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"Слуга народа" из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов. ФОТОрепортаж

Депутат городского совета Днепра, представительница фракции "Слуга народа" Светлана Бедлецкая дважды получала социальную помощь из бюджета, но при этом смогла приобрести элитный автомобиль Mercedes GL-300, стоимостью более миллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание 49000.com.ua, приводя данные, которые депутат указала в своей декларации об имуществе и доходах.

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 01
Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 02

Как отмечается, депутат Бедлецкая получила помощь на общую сумму в 30 тысяч гривен. При этом, официальный доход "слуги народа" с предпринимательской деятельности составил 941 тысячу гривен. Еще почти два миллиона Бедлецкая выручила с продажи своей доли в частном предприятии "Днепромет". Это позволило ей также купить несколько лодок и сапбордов, чтобы устроить акцию с бесплатным катанием.

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 03

Отметим, что один каяк стоит 16-20 тысяч гривен, а сапборд — чуть более 10 тысяч.

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 04

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 05

Более того, она одалживала своим знакомым внушительные суммы — 800 тысяч гривен, 5 миллионов.

Стоит отметить, что это не единственная нестыковка в деятельности Светланы Бедлецкой. Так, на своей странице в Facebook она публично критикует яхт-клуб "Січ". При этом, через директора предприятия "Дніпромет" Бедлецкая связана с Вячеславом Дидыком, создателем и владелецем "Січі".

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 06

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 07

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 08

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 09

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 10

На крайней сессии горсовета Днепра Светлана Бедлецкая сетовала на плачевное состояние парка Глобы. Однако, как отмечает издание, в упадок парк пришел после того, как там директором была Светлана Кравченко, экс-менеджер рынка "Озерка". А "слага народа" Бедлецкая была юристом "Озерки".

Автор: 

богатство (176) Днепр (4418) Слуга народа (2630) Бедлецкая Светлана (1)


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Топ комментарии
+20
Вчера ты шерстил Криворожские помойки, а сегодня-бац и слуга народа.
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25.09.2021 17:57
+19
за два с половиной года у зе-уродов хорошо получилось только одно - доказать 73%, что те тупорылые лошары!
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25.09.2021 18:01
+16
коррупция? не. не слышали!
почему бы сразу не подавать в суды по журналистским расследованиям, никто не знает?
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25.09.2021 17:52
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коррупция? не. не слышали!
почему бы сразу не подавать в суды по журналистским расследованиям, никто не знает?
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25.09.2021 17:52 Ответить
Слуги они такие. Их на конюшне надо чаще пороть.
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26.09.2021 08:00 Ответить
Про таких говорят-шкура
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25.09.2021 17:53 Ответить
Вчера ты шерстил Криворожские помойки, а сегодня-бац и слуга народа.
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25.09.2021 17:57 Ответить
это еврейцы - они не могут иначе
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25.09.2021 21:32 Ответить
бедлецкая ))) все же есть где-то пару ошибок в фамилии
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25.09.2021 17:58 Ответить
дык !
БЫдлецкая
из потомства Шарикова
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26.09.2021 00:36 Ответить
за два с половиной года у зе-уродов хорошо получилось только одно - доказать 73%, что те тупорылые лошары!
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25.09.2021 18:01 Ответить
Т В А Р И !!! Это для них уже давно стало НОРМОЙ.
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25.09.2021 18:18 Ответить
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
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25.09.2021 18:22 Ответить
Немов із цибулі в яблучко!
Останній рядок просто бімба 💣
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26.09.2021 17:28 Ответить
"Крик душі" "ЛОХа-халявщика"...
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27.09.2021 15:56 Ответить
вот вам один из ответов, почему в народе ГОВОРЯТ ,да жидам все мало и мало,а второй ответ, на вопрос есть ли у нас антисеметизм --это присуствие, в политике рабиновича,пальчевского,спивака,бойка которые будучи евреями, поддерживают политику москвы по уничтожению украинцев как народа при этом забывая,что кремль финансирует арабских терористов,КОТОРЫЕ УБИВАЮТ ЕВРЕЕВ,потому!!!! ЧТО ОНИ ЕВРЕИ
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25.09.2021 18:22 Ответить
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас гривен ауф дем штюк мерседес.
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25.09.2021 18:38 Ответить
БЫДЛЯДСКАЯ
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25.09.2021 18:38 Ответить
Вот для кого эпоха бедности закончилась, а любители веселых сериалов думали что все будет для них
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25.09.2021 18:41 Ответить
Может, потому что у неё фамилия БЕДная. А правильно - Подлецкая
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25.09.2021 18:44 Ответить
умнтчка,что сказать...лохов нужно чистить,иначе они не понимают.
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25.09.2021 20:05 Ответить
Думаю, эти выплаты у них автоматические, зарплаты же не большие их афишируют, а премии нет) она её даже могла и не просить и не заметить)
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25.09.2021 20:27 Ответить
Гої очікував іншого, обираючи "********** слуг" у владу?
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25.09.2021 20:36 Ответить
Одним словом ,,Бидлецька".
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25.09.2021 20:38 Ответить
гнида
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25.09.2021 20:46 Ответить
Просто скотина. А комусь ці 30 тис. допомогли б вижити...
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25.09.2021 20:49 Ответить
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25.09.2021 20:51 Ответить
Боже какой позор и эти люди руководят нами.
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25.09.2021 21:01 Ответить
Дограються тварі. Чаушеску в поміч
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25.09.2021 21:25 Ответить
Спасібо жітєлям Кривбаса за президента п...са
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25.09.2021 21:26 Ответить
****
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25.09.2021 21:35 Ответить
слуга лохов
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25.09.2021 22:23 Ответить
Почему я проработала тридцать два года не имею вилу не имею машину не имею ни чего потому что не былочегл красть строила дом в советские временА десять лет я работала муж покойный работал вот и строились как могли с зарплаты вот так рабочий человек жил и трудился в советские времена можна было суду взять на стройку у банку под проценты три я брала суду под три процента где сейчас есть на украйне три процента от ссуды сколько ты берйьош и выплачуешь все сейчас возьми суду закабалят и заберут все
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25.09.2021 22:48 Ответить
Вот вы поплакались, мне вас искренне жаль! Но вопрос - ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛА на выборах президента? Не сомневаюсь, что за преЗЕдента ЗЕ! Как можно было голосовать, за человека, который никогда в политике не был, как юрист- НОЛЬ! Насмотрелась сериалов, вроде человек взрослый, а в сказки веришь! Не думаете и не анализируете- вот вам и жизнь, кушайте, не подавитесь!
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27.09.2021 13:51 Ответить
быдлоцкая молодчага... приближает настоящую революцию...
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26.09.2021 00:47 Ответить
А что НЕ ТАК?
ленка зеленская не побрезговала же соцвыплаты 1000 грв на ребенка получать, чем быдлецкая хуже???
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26.09.2021 00:51 Ответить
Випередили!

Так, лєнка-ополчєнка отримувала соцвиплати, а сама в цей час апартаменти у Лівадії купувала.
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26.09.2021 01:07 Ответить
А шо такова? Стефанчуку ж можна було брати допомогу на квартиру та платити ці гроши тещі, в якої він жив, нібито. Цікаво, він їх повернув чи нє? Казав, що поверне. А слуги урода ніколи ж не брешуть.

Це бидло с такими от *********** дорвалося до влади, вони поки все не вкрадуть, як це зробив Бандюкович, залишивши країну з порожнім гаманцем, вони не заспокояться.
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26.09.2021 01:05 Ответить
Звісно. Вихідці з бидлецьких сімей, де з дитинства вчили "воровать сам б-г велел", "своего не упускай, чужого тем более", "бери от жизни всё, что плохо лежит" - цікаво, чого 73% очікували від депутатів, що крадуть пивас у супермаркетах?
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26.09.2021 18:30 Ответить
Отбросы со всей страны собрались под знаменем клоуна пограбить страну.
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26.09.2021 09:03 Ответить
"Мудрый наріт" в экстазе от слуг и прочей нечисти - голосуйте дальше приколисты - смешно же...
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26.09.2021 11:38 Ответить
Прізвище "служанки" люто, несамовито символізує. Власне вона, бидляцька суть бедлецьких та усього бедламу. Навіть загрібаючи велетенські баблозаври на "держслужбі" в Шапітолії, все одно треба вкрасти, зцибрити, зциганити усюди, де тільки можливо.
Це генетичне, від батьків та ділдів - "хапай всё, что плохо лежит" (а у держави вкрасти взагалі "святое дело").
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26.09.2021 18:22 Ответить
Чомусь нагадалися шкільні уроки літератури - Фонвізін, Гоголь та Салтиков-Щедрін з "говорящими прізвищами" їхніх героїв (гувернант - Кутєйкін, поліцмейстер - Держиморда, поміщиця - Коробочка)...
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26.09.2021 19:15 Ответить
А как ваще получить соцпомощь. Я тоже хочу!
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27.09.2021 10:48 Ответить
А как это она и предринимательской деятельностью занимаеся и одновременно при этом депутат горсовета! Разве это ваще можно совмещать?
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27.09.2021 10:54 Ответить
А на вигляд наче нормальна людина...
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27.09.2021 12:14 Ответить
ШКУРА ПРОДАЖНАЯ !!!
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27.09.2021 12:25 Ответить
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27.09.2021 12:49 Ответить
Кінець епохи бідності™

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27.09.2021 12:57 Ответить
нахрена писать о таких мелочах я не понимаю... Сам работаю на госслужбе и получаю материалку раз в год в районе 20 тыс. гривен, ну и что????
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27.09.2021 14:09 Ответить
мерседес за лям и знакомым 5 лямов это мелочи? у тебя тоже они есть? даже заголовок не дочитал )
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27.09.2021 14:40 Ответить
Бедлецька від слова бидло.
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27.09.2021 15:25 Ответить
быдлотская... просто быдлотская....
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28.09.2021 05:10 Ответить
 
 