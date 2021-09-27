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В Киеве мужчина застрелил прохожего, ему грозит 15 лет заключения, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на улице между двумя прохожими возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в другого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По данным ведомства, по спецлинии "102" от врачей поступило сообщение о том, что на улице Овруцкой стреляли в мужчину. 

Как отметил следователь Шевченковского управления полиции Виталий Журба, на месте правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением грудной клетки, пообщались со свидетелями и установили обстоятельства происшествия: "Мы выяснили, что на улице между двумя прохожими возник конфликт. В результате один из участников выстрелил в оппонента, вероятно, из травматического оружия. Пострадавший, 1977 года рождения, от полученного огнестрельного ранения в грудь скончался на месте. Нарушителем оказался местный житель, 1998 года рождения, которого мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Оружие и патроны изъяты и направлены на экспертное исследование".

Следователи Шевченковского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

В Киеве мужчина застрелил прохожего, ему грозит 15 лет заключения, - полиция 01

Под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры фигуранту сообщено о подозрении, а также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от семи до пятнадцати лет тюремного заключения.

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В Киеве мужчина застрелил прохожего, ему грозит 15 лет заключения, - полиция 02
В Киеве мужчина застрелил прохожего, ему грозит 15 лет заключения, - полиция 03
Фото: сайт полиции

Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6484)


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Топ комментарии
+20
мудрий наріт як раз топить за те щоб залишатися у ярмі, безвольним та беззбройним бидлом яке чекає на свого м'ясника.
проблема не в тому що один вистрелив в другого, а в тому що той, беззбройний, другий не мав чим захиститися.
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27.09.2021 13:31
+19
Пойти в США в Техасе на кого то напади с ножиком, герой ты в памперсах. Такие герои как ты только в странах СНГ могут нападать на людей потому что знают что ни жертва ни рядом стоящие прохожие не смогут себя защитить потому что нечем.
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27.09.2021 13:40
+13
Я вже давно пишу про те що, необхідно вилучити всі спецзасоби для відстрілу гумових куль бо, вони своєю несправжністю провокують їх необдумане застосування.
Натомість має бути закон, який дозволяє кожному володіти, носити та застосовувати реальний вогнепальний короткоствол. Людина має знати що, у неї не та іграшка яка больно б'ється, а справжній небезпечний інструмент за який ти будеш відповідати.
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27.09.2021 13:48
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Повезло. Правда. А якби і в них була зброя, може теж лежав би під машиною. Хто перший той виходить і правий. Дикунство. Не той це шлях.
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27.09.2021 13:49 Ответить
Тоді всі були б вічливі, як в Техасі. В Ізраїлі людина, яка на вулиці крикнула "Алла я в бар" живе секунд двадцять. Вас не цікавило, чому в Швейцарії так мало пограбувань? Вся гопота поїхала у Францію з Німеччиною.
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27.09.2021 13:55 Ответить
Можливо ви праві, але я не вірю в те, що якби у застреленого була зброя, то щось змінилося б. Був би інший заголовок: Двоє озброєних чоловіків посперечалися на вулиці і один застрелив опонента. І не відомо хто загинув - правий, чи поганий. А от для захисту помешкання - допускаю. Мій дім - моя фортеця.
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27.09.2021 14:44 Ответить
Помпа. 10 000 з усіма паперами.
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27.09.2021 17:28 Ответить
глупости про Израиль. Вы, видимо, не были в Израиле. Арабы и евреи там живут в быту вполне мирно. Сколько раз видели сценки - евреи и арабы вместе в одном магазине работают, только евреи пообразованнее. Таксисты часто арабы - всех возят.
Вообще не проблема.
Я вообще ни в одной стране мира не видел такого неуважения к людям и хамства на улицах, как в Украине. Ну разве что в России.
А так - ни в европе, ни в египте, ни в иордании, ни в оаэ, ни в америке - нигде.
даже в сраном ауле в египте люди уважают друг друга. христиане и арабы помогают друг другу в торговле. Когда рамадан - арабы не работают - оставляют свои магазины на христиан, все довольны.
И уважение там не зависит от того, у кого волына длиннее.
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27.09.2021 14:56 Ответить
А при чем тут Украина? Хамят понаехи из *********, сам же ты и признался.
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10.07.2022 15:21 Ответить
Это нормально. Естественный отбор.
А вообще, адекватные люди редко оформляют себе травматы.
И игрушка, и лишнее, и запредельно дорого (1 Форт17 = 3 помповых Хатсана 12-го калибра), и как ни крути, нелегально.

А в чем легальность - покупать корочку виртуального издательства, типа журналист? Или регить ГО по охране правопорядка... Маячня. До первого криминала.

То, что мы наблюдаем - в основном, пьяные разборки. Нормальный человек не возьмет с собой пистолет в место, где он будет бухать.
*********
То, чем сейчас больше таких сидельцев за применение, тем в будущем будет проще легальным владельцам боевого короткоствола.
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27.09.2021 13:26 Ответить
Нажаль,для одного теє будущєє вже ніколи не настане .....
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27.12.2021 12:32 Ответить
жаль что огнестрельные короткостволы пока не разрешены для мудрого наріда.
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27.09.2021 13:29 Ответить
Дійсно жалко. Тоді вся оця примажорена гопота боялася б витягувати свої блатні гумостріли. Піди попробуй взяти собі дозвіл на той гумостріл.
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27.09.2021 13:51 Ответить
я знаю, что если бы задался целью, то просто достал бы себе удостоверение журналиста, и все.

Не от оружия зависит уважение людей друг к другу.
Вот в Швеции все друг друга уважают. Я даже без понятия - есть ли там на руках оружие или нет.
Или в Финляндии.
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27.09.2021 14:58 Ответить
нашел например в Норвегии. Можно. Но только хранить дома, в сейфе, и применять или для защиты дома или на охоте. Внезапные проверки нахождения оружия, даже ночные.
ну и т.д.
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27.09.2021 15:01 Ответить
Фига себе травмат, в грудь да еще сквозь осеннюю одежду, это уже практически боевые патроны.
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27.09.2021 13:39 Ответить
усиленные патроны, 260-300Дж, с менее чем на 200 травмат нет смысла носить (не говоря уже о стандартных)
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27.09.2021 13:50 Ответить
в упор стрелял видимо.
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27.09.2021 15:01 Ответить
даже если в упор, неужели резинкой можно убить?
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27.09.2021 15:38 Ответить
От резинки уже много людей полягло. И вообще даже если бы не убил, все равно на зону попал бы, так как резинка по любому травму средней степени тяжести нанесет.
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27.09.2021 19:21 Ответить
Родная улица.
Всего-то 500 метров длиной, а эти не разошлись, небось в дверях из Променады.
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27.09.2021 13:46 Ответить
Я вже давно пишу про те що, необхідно вилучити всі спецзасоби для відстрілу гумових куль бо, вони своєю несправжністю провокують їх необдумане застосування.
Натомість має бути закон, який дозволяє кожному володіти, носити та застосовувати реальний вогнепальний короткоствол. Людина має знати що, у неї не та іграшка яка больно б'ється, а справжній небезпечний інструмент за який ти будеш відповідати.
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27.09.2021 13:48 Ответить
травмат ахаххаххаххха макаров такой же травмат для ворон..
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27.09.2021 14:13 Ответить
с такого "травмата" как макар неплохая дырка получается. Причем если стрелять в грудь, то на спине дырка почему-то больше чем спереди...
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27.09.2021 15:02 Ответить
травмат синяк оставляет и куртку не прострелит шоты несешь
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27.09.2021 16:08 Ответить
Украинцы , шо тупее молдован , поему у них разрешен короткоствол и законы прописаны , а в Украине нет 😡
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27.09.2021 14:13 Ответить
да, украинцы тупее молдован.
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27.09.2021 15:03 Ответить
українці - ні, а от ти, ванюша, так. Тому будь-ласка, за порєбрік.
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27.09.2021 15:32 Ответить
Шо за травмат такой, наповал херачит?
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27.09.2021 15:40 Ответить
Да почти каждый первый довешивает порох, а то и пулю утяжеляет дробью

Давно пора эти резинострелы или отменять нахрен, или делать внезапные проверки боеприпаса
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28.09.2021 11:51 Ответить
даже по каментам видно сколько агрессивных с комплексами из детства. дай им оружие, агащас
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27.09.2021 15:43 Ответить
Пришла пора запретить в Украине!
Запретить спиртные напитки.
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27.09.2021 16:07 Ответить
Пробовали когда-то. Не получилось. Такая истерика была, что даже СССР не выдержал и развалился.
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27.09.2021 22:56 Ответить
може це шофера шефіра грохнули?
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27.09.2021 16:44 Ответить
Что значит местный житель? Донецкие отморозки-предатели Украины в Киеве -ТО ЖЕ местные жители И клуб Бомжи из Долбанецка -местные жители и Ахметов из Бразилии то же местный
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27.09.2021 21:37 Ответить
Сумно. Якщо вуличні непорозуміння закінчуються вбивствами, то спокою це нікому не додає.
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27.09.2021 23:58 Ответить
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