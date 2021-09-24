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Полицейские задержали банду, совершившую вооруженное нападение на ювелирный магазин на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Винницкой обл. задержала организованную преступную группу за совершение вооруженного нападения на ювелирный магазин в г. Бершадь. 8 сентября злоумышленники в балаклавах ударили владелицу магазина и приковали ее наручниками к трубе, после чего вынесли более двух килограммов ювелирных изделий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Оперативникам понадобилось две недели, чтобы выйти на след преступной группы. Этому предшествовала кропотливая розыскная и оперативная работа сотрудников Управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа и Гайсинского районного управления полиции. Изучение имеющейся информации, в частности, видео с камер видеонаблюдения помогло отследить маршрут автомобиля, на котором скрылись нападавшие. Выяснилось, что номерной знак на машине злоумышленников принадлежал другому транспортному средству", - говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, трое членов организованной преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности за тяжкие имущественные преступления. К преступлению злоумышленники тщательно готовились и решились на него со второй попытки. Совершить нападение несколькими днями ранее им не удалось из-за присутствия в магазине посетителей.

"Вооруженные пистолетами нападавшие зашли в помещение ювелирного магазина, повредили камеру видеонаблюдения. После этого напали на владелицу магазина, ударили ее рукояткой пистолета по голове и вынесли все ювелирные украшения, которые находились на прилавках. Чтобы потерпевшая не вызвала полицию, нападавшие приковали ее наручниками", - сообщил Ищенко.

Полицейские задержали банду, совершившую вооруженное нападение на ювелирный магазин на Виннитчине 01

Во время обысков у подозреваемых полицейские изъяли похищенные ювелирные украшения, два пистолета, снаряженные патронами, две гранаты с запалами, денежные средства, добытые преступным путем.

Задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.

Полицейские задержали банду, совершившую вооруженное нападение на ювелирный магазин на Виннитчине 02

Следственным управлением ГУНП в Винницкой области начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такие преступления подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры области.

Полицейские задержали банду, совершившую вооруженное нападение на ювелирный магазин на Виннитчине 03

Злоумышленники проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории области и других регионов.

Полицейские задержали банду, совершившую вооруженное нападение на ювелирный магазин на Виннитчине 04
Полицейские задержали банду, совершившую вооруженное нападение на ювелирный магазин на Виннитчине 05
Полицейские задержали банду, совершившую вооруженное нападение на ювелирный магазин на Виннитчине 06
Полицейские задержали банду, совершившую вооруженное нападение на ювелирный магазин на Виннитчине 07
Полицейские задержали банду, совершившую вооруженное нападение на ювелирный магазин на Виннитчине 08
Фото: сайт полиции

Винницкая область (1034) ограбление (1369) Нацполиция (16459) ювелирные изделия (92)


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Топ комментарии
+5
Под ночной домашний арест их. Ато им еще нужно подсуетиться и на судебные тяжбы для судей и прокурворов деньжат собрать нужно. Почему такое строгое наказание? Почему террористам убивавшим людей дают 5-9 лет а грабителям не убившим никого аж 12? Где ваша адекватность?
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24.09.2021 10:39
+2
редактор цензора пользуется переводчиком гугл с сайта..хоть бы дописал ручками...
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24.09.2021 11:06
+1
вооружённые бандиты (мылыцыя) всегда круче невооружённых
то ли дело , когда у граждан есть оружие,
вспомним, как милицыя напала на двух чехов в Одессе,
весь отель разнесли , мылыции человек двести, бронетехника, вертолёты ... и это против двух чичен с калашами ...
хорошо вооружённая и мотивированая группа человек 200-300
разогнала бы быков в малиновых беретах ,
мылыция бы тогда за армию схоронилась бы
и про торговлю наркотой забыла бы
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24.09.2021 11:07
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Под ночной домашний арест их. Ато им еще нужно подсуетиться и на судебные тяжбы для судей и прокурворов деньжат собрать нужно. Почему такое строгое наказание? Почему террористам убивавшим людей дают 5-9 лет а грабителям не убившим никого аж 12? Где ваша адекватность?
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24.09.2021 10:39 Ответить
петя мыролюбный пострел везде поспел.
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24.09.2021 10:44 Ответить
Щас менты им насчитают, если 25% назад получат будет хорошо
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24.09.2021 11:02 Ответить
как задержали по звездам что ли не поверю у них же маски..ну это не реально
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24.09.2021 11:03 Ответить
значит, показалось.

А гранаты, оружие и золотишко менты подбросили, стопудова!
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24.09.2021 11:10 Ответить
Полиция Винницкой
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24.09.2021 11:04 Ответить
редактор цензора пользуется переводчиком гугл с сайта..хоть бы дописал ручками...
показать весь комментарий
24.09.2021 11:06 Ответить
вооружённые бандиты (мылыцыя) всегда круче невооружённых
то ли дело , когда у граждан есть оружие,
вспомним, как милицыя напала на двух чехов в Одессе,
весь отель разнесли , мылыции человек двести, бронетехника, вертолёты ... и это против двух чичен с калашами ...
хорошо вооружённая и мотивированая группа человек 200-300
разогнала бы быков в малиновых беретах ,
мылыция бы тогда за армию схоронилась бы
и про торговлю наркотой забыла бы
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24.09.2021 11:07 Ответить
__спланировали и провели налёт на отлично.
на збутi та збереженнi -малий досвiд.
Нашо вэщьдоки тримати у домi .ще й пiдтвердити цэ......(?!)
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24.09.2021 11:09 Ответить
потому что дураки. Были бы умными - не занимались бы грабежами.
Это только в кино налетчики умны и прозорливы. В жизни все гораздо прозаичнее, и они вовсе не Джорджи Клуни.
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24.09.2021 11:11 Ответить
 
 