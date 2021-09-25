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Арсенал оружия и взрывоопасных предметов обнаружен в Чернигове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Чернигове во время проведения санкционированного обыска в гаражных помещениях одного из автокооперативов изъято 40 объектов - от ручных гранат до станковых пулеметов,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел.

Обыск состоялся во исполнение постановления Деснянского районного суда г. Чернигова в рамках расследования уголовного производства, открытого летом текущего года по ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины, отмечается в сообщении.

По имеющейся у полицейских оперативной информации, фигурант производства устроил в гаражном помещении мастерскую. Там 56-летний черниговец занимался переработкой и переоснащением оружия. Также он восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях на массогабаритные макеты.

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Во время следственных действий в двух гаражных помещениях полицейские обнаружили 40 объектов, внешне похожих на огнестрельное оружие и взрывоопасные боеприпасы. Среди них, в частности, ручные гранаты, различные мины, одноразовые гранатометы ряда моделей, одна винтовка и несколько карабинов Мосина, пять винтовок СВТ, ручные пулеметы Дегтярева, автоматы Калашникова, ППШ, пистолеты-пулеметы ППС, два станковых пулемета.

Все перечисленные предметы полицейские изъяли и направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.

Продолжается досудебное расследование. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Арсенал оружия и взрывоопасных предметов обнаружен в Чернигове, - Нацполиция 01
Арсенал оружия и взрывоопасных предметов обнаружен в Чернигове, - Нацполиция 02
Арсенал оружия и взрывоопасных предметов обнаружен в Чернигове, - Нацполиция 03
Арсенал оружия и взрывоопасных предметов обнаружен в Чернигове, - Нацполиция 04

оружие (10217) Нацполиция (16463) Чернигов (884)


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Топ комментарии
+9
Сегодня день рождения великого мастера- оружейника , создавшего автомата Калашникова- Хуго Шмайссера.
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25.09.2021 13:42
+3
Зеленая власть разоружит до трусов, агрессор придет в Чернигов (первый крупный город на Киев) - отбиваться будем камнями и палками.
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25.09.2021 13:33
+3
Стуканули конечно. Сторожа гаража скорее всего. Стаи падликов морозовых совков нетленных живучие тварюки.
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25.09.2021 18:04
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и пать Украина вооружена!
до зубов
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25.09.2021 13:27 Ответить
Зеленая власть разоружит до трусов, агрессор придет в Чернигов (первый крупный город на Киев) - отбиваться будем камнями и палками.
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25.09.2021 13:33 Ответить
Не знаю возможно ли такое, но нужно, чтоб по стране на базе ВСУ создавались полигоны и арсенальные территориальной обороны - куда каждый желающий может купить себе оружие и приезжать тренироваться, оружие при этом не будет покидать территорию полигона и арсеналища, велся учет. В случае агрессии, все это оружие может использоваться для защиты.
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25.09.2021 13:37 Ответить
На передке нужна помощь!!! Новая модель коптеров приветствуется, ночные прицелы. Всё что можно продать нужно на фронте.
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25.09.2021 13:38 Ответить
Если количество арсенальных по стране достигнет угрожающих для ********* масштабов, они 20 раз подумают, прежде чем напасть на несколько миллионов стволов, ручных гранатометов, ручных ПТРК и ПЗРК.
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25.09.2021 13:38 Ответить
Интересно, а АГС у нас делают в виде ММГ???
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25.09.2021 13:42 Ответить
Так. В Ібісі бачив.
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26.09.2021 20:32 Ответить
Сегодня день рождения великого мастера- оружейника , создавшего автомата Калашникова- Хуго Шмайссера.
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25.09.2021 13:42 Ответить
Ремонтная мастерская?
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25.09.2021 14:00 Ответить
Так! Люди собі чемно та тихо працювали для блага народу України ...
А тут завалилися - це незаконно , лише ми маємо мати зброю
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25.09.2021 17:55 Ответить
а звідки міни яких в ЗСУ нема, та й АГС заблукав
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25.09.2021 18:02 Ответить
Стуканули конечно. Сторожа гаража скорее всего. Стаи падликов морозовых совков нетленных живучие тварюки.
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25.09.2021 18:04 Ответить
рпд хороший пулемет был. дорогой, весь с точеными деталями.
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25.09.2021 18:23 Ответить
Добротний гараж
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25.09.2021 19:25 Ответить
а раздать стволы патриотам жаба давила жлоба. ему за жабу срок давать надо. сам не гам и другому не дам
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25.09.2021 21:06 Ответить
Корочесговоря, с вероятностью 99% накрыли склад с ММГ.
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26.09.2021 14:07 Ответить
 
 