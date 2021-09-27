В Киеве мужчина застрелил прохожего, ему грозит 15 лет заключения, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на улице между двумя прохожими возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в другого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По данным ведомства, по спецлинии "102" от врачей поступило сообщение о том, что на улице Овруцкой стреляли в мужчину.

Как отметил следователь Шевченковского управления полиции Виталий Журба, на месте правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением грудной клетки, пообщались со свидетелями и установили обстоятельства происшествия: "Мы выяснили, что на улице между двумя прохожими возник конфликт. В результате один из участников выстрелил в оппонента, вероятно, из травматического оружия. Пострадавший, 1977 года рождения, от полученного огнестрельного ранения в грудь скончался на месте. Нарушителем оказался местный житель, 1998 года рождения, которого мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Оружие и патроны изъяты и направлены на экспертное исследование".

Следователи Шевченковского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры фигуранту сообщено о подозрении, а также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от семи до пятнадцати лет тюремного заключения.

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Фото: сайт полиции