Торговец наркотиками предлагал сотруднику СБУ "крышевать" его "бизнес" в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Злоумышленник предложил сотруднику Службы безопасности 20% "отката" за "крышевание" многомиллионной схемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что житель Мариуполя с сообщниками наладил изготовление в арендованном помещении психотропного вещества - амфетамина. Через знакомых дилеров он планировал продавать оптовые партии наркотиков.

Для защиты от конкурентов он обратился за "помощью" к работнику СБУ. Сотрудник сразу сообщил о "предложении" руководству. Было начато уголовное производство.

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В рамках спецоперации правоохранители задокументировали два факта продажи 250 граммов амфетамина на общую сумму 75 тыс. грн. Злоумышленника задержали при передаче сотруднику спецслужбы части суммы за "поддержку" нелегального бизнеса.

Во время следственных действий в лаборатории, по месту жительства организатора и сообщников изъято:



- почти 30 граммов амфетамина из новой партии;

- оборудование для изготовления психотропа;

- более 3 килограмма каннабиса;

- более 50 тыс. грн, полученных от противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщение организатору наркобизнеса о подозрении по ч. 3 ст. 307 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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