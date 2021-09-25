Арсенал оружия и взрывоопасных предметов обнаружен в Чернигове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Чернигове во время проведения санкционированного обыска в гаражных помещениях одного из автокооперативов изъято 40 объектов - от ручных гранат до станковых пулеметов,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел.

Обыск состоялся во исполнение постановления Деснянского районного суда г. Чернигова в рамках расследования уголовного производства, открытого летом текущего года по ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины, отмечается в сообщении.

По имеющейся у полицейских оперативной информации, фигурант производства устроил в гаражном помещении мастерскую. Там 56-летний черниговец занимался переработкой и переоснащением оружия. Также он восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях на массогабаритные макеты.

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Во время следственных действий в двух гаражных помещениях полицейские обнаружили 40 объектов, внешне похожих на огнестрельное оружие и взрывоопасные боеприпасы. Среди них, в частности, ручные гранаты, различные мины, одноразовые гранатометы ряда моделей, одна винтовка и несколько карабинов Мосина, пять винтовок СВТ, ручные пулеметы Дегтярева, автоматы Калашникова, ППШ, пистолеты-пулеметы ППС, два станковых пулемета.

Все перечисленные предметы полицейские изъяли и направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.

Продолжается досудебное расследование. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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