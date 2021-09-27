РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5031 посетитель онлайн
Новости Фото
1 953 14

Международные COVID-сертификаты подделывали на Ивано-Франковщине: схема приносила более 30 тыс. грн еженедельно. ФОТОрепортаж

"Клиентами" злоумышленников были не только граждане Украины, но и граждане России и Молдовы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель Ивано-Франковской области вместе с сообщницей - жительницей соседнего региона обустроили "офис" в помещении одного из туристических агентств, где арендовали кабинет.

По данным следствия, злоумышленники создавали копии бланков свидетельств о вакцинации на компьютере, распечатывали их, заполняли и заверяли поддельными печатями. "Заказ" они отправляли через почтовых операторов, постоянно меняя учредительные данные.

Также смотрите: Штраф до 34 тыс. грн за использование поддельных COVID-документов предлагает ввести Кабмин, - Шмыгаль. ВИДЕО

Преступный бизнес они начали еще в начале 2021 года. Цена одной фальшивки составляла 1 600 гривен, а еженедельный доход - более 30 тыс. грн.

Для большей достоверности на подделках отмечалось, что они якобы выданы частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей.

Установлено, что участники преступной схемы подыскивали клиентов через туристическое агентство: ими были не только жители Украины, но и иностранцы - граждане Российской Федерации и Республики Молдова.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о негативных ПЦР-тестах, фейковые результаты лабораторных исследований и "международные свидетельства о вакцинации".

Сейчас организатору преступления сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 5 тыс. грн за поддельный COVID-сертификат: На Черкасщине разоблачили медработницу и ее знакомую

Международные COVID-сертификаты подделывали на Ивано-Франковщине: схема приносила более 30 тыс. грн еженедельно 01
Международные COVID-сертификаты подделывали на Ивано-Франковщине: схема приносила более 30 тыс. грн еженедельно 02
Международные COVID-сертификаты подделывали на Ивано-Франковщине: схема приносила более 30 тыс. грн еженедельно 03
Международные COVID-сертификаты подделывали на Ивано-Франковщине: схема приносила более 30 тыс. грн еженедельно 04

Автор: 

подделка (437) СБУ (19898) сертификат (226) Ивано-Франковская область (921)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Зеленский подделал тест на наркотические вещества, схема принесла президенство
показать весь комментарий
27.09.2021 14:13
+2
идиоты бессовестные
показать весь комментарий
27.09.2021 13:43
+1
Нужно подкинуть идею Даниле Гетманцу: все кто укололись - молодцы, а все остальные могут купить себе ковид-паспорта для полетов за границу. Таким образом можно наполнить бюджет на великое краидвництва
показать весь комментарий
27.09.2021 13:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
идиоты бессовестные
показать весь комментарий
27.09.2021 13:43 Ответить
А не удивляет, что эти сертификаты на границах любой страны прокатывали? Идиоты те, кто затевая этот полузаконный схематоз с сертификацией, не озаботился защитой этих сертификатов от подделки.
показать весь комментарий
27.09.2021 14:01 Ответить
- вася, это у твоей недостране под названием паРаша он прокатывал. *******
показать весь комментарий
27.09.2021 14:40 Ответить
Моя страна Украина. А прокатывали сертификаты видать в любой стране, если их бизнес с поддельными сертификатами процветал.
показать весь комментарий
27.09.2021 14:45 Ответить
не занимайся подменой понятий, это как то по-рашистски
показать весь комментарий
27.09.2021 19:04 Ответить
А в чем собственно подмена?
показать весь комментарий
27.09.2021 20:00 Ответить
вопрос в том что ПОДДЕЛЫВАЛИ, а не в том что где то они ПРОКАТЫВАЛИ...это разные вещи. Если не подделывать, то второй вопрос исчезнет сам собой...Раз 10 пересекал границу с диджитал сертификатом, который просто показывал на экране сматрфона (не ДІЯ) и только при вьезде в Украину его сканировали! В европейских странах никому даже в голову не прийдет ЭТО подделывать!
показать весь комментарий
27.09.2021 21:03 Ответить
Все просто - спрос рождает предложение.
показать весь комментарий
27.09.2021 21:22 Ответить
Нужно подкинуть идею Даниле Гетманцу: все кто укололись - молодцы, а все остальные могут купить себе ковид-паспорта для полетов за границу. Таким образом можно наполнить бюджет на великое краидвництва
показать весь комментарий
27.09.2021 13:45 Ответить
Больници конкурентов убрали.там еще проще получить сертификат настоящий если есть знакомые
показать весь комментарий
27.09.2021 13:53 Ответить
Зеленский подделал тест на наркотические вещества, схема принесла президенство
показать весь комментарий
27.09.2021 14:13 Ответить
Хоч когось наказали?
показать весь комментарий
27.09.2021 14:44 Ответить
Думаю максимум що зможуть зробити це випишуть адмінштраф.
показать весь комментарий
27.09.2021 14:46 Ответить
позорище. За вранье ложью отвечать и надо
показать весь комментарий
27.09.2021 15:03 Ответить
 
 