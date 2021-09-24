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С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока. ФОТОрепортаж

С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока. ФОТОрепортаж

С начала года у злоумышленников изъяты оптовые партии кокаина и героина на десятки млн долларов, комплектующие к боевым средств поражения и более 1,5 тонны янтаря. По материалам СБУ, 50 злоумышленников осуждены, в отношении 55 подозреваемых продолжаются досудебные расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, СБУ предотвратила:

- контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза. Задержан организатор наркотрафика и трое активных участников международной наркогруппировки из одной из стран Ближнего Востока.

Во время обысков у злоумышленников обнаружено более 1-й тонны героина.

Заблокировано:

- контрабандный канал транзитной переправки оптовых партий наркотиков из Латинской Америки в ЕС. Во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса.

У злоумышленников изъято почти 60 кг кокаина на 10 млн долл. по ценам черного рынка.

По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета".

Еще один канал сбыта кокаина СБУ нейтрализовала в сотрудничестве с Гражданской Гвардией Испании. В Киевской области задержан один из организаторов международного наркотрафика. Им оказался гражданин страны Южного Кавказа.

Также продолжается системная работа по блокированию контрабанды боевых средств поражения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торговец наркотиками предлагал сотруднику СБУ "крышевать" его "бизнес" в Мариуполе. ФОТОрепортаж

В Киеве:

- СБУ задержала организатора схемы контрабандной переправки через госграницу комплектующих к автоматическому оружию. Злоумышленник использовал их для приведения в боевое состояние пистолетов-пулеметов иностранного производства для криминалитета.

В Житомирской области:

- заблокирована схема нелегальной переправки за границу составных частей к огнестрельному оружию. Среди изъятого - комплектующие к автоматам Калашникова, пулеметы и снайперские винтовки.

Кроме того, СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды янтаря в страны Ближнего Востока и Восточной Азии. У злоумышленников обнаружена партия янтаря-сырца и ювелирные изделия из него более чем 30 млн грн.

Нейтрализована схема нелегальной переправки в Украину цифрового оборудования известных брендов. Контрабандисты пытались скрыто завезти через таможенный пост "Борисполь" партию гаджетов на более 30 млн грн.

Также смотрите: Организаторы одной из крупнейших в Украине телеграмм-платформ по продаже кокаина и LSD задержаны в Хмельницком, - СБУ. ФОТОрепортаж

Заблокирован канал незаконного ввоза в нашу страну оптовых партий табачных изделий. На пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области правоохранители обнаружили у дельцов более 20 тонн контрабандных сигарет.

В марте  этого года СБУ разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей. У злоумышленников изъята подготовленная к нелегальной переправке за границу коллекция предметов старины почти 1 млн долл.

Среди обнаруженного - доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси.

По установленным фактам противоправной деятельности продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабандным схемам.

Также читайте: Сбывал наркотики на переменах: в Хмельницком задержали 38-летнего учителя местного лицея. ФОТОрепортаж

С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока 01
С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока 02
С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока 03
С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока 04
С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока 05
С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока 06
С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока 07
С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока 08
С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока 09
С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока 10
С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока 11
С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока 12

наркотики (2144) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+2
***
большую партию гашиша
вчера накрыли в морпорту
вот и прекрасно что накрыли
и молодцы а то вдруг дождь.
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24.09.2021 17:46
+1
восток ладно. но я с трудом представляю себе чтобы из латинской америки через Украину тащили наркоту в ЕС
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24.09.2021 17:35
+1
потому что например из Колумбии или Перу куча рейсов в Европу и один в Украину
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24.09.2021 17:57
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восток ладно. но я с трудом представляю себе чтобы из латинской америки через Украину тащили наркоту в ЕС
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24.09.2021 17:35 Ответить
Ну, а почему нет?
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24.09.2021 17:51 Ответить
потому что например из Колумбии или Перу куча рейсов в Европу и один в Украину
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24.09.2021 17:57 Ответить
Хотя я и не спец в контрабанде кокаина, но думаю что его не рейсовым транспортом завозят. Например - пришел в порт какой-нибудь банановоз из Эквадора, а в паре ящиков лежат не бананы.
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24.09.2021 18:24 Ответить
еще лучше. по карте глянь мимо чего идет контейнеровоз из эквадора по дороге в Одессу
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24.09.2021 18:26 Ответить
Тут география мало играет роль. Организован трафик со своими людьми на таможнях, тут больше играет роль коррупция.

Там тупо сбрасывают за борт в условном месте и хрен на те потери
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24.09.2021 18:36 Ответить
это ты сейчас про честных таможенников ЕС?
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24.09.2021 18:39 Ответить
Я о трафике и организации такового таможня, менты, СБУ та погранцы те же
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24.09.2021 18:47 Ответить
Товарищ настроен решительно доказывать что он прав и никакого трафика кокаина через Украину быть не может. Потому что он так решил.
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24.09.2021 18:51 Ответить
товарищ немного в теме и думать умеет
я нигде не говорил что трафика нет. сразу написал - с востока в ЕС - есть. но из латинской америки - бред бредовый
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24.09.2021 18:56 Ответить
Контрабанду лучше везти по тому пути откуда ее не ждут.
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24.09.2021 19:07 Ответить
контрабанду ждут всегда и везде
даже в гренландии.
кокаиновые производители тоже умеют деньги считать и платить им 4 раза за большой груз (а другой по морю возить не интересно) не улыбается ни разу. гораздо проще нанять 10 курьеров и отправить их самолетами
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24.09.2021 19:10 Ответить
С какими из кокаиновых производителей знаком лично чтобы делать такие заявления?
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24.09.2021 19:15 Ответить
простая логика процесса и некоторое отношение к УБНОНу в свое время. не думаю что что то сильно поменялось в наркотрафике кокаина с конца 90-ых
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24.09.2021 19:17 Ответить
Со всем уважением к опыту, но с конца 90-х все очень сильно поменялось в 20-х.
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24.09.2021 19:21 Ответить
появилась синтетика. но кокс это растительный наркотик произрастающий в определенных местах и трафик оттуда набит годами если не десятилетиями и веками и передается по наследству
спорить не буду. но опыт и логика подсказывает что за "латинскую америку" приняли брикеты с дельфинчиком или джокером. но забыли упомянуть что такими клеймами помечают не только настоящий качественный кокаин от латиносов но и шмурдяк из азии который наполовину состоит из переработанного сырца ввезенного к ним из той же колумбии и местной химии. а пометку азиаты ставят для того чтобы их полуфабрикат походил на качественный продукт
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24.09.2021 19:32 Ответить
Организовывать трафик и гнать шмурдяк, в Одессе "келишуют" мефедрон с кокаином и дальше пнут груз в ЕС?
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24.09.2021 19:59 Ответить
я писал про бадягу из азии. при чем тут одесса?
и "химия" это не обязательно а точнее точно не синтетика. от мела до дешевого заменителя кокса
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24.09.2021 20:01 Ответить
вроде понятно пишу
в азию поступает полуфабрикат
его там доводят до относительно чистого кокса, докидывают химию для "крепости", ставят клеймо аналогичное клейму наркокартелей латиносов и гонят в европу. в т.ч. и через Украину. это логично
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24.09.2021 20:03 Ответить
Ладно давай уйдём в Афганистан, почему на экспорт идёт героин? Не опий, морфин? А чистый конечный продукт?
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24.09.2021 20:07 Ответить
странный вопрос - у них и сырье и фабрики "обогащения" этого сырья
но вместе с хмурым идет и опий и гашиш тоже. цена разная при равном обьеме
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24.09.2021 20:11 Ответить
А латиносы торгуют листьями
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24.09.2021 20:20 Ответить
внутри - да
на экспорт нет смысла - обьем. и граница ЕС это не граница афганистана и таджикистана
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24.09.2021 21:03 Ответить
Именно так и пофиг на какой рынок мира. И нет никакого смысла будорить до розницы
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24.09.2021 21:11 Ответить
бадяжить это не только разводить безобидным веществом снижая эффект это и добавка химии для усиления эффекта. не хочу вдаваться в подробности - многое уже не помню но химики мне много чего показывали и рассказывали когда то на тему чистоты и примесей
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24.09.2021 21:38 Ответить
Это все розница, конец цепочки к трафику ну никак
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24.09.2021 21:48 Ответить
нет желания спорить о сферическом коне в вакууме. я видел своими глазами микс из кокса и еще какой то дряни промаркированный дельфинчиком.
на этом все. надоело
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24.09.2021 21:52 Ответить
Именно так
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24.09.2021 21:57 Ответить
у во-первых чем больше трафик тем сложнее проверить все грузы
во-вторых европейские таможенники и пограничники точно так же продаются. за те же деньги
но!
если везти прямо в ЕС то это условно две таможни - чили и ес
а если через Украину - уже четыре - чили, две в Украине и ес
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24.09.2021 18:55 Ответить
Так вроде сугубо о наркотрафике кокаина в ЕС из стран латинской америки транзитом через Украину
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24.09.2021 19:45 Ответить
да без разницы кокаин или что то еще из латинской америки. просто нет смысла транзитировать через Украину. даже просто из опасения "вор у вора дубинку украл" и хрен они найдут тут концы

есть прикольная передача по NG "служба безопасности аэропорта". как раз про таможню и наркоконтроль в латинской америке. на вывоз. мне нравится смотреть - интересно. так вот - за три сезона авиатранспортом в Украину пытались вывезти 12 кг кокса только один раз. основные направления - штаты, азия, ес.
в штаты и ес - готовый продукт. в азию в основном сырец или бодягу
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24.09.2021 19:49 Ответить
И это самый очевидный путь, где на любое судно из Эквадора будет высаживаться десант пограничников-таможенников которые подробно будут досматривать судно.

А в Украине никакого трафика кокаина быть не может - ты сам это доказываешь. Значить надо и везти через Украину.
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24.09.2021 18:44 Ответить
бред сивой кобылы
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24.09.2021 18:46 Ответить
Ты меня убедил.
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24.09.2021 18:53 Ответить
***
большую партию гашиша
вчера накрыли в морпорту
вот и прекрасно что накрыли
и молодцы а то вдруг дождь.
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24.09.2021 17:46 Ответить
и куда вы дели эту тонну наркоты? ааа я знаю, нелоху отдали на применение
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24.09.2021 17:47 Ответить
очередной фейк
напишите об этом,если кого-то посадите
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24.09.2021 17:51 Ответить
Страшно подумать , когда это количество появится в Раде
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24.09.2021 18:03 Ответить
учитывая какие законы принимаются последнее время и какой бред морозит зеленский, я думаю большая часть этого кокса пошла в ОП
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24.09.2021 18:19 Ответить
Интересно написано! Примерно как вчера у бабы Люси спиз. дили курча, а её сосед в марте обосрался!
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24.09.2021 19:13 Ответить
И ещё вопрос, где реализововоть будут? Или только своим? Он жеж столько невынухает!
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24.09.2021 19:17 Ответить
Так половина Сопле в нос могла,,Вы только послушайте какой бред,сейчас Оно несёт.
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24.09.2021 19:34 Ответить
Сопле в нос пошла.
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24.09.2021 19:35 Ответить
В частности, СБУ предотвратила:

- контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза. Задержан организатор наркотрафика и трое активных участников международной наркогруппировки из одной из стран Ближнего Востока.

Во время обысков у злоумышленников обнаружено более 1-й тонны героина.

Заблокировано:

- контрабандный канал транзитной переправки оптовых партий наркотиков из Латинской Америки в ЕС. Во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса. Источник:

ВСЕ ПІШЛО В ОП. Зе ВЛАДА ГЕРОЇЧНО БЕЗ ВИХІДНИХ ЗНИЩУВАЛА ЦЮ ОТРУТУ НА ВСІХ СВОЇХ ДВІЖАХ, ЗАСІДАННЯХ, ПЛАНЬОРКАХ
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24.09.2021 23:00 Ответить
 
 