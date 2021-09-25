"Слуга народа" из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов. ФОТОрепортаж
Депутат городского совета Днепра, представительница фракции "Слуга народа" Светлана Бедлецкая дважды получала социальную помощь из бюджета, но при этом смогла приобрести элитный автомобиль Mercedes GL-300, стоимостью более миллиона гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание 49000.com.ua, приводя данные, которые депутат указала в своей декларации об имуществе и доходах.
Как отмечается, депутат Бедлецкая получила помощь на общую сумму в 30 тысяч гривен. При этом, официальный доход "слуги народа" с предпринимательской деятельности составил 941 тысячу гривен. Еще почти два миллиона Бедлецкая выручила с продажи своей доли в частном предприятии "Днепромет". Это позволило ей также купить несколько лодок и сапбордов, чтобы устроить акцию с бесплатным катанием.
Отметим, что один каяк стоит 16-20 тысяч гривен, а сапборд — чуть более 10 тысяч.
Более того, она одалживала своим знакомым внушительные суммы — 800 тысяч гривен, 5 миллионов.
Стоит отметить, что это не единственная нестыковка в деятельности Светланы Бедлецкой. Так, на своей странице в Facebook она публично критикует яхт-клуб "Січ". При этом, через директора предприятия "Дніпромет" Бедлецкая связана с Вячеславом Дидыком, создателем и владелецем "Січі".
На крайней сессии горсовета Днепра Светлана Бедлецкая сетовала на плачевное состояние парка Глобы. Однако, как отмечает издание, в упадок парк пришел после того, как там директором была Светлана Кравченко, экс-менеджер рынка "Озерка". А "слага народа" Бедлецкая была юристом "Озерки".
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почему бы сразу не подавать в суды по журналистским расследованиям, никто не знает?
БЫдлецкая
из потомства Шарикова
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
Останній рядок просто бімба 💣
ленка зеленская не побрезговала же соцвыплаты 1000 грв на ребенка получать, чем быдлецкая хуже???
Так, лєнка-ополчєнка отримувала соцвиплати, а сама в цей час апартаменти у Лівадії купувала.
Це бидло с такими от *********** дорвалося до влади, вони поки все не вкрадуть, як це зробив Бандюкович, залишивши країну з порожнім гаманцем, вони не заспокояться.
Це генетичне, від батьків та ділдів - "хапай всё, что плохо лежит" (а у держави вкрасти взагалі "святое дело").