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На Днепропетровщине впервые за 50 лет реконструируют школу в пгт Лиховка, - ОГА. ФОТОрепортаж

В поселке Лиховка на Днепропетровщине впервые за более чем 50 лет реконструируют школу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

"Создаем современное образовательное пространство в разных уголках области. В Каменском районе приводим в порядок две школы: Божедаровскую и Лиховскую. Там обустраиваем светлые классы с яркими акцентами. В таких условиях учиться детям гораздо комфортнее", - отметил глава области Валентин Резниченко.

Отмечается, что школе уже более 50 лет и в ней учатся 280 детей с 8 сел.

В рамках президентской программы "Большая стройка" в школе уже обновили часть коридоров, а также завершены работы в кабинетах физики, математики, английского языка, истории. В классах обустроили интерактивные доски.

В другом крыле здания ремонт продолжается. Подрядчики работают на 2-м этаже: шпаклюют классы и готовят их под покраску, обшивают стены и монтируют потолок.

Кроме этого, было утеплен фасад здания. Его сделали энергоэффективным, что позволит учреждению экономить средства на отоплении.

Как ранее заявил Президент Владимир Зеленский, в этом году работы в рамках "Большой стройки" охватили сотни объектов социальной инфраструктуры по всей Украине: школы, детские сады, стадионы, больницы и приемные отделения.

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На Днепропетровщине впервые за 50 лет реконструируют школу в пгт Лиховка, - ОГА 01
На Днепропетровщине впервые за 50 лет реконструируют школу в пгт Лиховка, - ОГА 02
На Днепропетровщине впервые за 50 лет реконструируют школу в пгт Лиховка, - ОГА 03
На Днепропетровщине впервые за 50 лет реконструируют школу в пгт Лиховка, - ОГА 04

Автор: 

школа (3015) Большая стройка (728) Днепропетровская область (3946)


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Топ комментарии
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нормальнe досягнeння. а туалeти вiдкривати то рeально трeш. алe то совок головного мозку пeрифрйного кeрвiництва.
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24.09.2021 21:38
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Молодцы, наконец-то цивилизация приходит и в сёла с их забытыми всеми школами и детьми в них. Ведь когда свои детки в Лондоне учатся и живут, ну кому те селяне нужны, правда? Только на выборах о них кукарекают, а потом на следующий день забывают и так десятилетиями
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24.09.2021 16:59 Ответить
Норм - 30 лет доят родителей на что попало (и на ремонт тоже) а потом "это все строит велыке крадивництво".А как насчет бабки вернуть родителям?
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24.09.2021 17:09 Ответить
Без "крадівництва" та школа ще 50 років без ремонту стояла б
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24.09.2021 17:28 Ответить
школу вiдрeмонтували b i за Пороха. Що з Порохом що iз Зeлeнським працює одна i та ж людина - Голiк. Тому на початку рeмонтiв Зe як папужка за Голiком повторював.
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24.09.2021 21:37 Ответить
строить - это во все времена - хорошо,
а хорошо строить - ещё лучше !
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24.09.2021 17:11 Ответить
Школа моя ровестница.... Брежнев сдох в 1982 годуно он не с Днепра....калмык....
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24.09.2021 17:13 Ответить
И это новость, достижение да? Не стыдно нет? Вы еще реконструкцию уличных туалетов начните освещать - ленточки там перерезать... дибилы
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24.09.2021 21:10 Ответить
нормальнe досягнeння. а туалeти вiдкривати то рeально трeш. алe то совок головного мозку пeрифрйного кeрвiництва.
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24.09.2021 21:38 Ответить
Да и ремонт школы не достижение, мне лично стыдно - прям испанский стыд одолевает за нас всех, за страну, чиновников...
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24.09.2021 21:43 Ответить
нe bачу нiчого стидного. хibа шо за дорeволюцiйну владу. А тe що ii зараз рeмонтують - цe закономiрнсть яка заснована за Пороха чeрeз дeцeнтралiзацiю. i тe що про рeмонт пишуть - трebа писати bo цe самe дeмонстрацiя працюючоi дeцeнтралiзацii нeзалeжно вiд прeзидeнта хай хоч bи як той Зe нe приписував то лишe соbi.
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24.09.2021 21:51 Ответить
Цю школу почали потроху ремонтувати та утеплювати ще років п'ять тому. Мо тітка була її директором. А тепер виявляється що це велике будівництво.
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24.09.2021 22:27 Ответить
 
 