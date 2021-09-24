С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока. ФОТОрепортаж

С начала года у злоумышленников изъяты оптовые партии кокаина и героина на десятки млн долларов, комплектующие к боевым средств поражения и более 1,5 тонны янтаря. По материалам СБУ, 50 злоумышленников осуждены, в отношении 55 подозреваемых продолжаются досудебные расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, СБУ предотвратила:

- контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза. Задержан организатор наркотрафика и трое активных участников международной наркогруппировки из одной из стран Ближнего Востока.

Во время обысков у злоумышленников обнаружено более 1-й тонны героина.

Заблокировано:

- контрабандный канал транзитной переправки оптовых партий наркотиков из Латинской Америки в ЕС. Во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса.

У злоумышленников изъято почти 60 кг кокаина на 10 млн долл. по ценам черного рынка.

По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета".

Еще один канал сбыта кокаина СБУ нейтрализовала в сотрудничестве с Гражданской Гвардией Испании. В Киевской области задержан один из организаторов международного наркотрафика. Им оказался гражданин страны Южного Кавказа.

Также продолжается системная работа по блокированию контрабанды боевых средств поражения.

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В Киеве:

- СБУ задержала организатора схемы контрабандной переправки через госграницу комплектующих к автоматическому оружию. Злоумышленник использовал их для приведения в боевое состояние пистолетов-пулеметов иностранного производства для криминалитета.

В Житомирской области:

- заблокирована схема нелегальной переправки за границу составных частей к огнестрельному оружию. Среди изъятого - комплектующие к автоматам Калашникова, пулеметы и снайперские винтовки.

Кроме того, СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды янтаря в страны Ближнего Востока и Восточной Азии. У злоумышленников обнаружена партия янтаря-сырца и ювелирные изделия из него более чем 30 млн грн.

Нейтрализована схема нелегальной переправки в Украину цифрового оборудования известных брендов. Контрабандисты пытались скрыто завезти через таможенный пост "Борисполь" партию гаджетов на более 30 млн грн.

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Заблокирован канал незаконного ввоза в нашу страну оптовых партий табачных изделий. На пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области правоохранители обнаружили у дельцов более 20 тонн контрабандных сигарет.

В марте этого года СБУ разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей. У злоумышленников изъята подготовленная к нелегальной переправке за границу коллекция предметов старины почти 1 млн долл.

Среди обнаруженного - доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси.

По установленным фактам противоправной деятельности продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабандным схемам.

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