Полицейские Днепра почтили память погибших 5 лет назад Артема Кутушева и Ольги Макаренко. ФОТОрепортаж

Полицейские Днепра вспомнили своих товарищей Артема Кутушева и Ольшу Макаренкопогибших 5 лет назад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

"Мы помним! Помним невыразимую боль и грусть 25 сентября 2016. Их эхо ежегодно напоминает о себе в этот осенний день, напоминает о первых потерях в наших рядах. Артем Кутушев и Ольга Макаренко погибли от руки убийцы при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В Нацполиции подчеркнули: "Сегодня уже прошло 5 лет с того трагического для всей патрульной полиции Украина дня. Сегодня убийца Артема и Оли за решеткой. Там он проведет остаток своей жизни. Но, к сожалению, это не вернет нам наших коллег и друзей, родителям - сына и дочь, детям - папу и маму"

"Как и каждый год мы собираемся в этот день на месте, где погибли Артем и Оля, возлагаем цветы, чтим их память минутой молчания и склоняем головы перед их честью и достоинством, с которой они выполнили свой долг полицейского. Честь!", - резюмируется в сообщении.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.



Позже водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот отказался.



Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.















