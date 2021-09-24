С начала года СБУ предотвратила контрабанду в ЕС больше 1-й тонны тяжелых наркотиков из Латинской Америки и Ближнего Востока. ФОТОрепортаж
С начала года у злоумышленников изъяты оптовые партии кокаина и героина на десятки млн долларов, комплектующие к боевым средств поражения и более 1,5 тонны янтаря. По материалам СБУ, 50 злоумышленников осуждены, в отношении 55 подозреваемых продолжаются досудебные расследования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В частности, СБУ предотвратила:
- контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза. Задержан организатор наркотрафика и трое активных участников международной наркогруппировки из одной из стран Ближнего Востока.
Во время обысков у злоумышленников обнаружено более 1-й тонны героина.
Заблокировано:
- контрабандный канал транзитной переправки оптовых партий наркотиков из Латинской Америки в ЕС. Во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса.
У злоумышленников изъято почти 60 кг кокаина на 10 млн долл. по ценам черного рынка.
По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета".
Еще один канал сбыта кокаина СБУ нейтрализовала в сотрудничестве с Гражданской Гвардией Испании. В Киевской области задержан один из организаторов международного наркотрафика. Им оказался гражданин страны Южного Кавказа.
Также продолжается системная работа по блокированию контрабанды боевых средств поражения.
В Киеве:
- СБУ задержала организатора схемы контрабандной переправки через госграницу комплектующих к автоматическому оружию. Злоумышленник использовал их для приведения в боевое состояние пистолетов-пулеметов иностранного производства для криминалитета.
В Житомирской области:
- заблокирована схема нелегальной переправки за границу составных частей к огнестрельному оружию. Среди изъятого - комплектующие к автоматам Калашникова, пулеметы и снайперские винтовки.
Кроме того, СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды янтаря в страны Ближнего Востока и Восточной Азии. У злоумышленников обнаружена партия янтаря-сырца и ювелирные изделия из него более чем 30 млн грн.
Нейтрализована схема нелегальной переправки в Украину цифрового оборудования известных брендов. Контрабандисты пытались скрыто завезти через таможенный пост "Борисполь" партию гаджетов на более 30 млн грн.
Заблокирован канал незаконного ввоза в нашу страну оптовых партий табачных изделий. На пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области правоохранители обнаружили у дельцов более 20 тонн контрабандных сигарет.
В марте этого года СБУ разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей. У злоумышленников изъята подготовленная к нелегальной переправке за границу коллекция предметов старины почти 1 млн долл.
Среди обнаруженного - доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси.
По установленным фактам противоправной деятельности продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабандным схемам.
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Там тупо сбрасывают за борт в условном месте и хрен на те потери
я нигде не говорил что трафика нет. сразу написал - с востока в ЕС - есть. но из латинской америки - бред бредовый
даже в гренландии.
кокаиновые производители тоже умеют деньги считать и платить им 4 раза за большой груз (а другой по морю возить не интересно) не улыбается ни разу. гораздо проще нанять 10 курьеров и отправить их самолетами
спорить не буду. но опыт и логика подсказывает что за "латинскую америку" приняли брикеты с дельфинчиком или джокером. но забыли упомянуть что такими клеймами помечают не только настоящий качественный кокаин от латиносов но и шмурдяк из азии который наполовину состоит из переработанного сырца ввезенного к ним из той же колумбии и местной химии. а пометку азиаты ставят для того чтобы их полуфабрикат походил на качественный продукт
и "химия" это не обязательно а точнее точно не синтетика. от мела до дешевого заменителя кокса
в азию поступает полуфабрикат
его там доводят до относительно чистого кокса, докидывают химию для "крепости", ставят клеймо аналогичное клейму наркокартелей латиносов и гонят в европу. в т.ч. и через Украину. это логично
но вместе с хмурым идет и опий и гашиш тоже. цена разная при равном обьеме
на экспорт нет смысла - обьем. и граница ЕС это не граница афганистана и таджикистана
на этом все. надоело
во-вторых европейские таможенники и пограничники точно так же продаются. за те же деньги
но!
если везти прямо в ЕС то это условно две таможни - чили и ес
а если через Украину - уже четыре - чили, две в Украине и ес
есть прикольная передача по NG "служба безопасности аэропорта". как раз про таможню и наркоконтроль в латинской америке. на вывоз. мне нравится смотреть - интересно. так вот - за три сезона авиатранспортом в Украину пытались вывезти 12 кг кокса только один раз. основные направления - штаты, азия, ес.
в штаты и ес - готовый продукт. в азию в основном сырец или бодягу
А в Украине никакого трафика кокаина быть не может - ты сам это доказываешь. Значить надо и везти через Украину.
большую партию гашиша
вчера накрыли в морпорту
вот и прекрасно что накрыли
и молодцы а то вдруг дождь.
напишите об этом,если кого-то посадите
- контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза. Задержан организатор наркотрафика и трое активных участников международной наркогруппировки из одной из стран Ближнего Востока.
Во время обысков у злоумышленников обнаружено более 1-й тонны героина.
Заблокировано:
- контрабандный канал транзитной переправки оптовых партий наркотиков из Латинской Америки в ЕС. Во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса. Источник:
ВСЕ ПІШЛО В ОП. Зе ВЛАДА ГЕРОЇЧНО БЕЗ ВИХІДНИХ ЗНИЩУВАЛА ЦЮ ОТРУТУ НА ВСІХ СВОЇХ ДВІЖАХ, ЗАСІДАННЯХ, ПЛАНЬОРКАХ