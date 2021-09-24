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Возле Шевченковского центра в Каневе создают современный парк, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Каневе возле Шевченковского культурного центра будет создан современный парк с крупнейшей детской площадкой и спортивными локациями.

Об этом сообщил в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко, информирует Цензор.НЕТ.

Работы по созданию парка уже стартовали.

"Первый шаг мы уже сделали: отстроили Шевченковский культурный центр. Но оставить извне все без изменений - это как сделать капремонт в одной комнате, а остальную часть квартиры оставить в разрухе. Мы же за комплексный подход в любом проекте. Поэтому наш следующий шаг - создание современного парка возле Шевченковского культурного центра. Сейчас над этим и работаем", - говорится в сообщении.

Строительство Шевченковского центра завершили в рамках президентской программы "Большая стройка", заведение будет называться Shevchenko HUB.

Напомним, в 2021 году в рамках "Большой стройки" стартовала также программа "Большая реставрация" по восстановлению выдающихся исторических памятников и объектов культурного наследия, она рассчитана на несколько лет.

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Возле Шевченковского центра в Каневе создают современный парк, - ОГА 01
Возле Шевченковского центра в Каневе создают современный парк, - ОГА 02
Возле Шевченковского центра в Каневе создают современный парк, - ОГА 03
Возле Шевченковского центра в Каневе создают современный парк, - ОГА 04

Автор: 

Канев (83) Большая стройка (728) Черниговская область (1134)


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по воспоминаниям детства и сравнением с недавним посещением музея в нем нет и половины экпонатов, а те что остались вдруг стали копиями оригиналов...
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24.09.2021 13:28 Ответить
Велике Показухадівництво вирує...

Вертодром «Вертолетная площадка Канев (Пекари)" построен предыдущим Велыкым Крадывничим Яником-Ростовским в 2013 году, пропускная способность 50 чел в час (!!!), а всего за период эксплуатации вертолетной площадки осуществлено лишь 66 прилетов.

любил Янык вертолеты, на них и от Турчинова в Крым бежал.
Велыкый Крадивнычий Вован не-Лох видать на бронированном лимузине по автобанам бежать будет
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24.09.2021 13:39 Ответить
еге ж, доб'ють і доламають те, до чого Скоричиха не дотягнулася при чивокуні
ну, і попиляють багацько теж
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24.09.2021 14:40 Ответить
нафига в музее плавательный бассейн ?
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24.09.2021 13:40 Ответить
поплавать на матраці з томиком Поета у руці...
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03.11.2021 14:23 Ответить
одно из духовных, душевных, мест Украины превращают в показушную площадь Северной Кореи..
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24.09.2021 14:36 Ответить
это не то место. Вы говорите про Тарасову Гору. Там все без изменений, к сожалению... Хотя там и сейчас неплохо. Это в центре города достроили очень древний долгострой дома культуры или загса, уже и не помню. Там была стройплощадка дсятилетия. Сейчас причесали. Най буде.
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03.11.2021 15:40 Ответить
 
 