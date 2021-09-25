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Полицейские Днепра почтили память погибших 5 лет назад Артема Кутушева и Ольги Макаренко. ФОТОрепортаж

Полицейские Днепра вспомнили своих товарищей Артема Кутушева и Ольшу Макаренкопогибших 5 лет назад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

"Мы помним! Помним невыразимую боль и грусть 25 сентября 2016. Их эхо ежегодно напоминает о себе в этот осенний день, напоминает о первых потерях в наших рядах. Артем Кутушев и Ольга Макаренко погибли от руки убийцы при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В Нацполиции подчеркнули: "Сегодня уже прошло 5 лет с того трагического для всей патрульной полиции Украина дня. Сегодня убийца Артема и Оли за решеткой. Там он проведет остаток своей жизни. Но, к сожалению, это не вернет нам наших коллег и друзей, родителям - сына и дочь, детям - папу и маму"

"Как и каждый год мы собираемся в этот день на месте, где погибли Артем и Оля, возлагаем цветы, чтим их память минутой молчания и склоняем головы перед их честью и достоинством, с которой они выполнили свой долг полицейского. Честь!", - резюмируется в сообщении.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.

Позже водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот отказался.

Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.

Полицейские Днепра почтили память погибших 5 лет назад Артема Кутушева и Ольги Макаренко 01
Полицейские Днепра почтили память погибших 5 лет назад Артема Кутушева и Ольги Макаренко 02
Полицейские Днепра почтили память погибших 5 лет назад Артема Кутушева и Ольги Макаренко 03
Полицейские Днепра почтили память погибших 5 лет назад Артема Кутушева и Ольги Макаренко 04
Полицейские Днепра почтили память погибших 5 лет назад Артема Кутушева и Ольги Макаренко 05
Полицейские Днепра почтили память погибших 5 лет назад Артема Кутушева и Ольги Макаренко 06
Полицейские Днепра почтили память погибших 5 лет назад Артема Кутушева и Ольги Макаренко 07
Полицейские Днепра почтили память погибших 5 лет назад Артема Кутушева и Ольги Макаренко 08

Днепр (4418) убийство (6484) патрульная полиция (1813) Ян Осока (1501)


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25.09.2021 14:35 Ответить
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25.09.2021 14:36 Ответить
надеюсь тварь, шо ето сделала сдохнет и скоро.
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25.09.2021 14:42 Ответить
Дуже мутна історія була з цим затриманням, Торнадо на все життя припаяли ім я божевільних вбивць. Земля пухом героям України.
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25.09.2021 20:21 Ответить
А руководство полиции по Днепропетровской области где? Или ему не интересно почтить память погибших сразу 2-х молодых полицейских , дела поважнее есть? Стыдновато за них и быдловато с их стороны
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26.09.2021 16:18 Ответить
 
 