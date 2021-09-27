В Киеве мужчина застрелил прохожего, ему грозит 15 лет заключения, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве на улице между двумя прохожими возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в другого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
По данным ведомства, по спецлинии "102" от врачей поступило сообщение о том, что на улице Овруцкой стреляли в мужчину.
Как отметил следователь Шевченковского управления полиции Виталий Журба, на месте правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением грудной клетки, пообщались со свидетелями и установили обстоятельства происшествия: "Мы выяснили, что на улице между двумя прохожими возник конфликт. В результате один из участников выстрелил в оппонента, вероятно, из травматического оружия. Пострадавший, 1977 года рождения, от полученного огнестрельного ранения в грудь скончался на месте. Нарушителем оказался местный житель, 1998 года рождения, которого мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Оружие и патроны изъяты и направлены на экспертное исследование".
Следователи Шевченковского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.
Под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры фигуранту сообщено о подозрении, а также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от семи до пятнадцати лет тюремного заключения.
Читайте: Расстрел черкасского "авторитета" Козлова. ВИДЕО камер наблюдения
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вообще не проблема.
Я вообще ни в одной стране мира не видел такого неуважения к людям и хамства на улицах, как в Украине. Ну разве что в России.
А так - ни в европе, ни в египте, ни в иордании, ни в оаэ, ни в америке - нигде.
даже в сраном ауле в египте люди уважают друг друга. христиане и арабы помогают друг другу в торговле. Когда рамадан - арабы не работают - оставляют свои магазины на христиан, все довольны.
И уважение там не зависит от того, у кого волына длиннее.
А вообще, адекватные люди редко оформляют себе травматы.
И игрушка, и лишнее, и запредельно дорого (1 Форт17 = 3 помповых Хатсана 12-го калибра), и как ни крути, нелегально.
А в чем легальность - покупать корочку виртуального издательства, типа журналист? Или регить ГО по охране правопорядка... Маячня. До первого криминала.
То, что мы наблюдаем - в основном, пьяные разборки. Нормальный человек не возьмет с собой пистолет в место, где он будет бухать.
*********
То, чем сейчас больше таких сидельцев за применение, тем в будущем будет проще легальным владельцам боевого короткоствола.
Не от оружия зависит уважение людей друг к другу.
Вот в Швеции все друг друга уважают. Я даже без понятия - есть ли там на руках оружие или нет.
Или в Финляндии.
ну и т.д.
Всего-то 500 метров длиной, а эти не разошлись, небось в дверях из Променады.
Натомість має бути закон, який дозволяє кожному володіти, носити та застосовувати реальний вогнепальний короткоствол. Людина має знати що, у неї не та іграшка яка больно б'ється, а справжній небезпечний інструмент за який ти будеш відповідати.
Давно пора эти резинострелы или отменять нахрен, или делать внезапные проверки боеприпаса
Запретить спиртные напитки.