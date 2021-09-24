Нацбанк с 27 сентября вводит в обращение памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре". ФОТО

Национальный банк Украины (НБУ) с 27 сентября вводит в обращение памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре" номиналом 5 и 10 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно сообщению на сайте Нацбанка, монета будет выпущена в двух вариантах – номиналом 5 гривен из нейзильбера, тиражом 40 тысяч, и номиналом 10 гривен из серебра с патинированием – тиражом 3 тысячи.

Указывается, что на аверсе монет сверху размещены логотип Банкнотно-монетного двора, надпись "Бабий Яр 1941", номинал монеты - 5 или 10 гривен, надпись "Украина" в центре – пронзенное пулей сердце и топографическое изображение Бабьего Яра, напоминающее струйки крови, на фоне концентрических кругов, напоминающих мишень. Сбоку указан год чеканки – 2021, описываются монеты в сообщении.

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Согласно описанию, на реверсе сверху размещена надпись "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре", под ней – антропоморфные фигуры, символизирующие расстрелянные семьи.