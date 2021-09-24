Возле Шевченковского центра в Каневе создают современный парк, - ОГА. ФОТОрепортаж
В Каневе возле Шевченковского культурного центра будет создан современный парк с крупнейшей детской площадкой и спортивными локациями.
Об этом сообщил в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко, информирует Цензор.НЕТ.
Работы по созданию парка уже стартовали.
"Первый шаг мы уже сделали: отстроили Шевченковский культурный центр. Но оставить извне все без изменений - это как сделать капремонт в одной комнате, а остальную часть квартиры оставить в разрухе. Мы же за комплексный подход в любом проекте. Поэтому наш следующий шаг - создание современного парка возле Шевченковского культурного центра. Сейчас над этим и работаем", - говорится в сообщении.
Строительство Шевченковского центра завершили в рамках президентской программы "Большая стройка", заведение будет называться Shevchenko HUB.
Напомним, в 2021 году в рамках "Большой стройки" стартовала также программа "Большая реставрация" по восстановлению выдающихся исторических памятников и объектов культурного наследия, она рассчитана на несколько лет.
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Вертодром «Вертолетная площадка Канев (Пекари)" построен предыдущим Велыкым Крадывничим Яником-Ростовским в 2013 году, пропускная способность 50 чел в час (!!!), а всего за период эксплуатации вертолетной площадки осуществлено лишь 66 прилетов.
любил Янык вертолеты, на них и от Турчинова в Крым бежал.
Велыкый Крадивнычий Вован не-Лох видать на бронированном лимузине по автобанам бежать будет
ну, і попиляють багацько теж