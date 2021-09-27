СБУ разоблачила в Днепре конструкторское бюро, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила большое конструкторское бюро в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями с РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Данное конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ. Стоимость только одного из них составила около 260 млн рублей ($ 3,5 млн).
Среди их проектов - выполнение конструкторских работ на объектах АО "КрымТЭЦ": "Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".
Злоумышленники действовали не напрямую: чтобы обойти украинский закон и "не сотрудничать с оккупантами", они создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах; от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова.
В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания злоумышленников, изъяты:
- техническая документация по проведению работ на предприятиях, расположенных на ВОТ АР Крым;
- платежные карточки российских банков;
- печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.
Сейчас следователями СБУ в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины, осуществляется ряд экспертиз.
Планируется сообщение о подозрении организаторам преступной деятельности.
Продолжаются следственные действия по установлению и наказанию всех причастных лиц.
Разоблачение незаконной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.
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Понимаю..
Це і так відомо, хто допомагав Крим віджимати.
2) Крым освободится от оккупантов.
3) Модернизация украинских ТЭЦ за счет оккупантов - преступление?
С чем несогласно СБУ?
Иначе, все простые крымчане и донетчане становятся врагами.