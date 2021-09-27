Международные COVID-сертификаты подделывали на Ивано-Франковщине: схема приносила более 30 тыс. грн еженедельно. ФОТОрепортаж

"Клиентами" злоумышленников были не только граждане Украины, но и граждане России и Молдовы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель Ивано-Франковской области вместе с сообщницей - жительницей соседнего региона обустроили "офис" в помещении одного из туристических агентств, где арендовали кабинет.

По данным следствия, злоумышленники создавали копии бланков свидетельств о вакцинации на компьютере, распечатывали их, заполняли и заверяли поддельными печатями. "Заказ" они отправляли через почтовых операторов, постоянно меняя учредительные данные.

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Преступный бизнес они начали еще в начале 2021 года. Цена одной фальшивки составляла 1 600 гривен, а еженедельный доход - более 30 тыс. грн.

Для большей достоверности на подделках отмечалось, что они якобы выданы частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей.

Установлено, что участники преступной схемы подыскивали клиентов через туристическое агентство: ими были не только жители Украины, но и иностранцы - граждане Российской Федерации и Республики Молдова.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о негативных ПЦР-тестах, фейковые результаты лабораторных исследований и "международные свидетельства о вакцинации".

Сейчас организатору преступления сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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