Возле Шевченковского центра в Каневе создают современный парк, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Каневе возле Шевченковского культурного центра будет создан современный парк с крупнейшей детской площадкой и спортивными локациями.

Об этом сообщил в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко, информирует Цензор.НЕТ.

Работы по созданию парка уже стартовали.

"Первый шаг мы уже сделали: отстроили Шевченковский культурный центр. Но оставить извне все без изменений - это как сделать капремонт в одной комнате, а остальную часть квартиры оставить в разрухе. Мы же за комплексный подход в любом проекте. Поэтому наш следующий шаг - создание современного парка возле Шевченковского культурного центра. Сейчас над этим и работаем", - говорится в сообщении.

Строительство Шевченковского центра завершили в рамках президентской программы "Большая стройка", заведение будет называться Shevchenko HUB.

Напомним, в 2021 году в рамках "Большой стройки" стартовала также программа "Большая реставрация" по восстановлению выдающихся исторических памятников и объектов культурного наследия, она рассчитана на несколько лет.

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