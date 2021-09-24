Члены наркогруппировки с ежемесячным доходом в 400 тыс. грн задержаны на Львовщине, - полиция. ФОТОрепортаж
Пятеро мужчин с помощью двух мессенджеров сбывали на территории Львовской области наркотики и психотропы.
Запрещенными веществами их обеспечивал житель Киевщины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.
Чтобы не попасть в поле зрения сотрудников полиции, они использовали бесконтактный способ распространения, а средства получали через электронные кошельки.
В течение нескольких месяцев оперативники Львовского управления по борьбе с наркопреступностью и следователи следственного отдела районного управления полиции Львовщины № 2 документировали преступную деятельность группы лиц, которые занимались сбытом наркотиков и психотропных через два интернет-магазина. В частности, работники полиции установили организатора, членов наркогруппировки и поставщика.
Такую деятельность организовал 26-летний мужчина. Чтобы наладить сеть сбыта и увеличить количество клиентов, он создал два наркомагазина, где предлагали широкий ассортимент "товара". Для сбыта запрещенных веществ он взял в сообщники еще четырех мужчин в возрасте от 22-х до 29-ти лет, а поставлял злоумышленникам продукцию 25-летний житель Киевской области.
Лидер группировки лично контролировал заказы и поставки запрещенных веществ, а остальные четверо членов группировки, под его четким контролем, занимались фасовкой и размещением "закладок" на территории региона. За месяц они сбывали около трех килограммов наркотиков и психотропных, а это почти 2 600 "закладок".
Средства по заказу "клиенты" перечисляли на электронные кошельки или рассчитывались криптовалютой, а после оплаты получали фото с местом расположения заблаговременно сделанных "закладок" и их координаты. Ежемесячно "прибыль" составляла до 400 тыс. грн., которая распределялась между всеми участниками.
Вчера, 23 сентября, правоохранители по силовой поддержке спецподразделения КОРД и батальона полиции особого назначения задержали организатора и еще четырех участников группы на Львовщине, еще одного - на Киевщине. В результате проведения 10 одновременных санкционированных обысков изъято около 2 кг амфетамина, более килограмма шоколадных конфет, содержащих "псилоцибин", почти килограмм марихуаны, мефедрон, псилоцибиновые грибы, МДМА, гашиш, а также большое количество фасовочных материалов, электронные весы, "черновые" записи, банковские карты и деньги. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около двух миллионов гривен.
Организатора и еще четырех фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Четырем из них уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
После проведения необходимых процессуальных действий будет решаться вопрос об уведомлении еще двум участникам группы о подозрении.
Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование осуществляется процессуального руководства Франковской окружной прокуратуры города Львова.
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