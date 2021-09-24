Нацбанк с 27 сентября вводит в обращение памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре". ФОТО
Национальный банк Украины (НБУ) с 27 сентября вводит в обращение памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре" номиналом 5 и 10 гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Согласно сообщению на сайте Нацбанка, монета будет выпущена в двух вариантах – номиналом 5 гривен из нейзильбера, тиражом 40 тысяч, и номиналом 10 гривен из серебра с патинированием – тиражом 3 тысячи.
Указывается, что на аверсе монет сверху размещены логотип Банкнотно-монетного двора, надпись "Бабий Яр 1941", номинал монеты - 5 или 10 гривен, надпись "Украина" в центре – пронзенное пулей сердце и топографическое изображение Бабьего Яра, напоминающее струйки крови, на фоне концентрических кругов, напоминающих мишень. Сбоку указан год чеканки – 2021, описываются монеты в сообщении.
Согласно описанию, на реверсе сверху размещена надпись "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре", под ней – антропоморфные фигуры, символизирующие расстрелянные семьи.
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регулярно туда заглядываю и мне ещё НИ ОДНОГО РАЗА не встретилась ни одна монета, доступная на заказ. Это я просто такой невезучий? Или я что-то не так делаю?
https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=1200 Захисникам Донецького аеропорту (bank.gov.ua)
https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=1201 День українського добровольця (bank.gov.ua) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%E2%80%94_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)