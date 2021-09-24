Члены наркогруппировки с ежемесячным доходом в 400 тыс. грн задержаны на Львовщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Пятеро мужчин с помощью двух мессенджеров сбывали на территории Львовской области наркотики и психотропы.

Запрещенными веществами их обеспечивал житель Киевщины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Чтобы не попасть в поле зрения сотрудников полиции, они использовали бесконтактный способ распространения, а средства получали через электронные кошельки.

В течение нескольких месяцев оперативники Львовского управления по борьбе с наркопреступностью и следователи следственного отдела районного управления полиции Львовщины № 2 документировали преступную деятельность группы лиц, которые занимались сбытом наркотиков и психотропных через два интернет-магазина. В частности, работники полиции установили организатора, членов наркогруппировки и поставщика.

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Такую деятельность организовал 26-летний мужчина. Чтобы наладить сеть сбыта и увеличить количество клиентов, он создал два наркомагазина, где предлагали широкий ассортимент "товара". Для сбыта запрещенных веществ он взял в сообщники еще четырех мужчин в возрасте от 22-х до 29-ти лет, а поставлял злоумышленникам продукцию 25-летний житель Киевской области.

Лидер группировки лично контролировал заказы и поставки запрещенных веществ, а остальные четверо членов группировки, под его четким контролем, занимались фасовкой и размещением "закладок" на территории региона. За месяц они сбывали около трех килограммов наркотиков и психотропных, а это почти 2 600 "закладок".

Средства по заказу "клиенты" перечисляли на электронные кошельки или рассчитывались криптовалютой, а после оплаты получали фото с местом расположения заблаговременно сделанных "закладок" и их координаты. Ежемесячно "прибыль" составляла до 400 тыс. грн., которая распределялась между всеми участниками.

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Вчера, 23 сентября, правоохранители по силовой поддержке спецподразделения КОРД и батальона полиции особого назначения задержали организатора и еще четырех участников группы на Львовщине, еще одного - на Киевщине. В результате проведения 10 одновременных санкционированных обысков изъято около 2 кг амфетамина, более килограмма шоколадных конфет, содержащих "псилоцибин", почти килограмм марихуаны, мефедрон, псилоцибиновые грибы, МДМА, гашиш, а также большое количество фасовочных материалов, электронные весы, "черновые" записи, банковские карты и деньги. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около двух миллионов гривен.











Организатора и еще четырех фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Четырем из них уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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После проведения необходимых процессуальных действий будет решаться вопрос об уведомлении еще двум участникам группы о подозрении.

Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляется процессуального руководства Франковской окружной прокуратуры города Львова.