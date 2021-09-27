СБУ разоблачила в Днепре конструкторское бюро, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила большое конструкторское бюро в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Данное конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ. Стоимость только одного из них составила около 260 млн рублей ($ 3,5 млн).

Среди их проектов - выполнение конструкторских работ на объектах АО "КрымТЭЦ": "Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и ​​"ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

Злоумышленники действовали не напрямую: чтобы обойти украинский закон и "не сотрудничать с оккупантами", они создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах; от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова.

В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания злоумышленников, изъяты:

- техническая документация по проведению работ на предприятиях, расположенных на ВОТ АР Крым;

- платежные карточки российских банков;

- печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.

Сейчас следователями СБУ в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины, осуществляется ряд экспертиз.

Планируется сообщение о подозрении организаторам преступной деятельности.

Продолжаются следственные действия по установлению и наказанию всех причастных лиц.

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Разоблачение незаконной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.







Фото: сайт СБУ