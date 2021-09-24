Студентки Львовского медуниверситета спасли 68-летнего мужчину, у которого остановилось сердце в трамвае. ФОТО

Студентки 6-го курса Львовского медуниверситета помогли спасти 68-летнего мужчину, у которого остановилось сердце в трамвае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

22 сентября, девушки после занятий ехали в трамвае №2, когда вдруг одному из пассажиров стало плохо - он начал терять сознание. Быстро оценив ситуацию, студентки определили, что у мужчины проблемы с сердцем. Поэтому с помощью еще нескольких пассажиров, которые были рядом, больного уложили на пол и начали его реанимировать.

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Как рассказала Елизавета Шепель, по совету преподавателей Университета она всегда возила с собой маску-клапан для искусственного дыхания. При проведении сердечно-легочной реанимации в трамвае он как раз пригодился. Саму процедуру искусственного дыхания проводила Кристина Быблык, закрытый массаж сердца помогал делать еще один пассажир - молодой человек, который имел достаточно сил, чтобы ритмично надавливать на грудную клетку пациента.

Девушки говорят, что реанимационные мероприятия проводили где-то минут 10, пока не приехала скорая. За это время у мужчины сердце останавливалось дважды. Впоследствии больного доставили в реанимационное отделение Львовской областной клинической больницы, где его состояние удалось стабилизировать.

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По мнению заведующего анестезиолого-реанимационным отделением №1 Олега Пивня, спасти жизнь пациенту удалось прежде всего благодаря действиям студентов, оказавших неотложную помощь.

К слову, у девушек, как оказалось, уже был опыт реанимационных мероприятий - обе они работали в свое время медсестрами в реанимационных отделениях больниц. А еще они выразили благодарность преподавателям, которые научили правильно действовать, оказывая помощь при неотложных состояниях.

Героями девушки себя не считают. Говорят, просто оказались в нужное время в нужном месте. И очень рады, что человек выжил и состояние его улучшается.

"А мы радуемся, что обучаем таких студентов!", - отметили в пресс-службе университета.