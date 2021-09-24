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Нацбанк с 27 сентября вводит в обращение памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре". ФОТО

Национальный банк Украины (НБУ) с 27 сентября вводит в обращение памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре" номиналом 5 и 10 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно сообщению на сайте Нацбанка, монета будет выпущена в двух вариантах – номиналом 5 гривен из нейзильбера, тиражом 40 тысяч, и номиналом 10 гривен из серебра с патинированием – тиражом 3 тысячи.

Указывается, что на аверсе монет сверху размещены логотип Банкнотно-монетного двора, надпись "Бабий Яр 1941", номинал монеты - 5 или 10 гривен, надпись "Украина" в центре – пронзенное пулей сердце и топографическое изображение Бабьего Яра, напоминающее струйки крови, на фоне концентрических кругов, напоминающих мишень. Сбоку указан год чеканки – 2021, описываются монеты в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины". ФОТО

Согласно описанию, на реверсе сверху размещена надпись "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре", под ней – антропоморфные фигуры, символизирующие расстрелянные семьи.

Нацбанк с 27 сентября вводит в обращение памятные монеты 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре 01

деньги (932) монеты (145) НБУ (4835)


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Топ комментарии
+19
Не подскажут ЗеДятлы, а когда в Израиле выйдет памятный шекель связанный с трагедией и геноцидом украинцев посвященный голодомору?
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24.09.2021 12:17
+7
памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру". -До такого мог додуматься только Коломойский.
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24.09.2021 12:20
+5
Может сразу на шекели перейдём?
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24.09.2021 12:21
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Не подскажут ЗеДятлы, а когда в Израиле выйдет памятный шекель связанный с трагедией и геноцидом украинцев посвященный голодомору?
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24.09.2021 12:17 Ответить
памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру". -До такого мог додуматься только Коломойский.
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24.09.2021 12:20 Ответить
значит свято , гуляем
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24.09.2021 14:22 Ответить
Может сразу на шекели перейдём?
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24.09.2021 12:21 Ответить
А чия це була така "геніальна" інженерна думка - випустити монети (!!!) до роковин трагедії???
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24.09.2021 12:29 Ответить
Я розумію, що весь "випуск" цих монет поїде в Ізраіль?...
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24.09.2021 12:29 Ответить
Господа, подскажите кто знает. Я специально зарегался на https://bank.gov.ua/WebSelling/Home/Detail?type_prod=newmon
регулярно туда заглядываю и мне ещё НИ ОДНОГО РАЗА не встретилась ни одна монета, доступная на заказ. Это я просто такой невезучий? Или я что-то не так делаю?
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24.09.2021 12:52 Ответить
А про Голодомор, Іловайськ ці п-і-дари не хочуть випустити монету?
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24.09.2021 13:24 Ответить
https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=364 Голодомор - геноцид українського народу (bank.gov.ua)
https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=1200 Захисникам Донецького аеропорту (bank.gov.ua)
https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=1201 День українського добровольця (bank.gov.ua) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%E2%80%94_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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24.09.2021 15:16 Ответить
видать завтра Израэль признает Голодомор...че там лобби то говорит?)..или так и продолжают укров за дурней упоротых держать?))..немцы пусть такие монеты выпускают, их косяки, причем тут укры....
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24.09.2021 13:56 Ответить
Запарили уже со своим жлобохостом
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24.09.2021 14:06 Ответить
Жидобільшовики ось уже понад 70 років тиражують брехню про масові розстріли жидів в Бабиному Яру. Всі ці "танці з бубном" створені КДБ, фінансуються ФСБ і підтримуються ворогами України. Принцип дуже простий - багаторазово повторена брехня стає правдою. Ось так і переписують жиди і кацапи історію українцям...
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24.09.2021 14:54 Ответить
Вывод: попадётся в руки - сделай с ней что велит сердце.
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24.09.2021 15:26 Ответить
 
 