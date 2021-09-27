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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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СБУ разоблачила в Днепре конструкторское бюро, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила большое конструкторское бюро в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Данное конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ. Стоимость только одного из них составила около 260 млн рублей ($ 3,5 млн).

Среди их проектов - выполнение конструкторских работ на объектах АО "КрымТЭЦ": "Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и ​​"ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

Злоумышленники действовали не напрямую: чтобы обойти украинский закон и "не сотрудничать с оккупантами", они создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах; от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова.

СБУ разоблачила в Днепре конструкторское бюро, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма 01

В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания злоумышленников, изъяты:

- техническая документация по проведению работ на предприятиях, расположенных на ВОТ АР Крым;
- платежные карточки российских банков;
- печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.

Сейчас следователями СБУ в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины, осуществляется ряд экспертиз.

СБУ разоблачила в Днепре конструкторское бюро, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма 02

Планируется сообщение о подозрении организаторам преступной деятельности.

Продолжаются следственные действия по установлению и наказанию всех причастных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейсы в оккупированный Россией Крым: суд наложил арест на четыре судна и 12 самолетов РФ

Разоблачение незаконной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

СБУ разоблачила в Днепре конструкторское бюро, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма 03
СБУ разоблачила в Днепре конструкторское бюро, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма 04
СБУ разоблачила в Днепре конструкторское бюро, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма 05
Фото: сайт СБУ

Днепр (4418) Крым (26384) правоохранительные органы (2970) СБУ (19898) силовики (2799)


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Топ комментарии
+23
раби гастарбайтери - раби інженери - всі вони за гроші продадуть Україну але будуть робити вигляд що вони лише заробляли гроші
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27.09.2021 14:26
+13
Они предатели, ты идиот. Все в цвет. Флажок смени, мудак ватный.
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27.09.2021 14:36
+9
Не преуменьшай - несколько миллионов. Да что там скромничать - миллиардов!! А так - ЛЮБОЙ участвовавший в строительстве крымского моста -- россиянин, украинец, швед или еще кто. Физическое лицо или юридическое - преступник и будет наказан рано или поздно за посягательство на территориальную целостность Украины..
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27.09.2021 14:56
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ППЦ, у этих ослов на операцию типа вагнера не хватает смелости? тогда можете на турбинном заводе или электротяжмаше тоже найти и разоблачить такую же банду, и еще на сотнях других заводов Украины. думаю они не прячутся.
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27.09.2021 14:24 Ответить
Они предатели, ты идиот. Все в цвет. Флажок смени, мудак ватный.
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27.09.2021 14:36 Ответить
раби гастарбайтери - раби інженери - всі вони за гроші продадуть Україну але будуть робити вигляд що вони лише заробляли гроші
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27.09.2021 14:26 Ответить
Невже посадять?
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27.09.2021 14:40 Ответить
Несколько тысяч украинцев строили Крымский мост. Они кто? Преступники?
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27.09.2021 14:44 Ответить
Не преуменьшай - несколько миллионов. Да что там скромничать - миллиардов!! А так - ЛЮБОЙ участвовавший в строительстве крымского моста -- россиянин, украинец, швед или еще кто. Физическое лицо или юридическое - преступник и будет наказан рано или поздно за посягательство на территориальную целостность Украины..
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27.09.2021 14:56 Ответить
У меня нет точной статистики, возможно и меньше. Но цифру несколько тысяч называл Беркут, который там бывал не однократно. Та и в Николаеве в центре висели борды о наборе строителей на постройку моста. И никто никого не арестовывал.
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27.09.2021 16:17 Ответить
Эти басни про борды в Николаеве про набор на строительство моста можешь рассказать раша ТВ . Им очень понравится. А тут эту чушь не неси. Благо полно друзей в Николаеве, Херсоне, Одессе. Да и сам я там по работе регулярно бывал и бываю.
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27.09.2021 16:27 Ответить
Хорошо помню эти борды. Это был 2016 год. Я ещё удивился - как это??? Там не было написано, что Крыский мост, просто - на строительстве моста требуются и т. д. Знакомый звонил по телефонам, оказалось, да, речь идёт о мосте в Крым.
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27.09.2021 16:47 Ответить
А ну да.. Конечно.. не проиграл, а выиграл и не в преферанс а в покер и не квартиру, а два рубля. мне сестра брата свояка шурина по племянника линии рассказывала.
Понимаю..
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27.09.2021 17:25 Ответить
Патріоти.
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27.09.2021 14:56 Ответить
Только я понимаю, что статья 110-2 (ч.3) мягко говоря, притянута за уши?
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27.09.2021 14:55 Ответить
когда приговор суда будет - тогда и посмотрим притянута или нет.
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27.09.2021 14:57 Ответить
Точняк. Совсем забыл про наш "самый честные и профессиональный" суд в мире. Надо СБУшникам подсуетиться и как-то дело в Печерский суд передать. Там точно нужный приговор будет.
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27.09.2021 15:03 Ответить
Очень надеюсь что с доказухой сбушники не подкачают и этих "инженеров" ****** по полной программе с реальными сроками. Что б другим неповадно было.
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27.09.2021 15:05 Ответить
" С доказухой" ЧЕГО? Какой закон Украины они нарушили? (спойлер: НИКАКОЙ!)
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27.09.2021 15:08 Ответить
Наразі слідчими СБУ у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Джерело:
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27.09.2021 15:46 Ответить
Понял. А я-то думаю: Кто помог оркам в 2014 г. Крым отжать ... Теперь все встало на свои места.
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27.09.2021 16:03 Ответить
І до чого іронія ?
Це і так відомо, хто допомагав Крим віджимати.
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27.09.2021 18:30 Ответить
Так статья как раз про "отжатие". Инженеры из Днепра помогали?
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28.09.2021 09:06 Ответить
СБУ викрила у Дніпрі конструкторське бюро, яке на замовлення РФ модернізувало енергетичну інфраструктуру окупованого Криму. Джерело:
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29.09.2021 10:23 Ответить
1) Крым, это Украина!
2) Крым освободится от оккупантов.
3) Модернизация украинских ТЭЦ за счет оккупантов - преступление?
С чем несогласно СБУ?
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27.09.2021 15:45 Ответить
Хм ... А РФ про це знає ??
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27.09.2021 15:47 Ответить
Они думкой богатеют.
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27.09.2021 15:55 Ответить
А вот когда освободится, тогда и модернизируй. А пока это работа на врага. Таким же методом можна оправдать и предателей работавших на немцев во время войны на територии Украины.
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28.09.2021 11:12 Ответить
Работавших на немцев никто врагами не считал. Служивших немцам, это да.
Иначе, все простые крымчане и донетчане становятся врагами.
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28.09.2021 14:00 Ответить
А качать газ РФ это разве не зрада?
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27.09.2021 16:06 Ответить
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27.09.2021 16:17 Ответить
Всех маршрутчиков под расстрел! Солярка вся из Рашки... Как теперь жить...
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27.09.2021 16:21 Ответить
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28.09.2021 11:14 Ответить
С рашей должно быть эмбарго, что означает всем нельзя. Иначе слишком много мутной воды. Каждый кто импортирует что-либо из рф оплачивает их труд и поддерживает рабочие места, каждый кто экспортирует что-то оплачивает все пошлины и налоги.
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28.09.2021 17:21 Ответить
 
 