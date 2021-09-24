Полицейские задержали банду, совершившую вооруженное нападение на ювелирный магазин на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Винницкой обл. задержала организованную преступную группу за совершение вооруженного нападения на ювелирный магазин в г. Бершадь. 8 сентября злоумышленники в балаклавах ударили владелицу магазина и приковали ее наручниками к трубе, после чего вынесли более двух килограммов ювелирных изделий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Оперативникам понадобилось две недели, чтобы выйти на след преступной группы. Этому предшествовала кропотливая розыскная и оперативная работа сотрудников Управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа и Гайсинского районного управления полиции. Изучение имеющейся информации, в частности, видео с камер видеонаблюдения помогло отследить маршрут автомобиля, на котором скрылись нападавшие. Выяснилось, что номерной знак на машине злоумышленников принадлежал другому транспортному средству", - говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, трое членов организованной преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности за тяжкие имущественные преступления. К преступлению злоумышленники тщательно готовились и решились на него со второй попытки. Совершить нападение несколькими днями ранее им не удалось из-за присутствия в магазине посетителей.

"Вооруженные пистолетами нападавшие зашли в помещение ювелирного магазина, повредили камеру видеонаблюдения. После этого напали на владелицу магазина, ударили ее рукояткой пистолета по голове и вынесли все ювелирные украшения, которые находились на прилавках. Чтобы потерпевшая не вызвала полицию, нападавшие приковали ее наручниками", - сообщил Ищенко.

Во время обысков у подозреваемых полицейские изъяли похищенные ювелирные украшения, два пистолета, снаряженные патронами, две гранаты с запалами, денежные средства, добытые преступным путем.

Задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.

Следственным управлением ГУНП в Винницкой области начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такие преступления подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры области.

Злоумышленники проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории области и других регионов.











Фото: сайт полиции