет жертвам теракта как и погибшим в Бабьем Яру.
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21.09.2021 09:54 Ответить
чому не в шортах i не в панамцi?

яке воно недолуге...воно хоч розумiє, як воно недоречно виглядає? воно ж представляє країну.

Зе-чмо.
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21.09.2021 14:49 Ответить
привет 73 % !

как вам ваш лидер в кедах ?

это оригинал или подделка ?
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22.09.2021 11:39 Ответить
 
 