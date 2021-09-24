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Студентки Львовского медуниверситета спасли 68-летнего мужчину, у которого остановилось сердце в трамвае. ФОТО

Студентки 6-го курса Львовского медуниверситета помогли спасти 68-летнего мужчину, у которого остановилось сердце в трамвае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

22 сентября, девушки после занятий ехали в трамвае №2, когда вдруг одному из пассажиров стало плохо - он начал терять сознание. Быстро оценив ситуацию, студентки определили, что у мужчины проблемы с сердцем. Поэтому с помощью еще нескольких пассажиров, которые были рядом, больного уложили на пол и начали его реанимировать.

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Как рассказала Елизавета Шепель, по совету преподавателей Университета она всегда возила с собой маску-клапан для искусственного дыхания. При проведении сердечно-легочной реанимации в трамвае он как раз пригодился. Саму процедуру искусственного дыхания проводила Кристина Быблык, закрытый массаж сердца помогал делать еще один пассажир - молодой человек, который имел достаточно сил, чтобы ритмично надавливать на грудную клетку пациента.

Студентки Львовского медуниверситета спасли 68-летнего мужчину, у которого остановилось сердце в трамвае 01

Девушки говорят, что реанимационные мероприятия проводили где-то минут 10, пока не приехала скорая. За это время у мужчины сердце останавливалось дважды. Впоследствии больного доставили в реанимационное отделение Львовской областной клинической больницы, где его состояние удалось стабилизировать.

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По мнению заведующего анестезиолого-реанимационным отделением №1 Олега Пивня, спасти жизнь пациенту удалось прежде всего благодаря действиям студентов, оказавших неотложную помощь.

Студентки Львовского медуниверситета спасли 68-летнего мужчину, у которого остановилось сердце в трамвае 02

К слову, у девушек, как оказалось, уже был опыт реанимационных мероприятий - обе они работали в свое время медсестрами в реанимационных отделениях больниц. А еще они выразили благодарность преподавателям, которые научили правильно действовать, оказывая помощь при неотложных состояниях.

Героями девушки себя не считают. Говорят, просто оказались в нужное время в нужном месте. И очень рады, что человек выжил и состояние его улучшается.

"А мы радуемся, что обучаем таких студентов!", - отметили в пресс-службе университета. 

Студентки Львовского медуниверситета спасли 68-летнего мужчину, у которого остановилось сердце в трамвае 03

Львов (4582) спасение (169) студенты (667)


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Топ комментарии
+40
алень, они спасли в трамвае подручными средствами, дважды запуская сердце !

Героями девушки себя не считают.
Зря !
Девочки реально Герои, спасшие Жизнь человека !
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24.09.2021 16:24
+29
у нас у Харкові теж в одному з кафе нещодавно студенти-араби з медуніверу врятували життя дівчинки. Вона стрибала по стільцях аж раптом зачепилася потилицею за металічну стійку для одягу. Спочатку заплакала а потім почала задихатися і синіти. Мати кинулася викликати швидку а дитина майже посиніла. На щастя у кафе були серед відвідувачів студенти-медики, які швидко зорієнтувалися та провели реанімаційні заходи та тідтримували сердцебиття та дихання до приїзду швидкої через 20 хвилин.....
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24.09.2021 16:18
+13
Судя по стилистике - 4 коридора церковно-приходской школы.
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24.09.2021 16:20
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Ну прям нонсенс ,что студентки 6курса медунивера спасли человека)удивительно было бы если бы студентки строительного колледжа
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24.09.2021 16:13 Ответить
нескромно... а у вас какое образование?
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24.09.2021 16:16 Ответить
Судя по стилистике - 4 коридора церковно-приходской школы.
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24.09.2021 16:20 Ответить
алень, они спасли в трамвае подручными средствами, дважды запуская сердце !

Героями девушки себя не считают.
Зря !
Девочки реально Герои, спасшие Жизнь человека !
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24.09.2021 16:24 Ответить
За такое надо награждать.
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24.09.2021 16:44 Ответить
экзамен по оценке неотложных острых состояний- и Протокол реанимационных действий надеюсь сдали автоматом...
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24.09.2021 17:14 Ответить
ото ж бо !

медаль за дивчат получит Мохнатик
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24.09.2021 17:24 Ответить
Сам олень,шестой курс это практически доктор -так что странно было бы,чтоб не спасли -так что если не в теме ,то не лезь
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24.09.2021 17:55 Ответить
Тут человеку жизнь спасли, а тебя прям жаба давит, шо аж гавно со всех твоих щелей лезет. Многие доктора с купленными дипломами и на это не способны... А тут практицки дети и не растерялись, не испугались ответственности перед лицом жизни и смерти человека...
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24.09.2021 19:19 Ответить
Говно из всех щелей лезет у тебя)у меня в семье почти все врачи,поэтому я знаю ,что эти девочки ,практически,уже врачи-и спокойно могут спасать ...а ты ,и тебе подобные,через пару лет,когда они станут дипломированными и пройдут интернатуру ,будешь поливать их грязью-типа они деньги берут ,так как вы привыкли завидовать медикам,считая ,что они живут лучше )
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24.09.2021 19:32 Ответить
у нас у Харкові теж в одному з кафе нещодавно студенти-араби з медуніверу врятували життя дівчинки. Вона стрибала по стільцях аж раптом зачепилася потилицею за металічну стійку для одягу. Спочатку заплакала а потім почала задихатися і синіти. Мати кинулася викликати швидку а дитина майже посиніла. На щастя у кафе були серед відвідувачів студенти-медики, які швидко зорієнтувалися та провели реанімаційні заходи та тідтримували сердцебиття та дихання до приїзду швидкої через 20 хвилин.....
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24.09.2021 16:18 Ответить
навіть не зачепилася а добряче вдарилася, але то вже деталі.
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24.09.2021 16:23 Ответить
так моя тітка Алла з чоловіком-біологом реанімували колись вагітну, якій стало зле в підземному переході
вони зламали їй два зуба, поки рота відкрили для реанімації - але обидва життя врятували
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24.09.2021 16:19 Ответить
Не здивуюся якщо там був напад епілепсії і вони тупо покалічили людину.
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24.09.2021 16:27 Ответить
потерять два передних зуба это не потерять жизнь, а всего лишь улыбку
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24.09.2021 16:33 Ответить
А я думаю що зуби розчіплювати там не було потреби. Я одному такому ;герою; особисто в ухо дав.
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24.09.2021 16:41 Ответить
не хотел бы я поскользнуться в твоем присутствии, ты еще тот "реаниматор"
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24.09.2021 16:46 Ответить
На відміну від тебе та твоєї тітки маю медичну освіту. І картину бачу так- твої родичі почули що треба епілептикам розчіпляти зуби і саме це й зробили, першою ж залізякою, котра потрапила під руку. За що треба бити по рукам, а краще- по голові. Так що випендритися у тебе не вийшло.
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24.09.2021 16:49 Ответить
ти певен що у тебе медична освіта по людям, а не по волах ?
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24.09.2021 17:26 Ответить
Так. А ти бодай можеш сказати що таке віл?
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24.09.2021 18:05 Ответить
на епілепсію слабуєте? співчуваю...
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24.09.2021 16:49 Ответить
Ні. Маю медичну освіту. Так що свої співчуття залиш покаліченій ;героями; жінці.
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24.09.2021 16:50 Ответить
жінка жива і вдячна
вам - нє хворать
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24.09.2021 16:52 Ответить
Ага. Повірив.
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24.09.2021 16:52 Ответить
поясните разницу между эпилепсией и эпилептическим статусом...
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24.09.2021 17:40 Ответить
Напад один за другим. Види та стадії цікавлять?
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24.09.2021 18:06 Ответить
ага, життя+життя - як зуб за зуб
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24.09.2021 16:36 Ответить
Насчёт зуба ,моя дальняя родственница ,уже покойная дожила до 90 -то с чем то лет.так был случай отключилась соседи вызвали скорую так те ложкой пытаясь разжать рот тоже сколько то там сломали родных зубов.тетушка сама была врачом и она когда очнулась и оценив состояние сказала -больше этих не вызывайте а сделайте как я скажу сейчас.она потом моей маме рассказывала и была в шоке от нынешнего поведения врачей.с юмором была.
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24.09.2021 21:22 Ответить
Молодцы
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24.09.2021 16:19 Ответить
Медик - самая благородная профессия.
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24.09.2021 16:22 Ответить
если медик за призванием а не врач ( от слова врать ) по зову денег....
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24.09.2021 16:26 Ответить
Молодые студентки кого хочешь вернут к жизни.
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24.09.2021 16:25 Ответить
хочешь поэксперементировать... с остановкой сердца и молодыми студентками ?
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24.09.2021 16:32 Ответить
Скажемтак "вернут вкус к жизни".
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24.09.2021 16:37 Ответить
Дякую! Такі новини змушують вірити в людство. В наш час це надзвичайно важливо.
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24.09.2021 16:47 Ответить
Молодцы-девочки!
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24.09.2021 16:57 Ответить
Єто вам не Моргенштерна слушать на шпалах
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24.09.2021 17:04 Ответить
Я только могу себе представить, если бы в трамвае вместо этих девушек был Арахамия с Монастырским.
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24.09.2021 17:05 Ответить
пенсионер бы отправился к предкам,
но зато вместо него появился бы классный ролик на ютубе
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28.09.2021 11:55 Ответить
Молодцы!
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24.09.2021 17:29 Ответить
Чушь конечно, но если только одна из них села деду на лицо ,тут он и передумал помирать
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24.09.2021 17:50 Ответить
а если бы у них был еще и скальпель ...
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24.09.2021 17:57 Ответить
Повезло чоловікові що їхав на "двійці" - єдиному трамвайному маршруті,що йде повз медінститут і там завжди повно студентів-медиків...Які ще щось вміють,не дивлячись що весь минулий навчальний рік провели на дистанційці,та і теперішній теж,здається,починають з неї...
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24.09.2021 18:23 Ответить
Красиві дівчата
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24.09.2021 19:01 Ответить
МОЛОДЦІ ДІВЧАТА !!!
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24.09.2021 19:21 Ответить
ДЕВОЧКИ СПАСИБО!!! МОЛОДЦЫ!!!
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25.09.2021 21:18 Ответить
Дівчата - Герої ! 💛якщо у нас є така молодь , то в України буде велике майбутнє .
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26.09.2021 17:27 Ответить
Дякуємо!
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26.09.2021 19:48 Ответить
 
 