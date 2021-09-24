На Днепропетровщине впервые за 50 лет реконструируют школу в пгт Лиховка, - ОГА. ФОТОрепортаж

В поселке Лиховка на Днепропетровщине впервые за более чем 50 лет реконструируют школу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

"Создаем современное образовательное пространство в разных уголках области. В Каменском районе приводим в порядок две школы: Божедаровскую и Лиховскую. Там обустраиваем светлые классы с яркими акцентами. В таких условиях учиться детям гораздо комфортнее", - отметил глава области Валентин Резниченко.

Отмечается, что школе уже более 50 лет и в ней учатся 280 детей с 8 сел.

В рамках президентской программы "Большая стройка" в школе уже обновили часть коридоров, а также завершены работы в кабинетах физики, математики, английского языка, истории. В классах обустроили интерактивные доски.

В другом крыле здания ремонт продолжается. Подрядчики работают на 2-м этаже: шпаклюют классы и готовят их под покраску, обшивают стены и монтируют потолок.

Кроме этого, было утеплен фасад здания. Его сделали энергоэффективным, что позволит учреждению экономить средства на отоплении.

Как ранее заявил Президент Владимир Зеленский, в этом году работы в рамках "Большой стройки" охватили сотни объектов социальной инфраструктуры по всей Украине: школы, детские сады, стадионы, больницы и приемные отделения.

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